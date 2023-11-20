Мобилизация в Украине в декабре: кому грозит призыв и кто имеет отсрочку

Верховная Рада приняла уменьшение минимального возраста призывников без военного опыта, но закон еще не вступил в силу.

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Мобилизация в Украине: кого могут призвать в декабре?

В период всеобщей мобилизации могут призывать мужчин в возрасте 18-60 лет. Однако действующим законодательством установлено, что украинцев в возрасте 18-27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не проходили срочную службу.

В мае Верховная Рада снизила предельный возраст до 25 лет, но закон еще не был подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу.

Итак, в декабре могут призвать украинцев:

в возрасте 27-60 лет, которые являются годными или ограниченно годными;

в возрасте 18-27 лет, которые являются годными или ограниченно годными, если они находятся в запасе или получили военное образование;

в возрасте 18-60 лет, которые являются годными или ограниченно годными и поступили на военную службу по контракту;

в возрасте до 60 лет, которые были сняты с воинского учета;

в возрасте 18-60 лет, которые были исключены с воинского учета, если они не имеют отсрочки и не совершили тяжких преступлений.

Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку?

Отсрочка от мобилизации предоставляется по решению районных призывных комиссий. Основаниями для этого могут быть состояние здоровья, семейные обстоятельства, получение образования и продолжение профессиональной деятельности.

Отсрочку по семейным условиям предоставляют призывникам, которые:

являются детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки;

содержат нетрудоспособных родителей (одного или обоих), братьев/сестер или лиц, которые их воспитывали;

имеют одинокого отца или одинокую мать, которые содержат двое или более несовершеннолетних детей — до достижения старшим из них совершеннолетия и только при условии официального трудоустройства;

имеют ребенка, который потерял мать или воспитывается без нее по решению суда;

имеют двух или более детей;

имеют ребенка или жену с инвалидностью;

имеют беременную жену.

Если в семье призывают одновременно двух сыновей, один из них может получить отсрочку до увольнения другого в запас. Отсрочку по состоянию здоровья украинцы получают после медицинского осмотра. Для этого мужчину должны временно признать непригодным к прохождению службы.

Также право на отсрочку имеют студенты. Речь идет о:

соискателях профессионального образования;

соискателях профессионального предвысшего и высшего образования;

ассистентах-стажерах;

аспирантах;

докторантах.

Однако отсрочка предоставляется только тем, кто учится на дневной или дуальной форме. То есть студентов "заочки" могут мобилизовать.

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