Мобілізація в Україні: за яких умов можуть зняти з військового обліку

Чинним законодавством передбачено, що для призовників, військовозобов'язаних та резервістів існують окремі умови для виключення з обліку.

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В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого. В цей час повістки можуть отримати військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Окрім цього, деяких громадян можуть зняти або виключити з військового обліку. Фокус розбирався, кого це стосується.

Згідно з законом України "Про військовий обов’язок та військову службу" деякі категорії громадян можуть бути зняті або виключені з військового обліку.

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Кого можуть зняти з військового обліку

З військового обліку можуть зняти призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаних та резервістів СБУ в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язаних та резервістів СЗРУ у відповідному підрозділі СЗРУ, а саме:

З військового обліку призовників:

тих, хто відбуває в іншу місцевість України до нового місця проживання;

тих, хто виїжджає з України на понад три місяці;

тих, кого взяли на облік військовозобов’язаних;

тих, хто отримав військові звання офіцерського складу;

тих, хто припинив альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження військової підготовки;

тих, хто виконував обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.

З військового обліку військовозобов’язаних:

тих, хто відбуває в іншу місцевість України до нового місця проживання;

тих, кого прийняли на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, ДКВС;

тих, хто виїжджає з України на понад три місяці;

за рішенням Міноборони, СБУ, СЗРУ.

З військового обліку резервістів:

тих, хто відбуває в іншу місцевість України до нового місця проживання;

тих, кого прийняли на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, ДКВС;

тих, хто виїжджає з України на понад три місяці;

тих, кого звільнили зі служби у військово резерві та які не досягли граничного віку перебування в запасі;

за рішенням Міноборони, СБУ, СЗРУ.

Кого можуть виключити з військового обліку

Виключити з військового обліку у відповідних ТЦК та СП можуть (військовозобов’язаних та резервістів СБУ в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язаних та резервістів СЗРУ у відповідних підрозділах СЗРУ), наступних громадян:

тих, кого призвали чи прийняли на військову службу;

тих, хто проходить військову службу в закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

тих, кого визнала ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі;

тих, кого позбавили українського громадянства;

тих, хто раніше був засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

тих, кого направили для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

тих, хто помер або визнаний безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, що українське законодавство не визначило спеціальних місць для виписування та вручення повісток. Тому її можуть вручити за місцем проживання, роботи, на блокпосту чи в будь-якому населеному пункті.

Раніше адвокат Руслан Ткаченко розповів Фокусу, що співробітники ТЦК та СП можуть заходити на приватні території та до місць проживання для вручення повісток. Проте не можна проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.