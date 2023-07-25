Кредиты для военных и учителей. Как купить квартиру по государственной программе "єОселя"

В Украине несколько банков предоставляют кредиты на покупку жилья для некоторых льготных категорий, а ставка по такому займу составляет всего 3% годовых. Фокус разобрался, каковы условия программы и какие препятствия есть на пути граждан к покупке квартиры в кредит по этой программе.

Related video

Правительство намерено изменить государственную программу ипотечного кредитования "єОселя". "Вносим изменения, благодаря которым участие в программе "єОселя" смогут взять другие украинцы, которые не имеют собственного жилья. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

До этого претендовать на получение кредита на жилье со ставкой 3% по программе "єОселя" могли лишь несколько категорий граждан, в частности, военные, а также медицинские и педагогические работники. В целом статистика выдач по программе — не слишком оптимистичная. По данным Opendatabot, только 4% граждан, принявших участие в программе, пока получили жилье в кредит. Наибольшее количество кредитов было выдано в июне 2023 года — 493 кредита на сумму 722 млн грн. Это почти треть от общего количества выданных ипотек по госпрограмме. Средняя сумма кредита составляет 1,37 млн грн. С октября 2022 по июнь 2023 года включительно по программе "єОселя" было выдано 1666 льготных ипотек на общую сумму 2,28 млрд грн.

Льготная ипотека: кому государство предоставило право получить дешевые кредиты на жилье

До августа подать заявку на получение кредита на покупку жилья по программе "єОселя" могли четыре категории заемщиков:

военнослужащие;

медицинские работники;

педагоги;

научно-педагогические работники.

"Сейчас структура клиентов, которые обращаются за получением кредитов на условиях программы "єОселя", неизменна с начала запуска данной программы — абсолютное большинство заявок банки получают от военнослужащих (около 80%), заявки от педагогов и медиков почти сопоставимы по количеству — около 10% по каждой категории", — рассказал Фокусу Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

До августа 2023 года только военные, медики и учителя могли получить квартиру по кредиту под 3% годовых. Но правительство расширило программу.

Военнослужащие — главные клиенты банков по программе кредитования "єОселя". "В Укргазбанке чаще всего подают заявки в категории "военные". В структуре выданных кредитов это чуть больше 80%, и мы рады быть причастными к обеспечению жильем наших мужественных защитников", — говорит Елена Юмакова, заместитель директора департамента розничного банкинга Укргазбанка.

Учителя могут воспользоваться льготной программой "єОселя" и приобрести жилье Фото: Getty Images

После того, как правительство внесло изменения в программу, с 1 августа 2023 года получить льготные кредиты могут другие категории граждан, в частности:

ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины; внутренне перемещенные лица ;

; другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи.

Однако заявителям следует учесть: банк будет серьезно оценивать их финансовое состояние, а это означает необходимость иметь значительный официальный доход.

Заявка и отказ: почему банки отказывают потенциальным заемщикам кредитов

Процедура заявки на получение кредита в рамках "єОселя" — довольно проста. "Заявки на участие в єОселе подаются через приложение "Дія". На первом этапе никаких бумажных документов предоставлять не нужно. Следует лишь заполнить анкету с информацией о себе, доходах семьи, характеристиках жилья, которое планируется приобрести, и тому подобное. Заполненная заявка направляется в выбранный банк (банки)", — отметила Валерия Малахова, директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка.

Жилье по программе "єОселя" могут приобрести в кредит военные, учителя, врачи, временно перемещенные лица Фото: Pexels

По ее словам, далее банк присылает предварительное решение. Если оно положительное и устраивает потенциального заемщика, ему нужно посетить банк и предоставить следующие бумажные документы:

паспорт гражданина Украины;

ИНН;

документ о доходах и удержаниях из них за последние 6 месяцев (для лиц, ведущих предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность, — за 12 месяцев);

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);

другие документы (после консультации в банке).

Кстати, количество банков, которые подключены к государственной программе, ограничено. Сейчас это 5 банков — ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Скай Банк. 53% всех выдач по этой программе обеспечил государственный Ощадбанк, выдавший в 2022 году 340 кредитов на сумму 462 млн грн, а всего в этой программе банк выдал более тысячи кредитов на 1,4 млрд грн.

Кредит "єОселя" можно получить в пяти банках, а собственный вклад заемщика должен составлять не менее 20%.

Однако, хотя покупка собственного жилья и очень актуальный вопрос для украинцев, в итоге получить кредит со льготными условиями могут не все те, кто подает заявку в приложении "Дія". В банках говорят — причин для отказов предостаточно. "Иногда претенденты на участие в программе "єОселя" недостаточно внимательно знакомятся с ее условиями. Среди основных причин отказа — принадлежность к льготной категории, негативная кредитная история, недостаточность доходов", — говорит Валерия Малахова.

