В Верховной Раде готовят большой законопроект по мобилизации: подробности

В новом законопроекте предлагается ввести дополнительные основания для увольнения военнослужащих, изменить перечень тех, кто имеет право на отсрочку, а также расширить список лиц, которые могут быть поставлены на воинский учет.

Related video

В Украине готовят к регистрации большой законопроект, предусматривающий изменения правил мобилизации, воинского учета и прохождении службы в армии. Об этом написала народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook 20 ноября.

Увольнение военнослужащих

В документе прописаны дополнительные основания для увольнения военных во время действия военного положения:

по собственному желанию для граждан других стран и лиц без гражданства;

в связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);

в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола;

в связи с наличием инвалидности I или II группы;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Отсрочка от воинской службы

В законопроекте говорится о праве на отсрочку от призыва на военную службу для педагогов, работающих в учреждениях профессионального предвысшего образования.

Что касается лиц, которые получают предвысшее и высшее образование, в Раде предлагают устранить возможность уклонения от призыва путем получения второго, третьего предвысшего или высшего образования.

Также уменьшается перечень лиц, которые могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), в том числе усыновленные). Лица, которые состоят в браке с человеком с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.

При этом лица с инвалидностью по желанию могут получить право на прохождение военной службы, несмотря на наличие оснований для отсрочки от призыва по мобилизации.

Воинский учет

В новом законопроекте идет речь о расширении перечня лиц, которые берутся на воинский учет. В их число могут войти:

лица, которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

лица, которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

лица, которым после окончания высших учебных заведений присвоены воинские (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или, которые получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Другие вопросы, связанные с мобилизацией, учетом и службой в армии

Текущая версия законопроекта также предусматривает:

новый дополнительный отпуск для освобожденных из плена военнослужащих с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней. Нововведение не касается тех, кто отказался от дальнейшей службы и желает уволиться.

новые обязанности для военнообязанных касательно обязательного прохождения медицинского осмотра и лечения согласно решению военно-врачебных комиссий, а также наличия при себе военно-учетных документов для предоставления по требованию представителей ТЦК и СП.

отмена запрета на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора;

уточнение обязанностей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по мобилизации.

уточнение порядка прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП во время мобилизации, в частности, на основании совместного распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) и руководителя ТЦК и СП или распоряжения руководителя ТЦК и СП;

получение Кабмином полномочий утверждать Порядок организации проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период на замену внутренним директивным документам ВСУ;

уточнение порядка присвоения воинского звания "рекрут";

введение отдельного воинского учета военнообязанных и резервистов разведывательного органа Минобороны Украины и предоставление права этому органу призывать на военную службу по мобилизации военнообязанных и резервистов, проходивших военную службу в разведывательном органе.

Напомним, 19 ноября командир 1 штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что ряды ВСУ нужно пополнять более молодыми военнообязанными, а не 50-летними мужчинами, имеющими хронические заболевания.

Ранее, 17 ноября, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что вопрос мобилизации в условиях войны действительно является неотложным и на фронте необходимы люди, однако те, которые готовы воевать.