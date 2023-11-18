Чи можна відмовитися від повістки, виписаної за відсутності чоловіка: відповідь ТЦК

До бланка повістки можуть заздалегідь вносити деякі дані для пришвидшення процедури. Йдеться про назву ТЦК та СП чи його відділу, місце, куди викликається військовозобов'язаний, посаду, військове звання, прізвище начальника ТЦК, номер і дату його розпорядження, розповів речник Полтавського ТЦК.

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Речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін заявив, що представники ТЦК та СП можуть частково заздалегідь заповнювати бланк повістки. Про це він повідомив у коментарі Telegraf.

"Зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його весь потрібно заповнювати від руки на місці чи весь він має бути надрукований. Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь", — сказав Роман Істомін.

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З його слів, разом із самим бланком можуть друкувати назву ТЦК та СП чи його відділу, від якого йде оповіщення, та місце, куди викликається військовозобов'язаний для уточнення військово-облікових даних. Те ж саме стосується посади, військового звання, прізвища начальника ТЦК та СП, номер і дату його розпорядження, відповідно до якого здійснюється оповіщення. Крім цього, начальник не ходить з печаткою, аби вручати комусь повістки, тому їх можуть роздавати інші уповноважені особи, які призначаються його наказом.

Чи можна відмовитися від повістки, якщо певні дані вносилися у відсутності військовозобов'язаного

Істомін наголосив, що від повістки не можна відмовитися, якщо певні дані до неї вносили у відсутності військовозобов'язаного громадянина.

"Це взагалі абсурд, адже, як мінімум, існує адресне оповіщення військовозобов’язаних", — заявив він.

Роман Істомін зазначив, що ТЦК має інформацію про людину, яка перебуває на обліку. Тому всі дані до повістки вписується в приміщенні ТЦК, після чого його представник їде за вказаною адресою та письмово сповіщає військовозобов'язаного про те, що йому потрібно з’явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, осіб з інвалідністю можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою та місцем проживання. Адвокат Іван Ліберман заявив, що люди з III групою інвалідності, з легкими розладами здоров'я, можуть воювати.

Також речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін розповідав, що в українському законодавстві немає спеціально визначених місць для виписання чи вручення повістки. Тому це можна робити за місцем проживання, роботи, на блокпосту чи в будь-якому населеному пункті.