Мобілізація в Україні: призов яких військовозобов'язаних громадян у пріоритеті, — відповідь експерта

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, у лавах ЗСУ необхідні не просто люди з вулиці, які не мають мотивації боротися, адже це матиме наслідки в майбутньому.

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Під час цих заходів військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років можуть отримати повістку для подальшої служби. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "Еспресо.TV" розповів, які люди насамперед необхідні ЗСУ.

За його словами, на передовій необхідні люди, які мають мотивацію визволяти території та боротися. Питання мобілізації в умовах війни справді є нагальним і на фронті необхідні люди, проте ті, які готові воювати.

"Дійсно, в Силах оборони потрібні люди. Однак мотивовані громадяни, а не просто люди з вулиці. Наголошую, мотивовані громадяни, які хочуть захищати свою державу. Адже людей можуть мобілізувати за віком чи іншими критеріями, але не за світоглядом, який, на мою думку, є ключовим у цій історії", — заявив Олександр Коваленко.

Якщо взяти половину роти військових, у яких не буде ні грама мотивації, це може призвести в майбутньому до глобальних наслідків, вважає військовий оглядач.

Крім того, повістки можуть вручатися людям із різним світоглядом або навіть проросійськи налаштованим, адже вони можуть не розкривати своїх поглядів до останнього.

"Тому такі люди точно не потрібні нам в армії. Ефект від такої мобілізації буде точно не позитивним", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, за яких умов громадян можуть зняти з військового обліку під час дії загальної мобілізації. Чинним законодавством передбачено, що для призовників, військовозобов'язаних та резервістів існують окремі умови для виключення з обліку.