Мобілізація: з якими хворобами хребта і опорно-рухового апарату не беруть на службу в армію

Щоб отримати висновок про непридатність, потрібно мати дійсно серйозні хвороби. Деякі хвороби хребта та захворювання опорно-рухового апарату дають можливість отримати відстрочку або бути знятим з обліку в ТЦК та СП.

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Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яка вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання. Про це ідеться у матеріалі ТСН.

У додатку 1 "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" наведено перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби.

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації

Хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

Розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку;

Прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій та вертебробазилярною недостатністю;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Звільняють від мобілізації також хвороби, які впливають на опорно-руховий апарат людини:

важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;

ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Не мобілізують громадян з важкими формами хвороб кінцівок: набуті деформації й дефекти пальців, стопи, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до війська також не потраплять люди з ампутованими кінцівками до певного рівня.

Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні, то її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною до служби.

Нагадаємо, 15 листопада Фокус писав про 10 найпоширеніших міфів про призов, в які вірять ухилянти. В Україні з’явилося немало міфів навколо мобілізації, які стосуються повноважень ТЦК, заповнення повістки та сповіщення громадян на блокпостах. Речник Полтавського військкомату Роман Істомін розбив найрозповсюдженіші з них.