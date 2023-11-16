Мобилизация: с какими болезнями позвоночника и опорно-двигательного аппарата не берут на службу в армию

Чтобы получить заключение о непригодности, нужно иметь действительно серьезные болезни. Некоторые болезни позвоночника и заболевания опорно-двигательного аппарата дают возможность получить отсрочку или быть снятым с учета в ТЦК и СП.

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Пригодность призывников, военнослужащих и военнообязанных к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК), которая решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задачи. Об этом говорится в материале ТСН.

В приложении 1 "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" приведен перечень болезней, которые освобождают от мобилизации и прохождения военной службы.

Болезни позвоночника, которые освобождают от мобилизации

Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска;

Разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, компрессионным, выраженным болевым синдромом и статокоординаторными нарушениями после длительного (не менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный горб и прочее) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Освобождают от мобилизации также болезни, которые влияют на опорно-двигательный аппарат человека:

тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;

ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.

Не мобилизуют граждан с тяжелыми формами болезней конечностей: приобретенные деформации и дефекты пальцев, стопы, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, вызывающими тяжелые нарушения двигательных функций. На службу в армию также не попадут люди с ампутированными конечностями до определенного уровня.

Если лицо имеет значительные нарушения позвоночника, тяжелые формы перечисленных болезней, его признают непригодным к военной службе, если умеренные, то его могут признать пригодным или временно непригодным к службе.

Напомним, 15 ноября Фокус писал о 10 самых распространенных мифах о призыве, в которые верят уклонисты. В Украине появилось немало мифов вокруг мобилизации, которые касаются полномочий ТЦК, заполнения повестки и оповещения граждан на блокпостах. Представитель Полтавского военкомата Роман Истомин разбил самые распространенные из них.