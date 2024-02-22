Сертификат "єВідновлення" разрешили использовать в программе ипотеки "еОселя": детали

Как пояснила председатель комитета Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, владельцы разрушенного во время войны с РФ жилья получат больше возможностей, чтобы купить новое жилье.

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Верховная Рада Украины 22 февраля 2024 года поддержала во втором чтении законопроект №10208 и позволила украинцам, которые потеряли жилье во время полномасштабной войны с Россией использовать жилищный сертификат "еВідновлення", чтобы купить жилье по программе "єОселя".

Как пояснила в своем Telegram-канале глава комитета Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, государство предоставило гражданам еще больше возможностей для того, чтобы приобрести новое жилье.

"Если стоимость выбранного ими нового дома выше, чем сумма, предусмотренная жилищным сертификатом "єВідновлення", они могут получить остальную сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования еОселя, воспользоваться которым можно как на первичном, так и на вторичном рынке", — пояснила она.

По ее словам, по состоянию на 22 февраля жилищным сертификатом "єВідновлення" воспользовались немного граждан. Так, на первичном рынке было реализовано лишь 14 таких сертификатов.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как украинцы смогут реализовать жилищный сертификат в программе "єОселя".

"Например, вы получили жилищный сертификат "єВідновлення" за уничтоженное жилье на два миллиона гривен. Но квартира, которую вы хотите приобрести, стоит три миллиона гривен. Раньше людям пришлось бы или доплачивать из собственного кармана, или выбирать более дешевую квартиру. Но теперь можно часть суммы сделки можно покрыть сертификатом "еВідновлення", а на остальное — оформить кредит по государственной программе "еОселя", — отметил чиновник.

Как упростили процедуру прекращения права собственности на уничтоженное жилье

Сейчас, чтобы прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости, гражданам достаточно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Этот документ выдают нотариусы или представители местных советов.

К слову, прекратить право собственности на уничтоженное жилье важно до получения жилищного сертификата и бронирования средств, заключения купли-продажи.

Заметим, что в рамках программы "еОселя", которая заработала в октябре 2022 года, государство выдает кредиты на жилье как представителям отдельных профессий, так и гражданам, которые не имеют собственного жилья или хотят улучшить условия проживания.

Подробно о программе "еОселя" Фокус писал 25 июля в своем материале " Кредиты для военных и учителей. Как купить квартиру по государственной программе "єОселя".