Мобилизация в Украине: кому из мужчин отменят право на отсрочку

Нововведения, по замыслу нардепа Марьяны Безуглой, будут касаться некоторых соискателей предвысшего или высшего образования, а также граждан, которые ухаживают за лицами с инвалидностью.

Related video

В Украине готовят к регистрации большой законопроект по мобилизации, воинскому учету и прохождению военной службы. Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала в своем Facebook о предстоящих изменениях, связанных с отсрочкой от призыва.

Отсрочка от призыва на военную службу

По словам Марьяны Безуглой, право на отсрочку от призыва на военную службу будут иметь педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования.

Уменьшаются категории граждан, которые могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства.

"На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица занятые постоянным уходом за родителями жены (мужа), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями", — сказала Марьяна Безуглая.

Таким образом право на отсрочку теряют военнообязанные, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы.

Безуглая отметила, что также уменьшен круг лиц, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, которое по заключению МСЭК нуждается в постоянном уходе, уменьшен до членов семей первой степени родства, а именно родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), в том числе и усыновленные.

Кроме этого, меняется порядок предоставления отсрочки граждан, получающих предвысшее и высшее образование. Сейчас граждане, обучающиеся независимо от уже имеющегося образования и его уровня, имеют право на отсрочку. По словам нардепа, во время военного положения количество желающих учиться увеличилось в 2-3 раза не только для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, но и во избежание мобилизации.

"Изменениями предусматривается устранить возможность ухода от призыва путем получения второго, третьего предвысшего или высшего образования", — заявила Марьяна Безуглая.

Также лица с инвалидностью могут проходить военную службу по собственному желанию, несмотря на наличие оснований для отсрочки от призыва по мобилизации.

Напомним, военнообязанные украинцы, стоящие на воинском учете, должны явиться в ТЦК и СП без повестки, если изменились их учетные данные или пришло время повторно проходить ВВК. Это же касается тех, кому нужно получить разрешение на выезд за границу.

Ранее представитель Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин заявил, что граждане не могут отказаться от частично заполненной повестки. По его словам, для ускорения процедуры данные могут быть внесены в бланк повестки заранее.