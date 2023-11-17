Мобилизация в Украине 2023: кто не подлежит призыву в военное время
Среди прочего, не подлежат призыву соискатели профессионального и высшего образования, аспиранты и докторанты, учащиеся на дневной или дуальной форме.
Верховная Рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского №10211 и №10212 и продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на очередные 90 суток — до 14 февраля следующего года.
Вместе с тем есть и категории граждан, не подлежащие призыву.
Мобилизация в Украине: категории лиц, которые не подлежат призыву
- Граждане, работающие в госорганах, критически важных отраслях и компаниях.
- Признанные непригодными к военной службе в силу здоровья.
- Те, кто ухаживает за лицами, нуждающимися в постоянной опеке.
Многодетные родители — и мужчины, и женщины:
- родители, на воспитании которых — трое и больше несовершеннолетних;
- одинокие родители, на воспитании которых находится по меньшей мере один несовершеннолетний ребенок;
- граждане со статусом опекуна или приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Не подлежат мобилизации родители, воспитывающие:
- несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А;
- несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью III-IV группы;
- совершеннолетнего (18 — 23 лет) с инвалидностью I или II группы.
Другие категории, которые не подлежат призыву:
- женщины и мужчины, чьи близкие погибли в боевых действиях;
- женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетний ребенок и муж/жена, проходящие военную службу. (Такая категория появилась после того, как в апреле вступил в силу закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".)
В довершение всего, не подлежат призыву и соискатели профессионального, и высшего образования, аспиранты и докторанты, учащиеся на дневной или дуальной форме.
К отдельной категории относятся госслужащие, не подлежащие призыву: депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, сотрудники правоохранительных структур (они уже привлечены к обороне страны) и антикоррупционных органов.
Не мобилизуют и граждан с отсрочкой от прохождения службы.
Напомним, что в Верховной Раде предложили призывать по письменному согласию и увольняться по желанию.
Ранее сообщалось о том, могут ли призвать на службу лиц с инвалидностью III группы.