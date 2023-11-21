Мобилизация в Украине: кому нужно прийти в ТЦК без повестки

Постановка на воинский учет яляется обязательной для всех мужчин и для женщин, закончивших военную кафедру, поэтому военнообязанные граждане должны являться в ТЦК в установленные законом сроки без повестки.

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В некоторых случаях военнообязанных должны явиться в территориальный центр комплектования, даже если не получали повестку. Об этом пишет издание NV.

Кто и когда должен встать на воинский учет во время мобилизации

Законодательство Украины определяет, что на воинском учете должны состоять:

призывники – мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (призываются на срочную службу в мирное время, во время военного положения не подлежат мобилизации);

военнообязанные – мужчины и женщины призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые находятся на службе в запасе (имеют опыт военной службы или закончили военную кафедру);

резервисты — ведут граждански образ жизни, но приписаны в качестве военного резерва к определенным воинским частям (при мобилизации призываются сразу в подразделения, к которым приписаны).

Военное положение не отменяет правил постановки на воинский учет даже для тех граждан Украины, которые по закону не могут быть мобилизованы.

На воинский учет военнообязанные граждане должны становиться самостоятельно, не дожидаясь повестки из ТЦК.

Призывники становятся на воинский учет за год до наступления призывного возраста, то есть в тот год, когда им исполняется 17 лет.

Студенты медицинских учебных заведений, в том числе женщины, становятся на временный воинский учет на последнем курсе по месту прохождения учебы, а после выпуска им нужно явиться в ТЦК по месту жительства.

В каких случаях нужно идти в ТЦК без повестки

Военнообязанные граждане, которые уже стоят на воинском учете должны являться в ТЦК без повестки, если их учетные данные изменились или пришло время повторно проходить военно-врачебную комиссию.

В ТЦК следует сообщать о следующих изменениях учетных данных:

поступление на дневную форму обучения, что дает право на отсрочку от мобилизации;

изменение персональных данных (имени, семейного положения, рождения детей);

смена места работы или адреса в пределах территориальных полномочий ТЦК;

переезд на постоянное место жительства, которое относится к другому территориальному центру комплектования (встать на учет нужно в течение семи дней после переезда);

изменение состояния здоровья (серьезные заболевания, травмы, получение/снятие инвалидности).

Кроме того, без повестки нужно являться, если закончилось действие заключения ВВК о годности к воинской службе или для получения разрешения на выезд за границу.

В случае серьезного заболевания, которое затрудняет или делает невозможной личную явку в ТЦК, можно отправить заверенные нотариально копии медицинских документов по почте.

Напомним, в Украине введут новации для военнообязанных. В тексте законопроекта предлагают разрешить военнообязанным на семь дней отлучаться с места регистрации и не сообщать об этом ТЦК. Кроме того, могут разрешить переезд.

Ранее Фокус писал, кто в декабре получит повестки в ТЦК. Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Однако мужчин до 27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не проходили срочную службу.