Важно

Украинцы покупают квартиры. Возобновилось ли строительство жилья так, чтобы удовлетворить спрос

Елена Юмакова объясняет: основными причинами отказа являются не ошибки клиентов (которые можно исправить), а их финансовое состояние, в частности, наличие задолженности в других банках, большая кредитная нагрузка, наличие просроченной и проблемной задолженности в других банках. "Именно по этим причинам чаще всего происходят отказы по кредиту", — говорит Елена Юмакова.

Важный момент: врачи должны работать в государственных учреждениях, а не в частных, только тогда они смогут получить кредит "єОселя" Фото: hromadske.ua

По словам Дмитрия Замотаева, поскольку на сегодняшний день программа распространяется только на отдельные категории клиентов, то наиболее распространенными причинами отказов является именно несоответствие клиента требованиям программы — например, военнослужащие должны проходить службу исключительно по контракту, или медицинские или педагогические работники должны работать исключительно в учреждениях бюджетной или коммунальной формы собственности.

Важно

Быстрые деньги: будут ли беззалоговые кредиты в Украине дешевле 1000% годовых

"Второй основной причиной отказов является недостаточный уровень официального дохода клиента для обслуживания желаемой суммы кредита. Ведь государственная программа, которая фактически финансируется за счет средств налогоплательщиков, по умолчанию предусматривает, что в ней могут принять участие только те категории клиентов, которые получают официальные доходы и, соответственно, платят все налоги. Можно сказать, что таким образом государство опосредованно стимулирует граждан к официальному трудоустройству", — говорит Дмитрий Замотаев.

Выберите себе жилье: какую квартиру имеет право покупать заемщик программы "єОселя"

Больше всего сделок по покупке жилья в кредит по программе "єОселя" — это вторичный рынок. Но заемщики должны выбрать и жилье на первичном тоже, то есть, квартиру в новостройке. "На самом деле сделки на первичном рынке составляют 33% в структуре портфеля єОсели. Речь идет о приобретении жилья у застройщика. Есть также опция покупки недвижимости по программе в объекте незавершенного строительства. Такое жилье можно приобрести только у аккредитованного застройщика. То, что жилье можно приобрести в незавершенном доме, безусловно плюс, ведь это расширяет перечень недвижимости, которую можно приобрести по программе", — говорит Валерия Малахова.

По программе "єОселя" можно приобрести жилье и на вторичном, и на первичном рынке недвижимости Фото: Иллюстративное фото

Она добавляет: банк организовал сотрудничество с местными властями, чтобы сделать єОселю более доступной. "На Закарпатье мы объединили усилия с местной областной военной администрацией, которая дополнительно компенсирует 3% стоимости кредита для военных. Таким образом, єОселя становится для них фактически беспроцентным займом", — рассказала эксперт.

Важно

Льготная ипотека станет доступной: кто в Украине сможет получить кредит на жилье

Укргазбанк еще не выдавал кредиты по программе на первичном рынке, однако там видят в этом потенциал для развития государственной ипотечной программы. "Мы оцениваем такую возможность, как необходимую и перспективную, ведь это позволит не только получить в собственность новое жилье, но и восстановит рынок строительства и будет способствовать развитию смежных отраслей экономики", — отметила Елена Юмакова.

Киев является главным регионом, где граждане покупают недвижимость через кредитование в рамках государственной программы "єОселя".

Сергей Мамедов, заместитель председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ), председатель правления Глобус Банка, отметил: аккредитованные под "єОселю" объекты первичного рынка находятся в состоянии активного строительства (стадия готовности от 40% до 80%) с обязательным соблюдением запланированных сроков завершения строительных работ. "Большинство потенциальных заемщиков (а это более 60%) интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 м до 70 м в новостройках Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Луцка и ряда других украинских городов", — говорит Сергей Мамедов. Он считает, что потенциал государственной программы льготного ипотечного кредитования на первичном рынке составляет 3-4 тыс. сделок, а это около 40% от общего количества кредитов, запланированных по программе "єОселя" до конца текущего года.

Праздновать новоселье в кредитной квартире с августа получат возможность граждане, у которых нет в собственности жилья Фото: Getty Images

Эксперты говорят — программу "єОселя" нужно расширять, чтобы больше граждан имели возможность приобрести жилье в кредит под небольшой процент. Однако, понятно, что во время войны у государственного бюджета есть более приоритетные статьи расходов, чем покрытие гражданам ставки по кредиту.

"Объективные "военные" сложности с финансированием привели к тому, что удалось удовлетворить менее 3% от общего количества обращений граждан. На мой взгляд, более-менее приемлемым уровнем финансирования можно считать удовлетворение до 80% от всех обращений. Однако это станет возможным только после победы в войне. Но уже сейчас стоит готовить основы к быстрому развитию государственной ипотеки: речь идет о поиске и формировании непрерывного финансирования программы, поиск экономически обусловленных источников финансирования без ущерба для других отраслей. Ведь восстанавливать придется почти все сферы экономики", — объяснил Сергей Мамедов.

Важно