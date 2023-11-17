Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу лиц с инвалидностью III группы

III группа считается легкой инвалидностью, то есть это легкие расстройства здоровья, с которыми человек может воевать, считает адвокат Иван Либерман. Он отметил, что служба в ВСУ может быть альтернативной.

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Во время всеобщей мобилизации на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины могут мобилизовать лиц с инвалидностью III группы. Об этом сообщило издание "Факты".

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на полгода в соответствии с заключением ВВК. В частности, в законе не указана группа инвалидности, с которой не могут призвать на службу.

Кроме этого, согласно закону, на военную службу могут призвать лиц с инвалидностью с их согласия и только по месту жительства.

По словам адвоката Ивана Либермана, III группа считается легкой инвалидностью — легкие расстройства здоровья, с которыми человек может воевать. Он отметил, что участвовать в боевых действиях можно по-разному — подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить пищу. Адвокат отметил, что служба в ВСУ может быть разной, в частности это так называемая альтернативная служба.

Кроме этого, он прокомментировал мобилизацию лиц с инвалидностью "по их согласию".

"Как показывает практика, все что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", — сказал Иван Либерман.

Он рассказал, что до начала полномасштабного вторжения многие украинцы подделали справки об инвалидности III группы для того, чтобы получать социальные выплаты, льготы и ездить в санатории.

"Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии", — добавил Либерман.

Напомним, военно-врачебная комиссия определяет, может ли военнообязанный гражданин воевать и выполнять боевые задачи по состоянию здоровья. В частности, люди, имеющие определенные болезни позвоночника, могут иметь освобождение от прохождения службы.

Ранее представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что постановлением Кабмина №1487 определен образец повестки, однако не указано, в каких местах ее можно выписывать или вручать. По его словам, ее можно вручить по месту жительства, работы, на блокпосту или в любом населенном пункте.