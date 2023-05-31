Ломбарды оживают: зачем украинцы массово следуют за микрокредитами

Чем объясняется рост объема микрокредитования, как микрофинансовые компании сейчас кредитуют и возвращают проблемные долги.

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Несмотря на существенное сокращение количества учреждений во время полномасштабного вторжения РФ, объемы предоставленных микро-финансовыми компаниями розничных займов растут три квартала подряд и в I квартале 2023 года показали прирост на 37%. Такими выводами делятся в Нацбанке в Обзоре небанковского финансового сектора за май 2023 года.

По информации НБУ, сектор ломбардов также продемонстрировал признаки обновления. "Объемы активов и новых кредитов в I квартале увеличились, хотя капитал все еще находился на низком уровне. Процентные доходы и доходы от реализации имущества ломбардов несколько увеличились. Это позволило получить прибыль", — отмечают в Нацбанке.

Подобные результаты работы сектора могут свидетельствовать, что среди украинцев все больше становятся востребованными микрозаймы — небольшие кредиты на довольно короткий срок.

"Как показывает мировой опыт, чем больше приходит в упадок экономика, тем больше растет уровень микрокредитования, — объясняет тенденцию Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры". — Государство, кроме деклараций о помощи и компенсации гражданам, ничего не делает, а украинцам нужно ремонтировать свои дома и устраивать быт после переезда в другие регионы".

Добавляет клиентов МФО и осторожная позиция банков, кредитующих достаточно избирательно и возобновивших автоматическую блокировку карт должников по обращению исполнительной службы.

"Рост спроса [на микрокредиты] напрямую связан с тем, что в настоящее время банки не предоставляют ссуды потребителям, не имеющим устойчивого заработка и "чистой" кредитной истории", — продолжает Василий Гаращак, юрист Адвокатского объединения "Донец и Партнеры". — Поэтому потенциальными клиентами МФО и ломбардов являются лица, которые в результате военных действий утратили возможность получать постоянный официальный доход, начали зарабатывать неофициально или удаленно и получают таким образом меньший доход, чем довоенный".

Собеседник Фокуса добавляет, что люди, прежде всего, внутренне перемещенные лица, также часто берут ссуды для покупки бытовой техники с целью улучшения жилищных условий в связи с вынужденным изменением места жительства. Напомним, требования МФО к заемщикам куда более мягкие, чем у банков, которые обычно не кредитуют тех, у кого нет официального места работы. Но такое снисхождение компенсируется высокими ставками. К примеру, в одной из МФО сейчас предлагают займы до 50 тыс. грн от 2,5% в день (912,5% годовых).

Микрокредиты – это достаточно дорогие ссуды, но их условия получения в компаниях – проще, чем в банках Фото: Flickr

По наблюдениям Василия Гаращака, условия потребительских кредитов в течение полномасштабной войны почти не изменились, а процентные ставки, как правило, даже стали меньше. При этом некоторые компании возобновили практику "акционных" процентов, что дополнительно стимулирует спрос. Имеется в виду ставки 0,01% в день для первого займа и т.д.

О старых долгах МФО не забывают, и как свидетельствуют опрошенные Фокусом эксперты, продолжают их успешно возвращать.

Стоимость кредитов в небанковских учреждениях достигает 900% годовых, а иногда и более 1000%

"Финансовые компании активно работают в переговорах с потребителями по погашению кредитов, которые были просроченными еще до начала полномасштабного вторжения. Это также вносит свой вклад в получение доходами компаниями, ведь кредиты начинают возвращаться, а проценты платиться, что и является прибылью компаний", — комментирует Василий Гаращак.

Соответственно и новым заемщикам не стоит надеяться на невозврат задолженности. Ведь при наличии проблем за них очень быстро возьмутся коллекторы.

"Решение вопроса погашения просроченной задолженности часто происходит через коллекторские компании, которые начинают звонить уже с первого дня просрочки, — предупреждает Василий Гаращак, - Некоторые финансовые компании не привлекают коллекторов, а задействуют своих специалистов по взысканию проблемной задолженности, которые в основном не в полном объеме понимают, как правильно вести переговоры с клиентами. В результате этих действий потребитель с целью недопущения соответствующих нарушений обращается к регуляторам и просит принять меры".

По словам Ростислава Кравца, на сегодняшний день фактические нарушения в работе МФО заключаются в необоснованных процентах и комиссиях за пользование средствами и начислении процентов военнослужащим тех категорий, которые в настоящее время освобождены от этого по закону.

В ближайшее время Кравец ожидает значительного сокращения количества ломбардов и МФО и монополизации рынка двумя, тремя финансовыми группами, поэтому для потребителей ситуация только ухудшится.

Также Фокус писал, что долги украинцев за электроэнергию могут начать вноситься в кредитную историю.