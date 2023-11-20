Мобилизация в Украине в декабре: кому грозит призыв и кто имеет отсрочку
Верховная Рада приняла уменьшение минимального возраста призывников без военного опыта, но закон еще не вступил в силу.
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию населения. В том, кому сейчас грозит призыв и кто имеет отсрочку, разобрались журналисты OBOZ.UA.
Мобилизация в Украине: кого могут призвать в декабре?
В период всеобщей мобилизации могут призывать мужчин в возрасте 18-60 лет. Однако действующим законодательством установлено, что украинцев в возрасте 18-27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не проходили срочную службу.
В мае Верховная Рада снизила предельный возраст до 25 лет, но закон еще не был подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу.
Итак, в декабре могут призвать украинцев:
- в возрасте 27-60 лет, которые являются годными или ограниченно годными;
- в возрасте 18-27 лет, которые являются годными или ограниченно годными, если они находятся в запасе или получили военное образование;
- в возрасте 18-60 лет, которые являются годными или ограниченно годными и поступили на военную службу по контракту;
- в возрасте до 60 лет, которые были сняты с воинского учета;
- в возрасте 18-60 лет, которые были исключены с воинского учета, если они не имеют отсрочки и не совершили тяжких преступлений.
Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку?
Отсрочка от мобилизации предоставляется по решению районных призывных комиссий. Основаниями для этого могут быть состояние здоровья, семейные обстоятельства, получение образования и продолжение профессиональной деятельности.
Отсрочку по семейным условиям предоставляют призывникам, которые:
- являются детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки;
- содержат нетрудоспособных родителей (одного или обоих), братьев/сестер или лиц, которые их воспитывали;
- имеют одинокого отца или одинокую мать, которые содержат двое или более несовершеннолетних детей — до достижения старшим из них совершеннолетия и только при условии официального трудоустройства;
- имеют ребенка, который потерял мать или воспитывается без нее по решению суда;
- имеют двух или более детей;
- имеют ребенка или жену с инвалидностью;
- имеют беременную жену.
Если в семье призывают одновременно двух сыновей, один из них может получить отсрочку до увольнения другого в запас. Отсрочку по состоянию здоровья украинцы получают после медицинского осмотра. Для этого мужчину должны временно признать непригодным к прохождению службы.
Также право на отсрочку имеют студенты. Речь идет о:
- соискателях профессионального образования;
- соискателях профессионального предвысшего и высшего образования;
- ассистентах-стажерах;
- аспирантах;
- докторантах.
Однако отсрочка предоставляется только тем, кто учится на дневной или дуальной форме. То есть студентов "заочки" могут мобилизовать.
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