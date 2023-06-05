Быстрые деньги: будут ли беззалоговые кредиты в Украине дешевле 1000% годовых

В Украине быстро восстанавливается сектор микрокредитов для физических лиц. В Нацбанке говорят – компании активно выдают кредиты, однако нужны изменения в закон, которые должны ограничить кредитные ставки по таким займам.

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Несмотря на активное восстановление розничных займов МФО (микрофинансовых организаций) населению в последние три квартала, состояние рынка до довоенных показателей еще не восстановилось. В частности, количество заключенных с физическими лицами договоров о предоставлении средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, выросло на 18% за 1 квартал текущего года и сократилось на 16% и 43% соответственно по сравнению с 1 кварталом 2022 года и 4 кварталом 2021 года. Об этом Фокусу рассказали в Национальном банке Украины в ответ на запрос издания.

"Аналогичная тенденция наблюдается относительно объемов предоставленных кредитов. В частности, текущие объемы в 1 квартале выросли на 37% и уменьшились на 18% и 45% соответственно по сравнению с 1 кварталом 2022 года и 4 кварталом 2021 года. Сектор ломбардов показал признаки восстановления в I квартале 2023 года. Объемы активов и новых кредитов увеличились, хотя капитал до сих пор находился на низком уровне. Процентные доходы и доходы от реализации имущества ломбардов незначительно выросли", — говорят эксперты НБУ.

По данным НБУ, одним из факторов, обеспечивших рост объемов розничных кредитов МФО в 1 квартале 2023 года, является полное возобновление деятельности таких компаний. С 24 февраля 2022 года подавляющее большинство финансовых компаний, предоставляющих средства взаймы физическим лицам, приостановили свою деятельность, но начали ее постепенно восстанавливать со второго квартала 2022 года.

"Целевой группой клиентов таких микрофинансовых компаний являются незащищенные слои населения с низким уровнем дохода. Результаты обработки обращений граждан и осуществление проверок таких микрофинансовых компаний свидетельствуют, что часто такие кредиты берутся на мгновенные эмоциональные покупки, в том числе, к сожалению, для оплаты услуг организаторов азартных игр", — сообщили в Нацбанке.

По данным НБУ, существенно условия предоставления микрокредитов не изменились. В то же время, некоторые финансовые компании продолжают повышать стоимость микрокредитов для их клиентов.

"Единственный ключевой риск для заемщиков МФО — сверхвысокая стоимость таких кредитов. Поэтому решение о получении такого кредита должно быть осознанным ", — считают специалисты НБУ.

Для защиты прав потребителей Национальный банк предлагает внести изменения в Закон Украины "О потребительском кредитовании". В частности, предлагается:

установить предельные размеры процентных ставок. Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%;

Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%; уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого предлагается предоставить Национальному банку право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика. Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не осуществляется. В то же время, сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, при которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и тех, кто не выполняет свои обязательства;

Для этого предлагается предоставить Национальному банку право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика. Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не осуществляется. В то же время, сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, при которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и тех, кто не выполняет свои обязательства; ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований, поскольку правила без ответственности за их нарушение обычно бесполезны.

В Нацбанке также сообщили, что с 1 июля 2020 года (с тех пор, как НБУ стал регулятором данного сегмента рынка) по 1 мая 2023 года в Национальный банк поступило 44517 обращений относительно взаимоотношений с микрофинансовыми компаниями.

Микрозаем – это быстрый кредит, который компании могут выдать в течение 20 минут, но цена такого кредита – заоблачная Фото: УНИАН

"Основная тематика обращений – нарушение требований к нравственному поведению при урегулировании просроченной задолженности и требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов НБУ в сфере потребительского кредитования (по надлежащему информированию потребителей об условиях потребительского кредита; размещение рекламы, которая не вводит в заблуждение; надлежащего процесса заключения таких договоров потребительского кредитования и др.). Национальный банк применяет адекватные меры воздействия по каждому из выявленных нарушений, информацию о чем можно найти на сайте НБУ", — сообщили в Нацбанке. В то же время, по информации специалистов НБУ, факты нарушений со стороны ломбардов Национальным банком не установлены.

Ранее Фокус писал, что, несмотря на существенное сокращение количества учреждений после полномасштабного вторжения РФ, объемы предоставленных микрофинансовыми компаниями розничных займов растут три квартала подряд и в I квартале 2023 года показали прирост на 37%.