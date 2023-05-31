Ломбарди оживають: навіщо українці масово прямують за мікрокредитами

Чим пояснюється зростання обсягу мікрокредитування, як мікро-фінансові компанії зараз кредитують і повертають проблемні борги.

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Попри суттєве скорочення кількості установ під час повномасштабного вторгнення РФ, обсяги наданих мікро-фінансовими компаніями роздрібних позик зростають три квартали поспіль й у І кварталі 2023 року показали приріст на 37%. Такими висновками діляться у Нацбанку в Огляді небанківського фінансового сектору за травень 2023 року.

За інформацією НБУ, сектор ломбардів також продемонстрував ознаки відновлення. "Обсяги активів та нових кредитів у І кварталі збільшилися, хоча капітал досі перебував на низькому рівні. Процентні доходи та доходи від реалізації майна ломбардів дещо збільшилися. Це дало змогу отримати прибуток", — зазначають в Нацбанку.

Подібні результати роботи сектору можуть свідчити про те, що серед українців все більше стають затребуваними мікрозайми — невеличкі кредити на досить короткий термін.

"Як показує світовий досвід, чим більше занепадає економіка, тим більше зростає рівень мікрокредитування, — пояснює тенденцію Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери". — Держава, окрім декларацій про допомогу та компенсацію громадянам, нічого не робить, а українцям потрібно ремонтувати свої помешкання та влаштовувати побут після переїзду в інші регіони".

Додає клієнтів МФО й обережна позиція банків, які кредитують доволі вибірково й відновили автоматичне блокування карток боржників за зверненням виконавчої служби.

"Зростання попиту [на мікрокредити] напряму пов'язане з тим, що наразі банки не надають позики споживачам, які не мають сталого заробітку та "чистої" кредитної історії, — продовжує Василь Гаращак, юрист Адвокатського об'єднання "Донець і Партнери". — Тому потенційними клієнтами МФО та ломбардів є особи, які в результаті воєнних дій втратили можливості отримувати сталий офіційний дохід, почали заробляти неофіційно або віддалено й отримують таким чином менший дохід, ніж довоєнний".

Співрозмовник Фокусу додає, що люди, передусім, внутрішньо переміщені особи, також часто беруть позики для покупки побутової техніки з метою покращення житлових умов у зв'язку з вимушеною зміною місця проживання. Нагадаємо, вимоги МФО до позичальників є куди більш м’якими, ніж у банків, які зазвичай, не кредитують тих, в кого немає офіційного місця роботи. Але така поблажливість компенсується високими ставками. Наприклад, в одній з МФО зараз пропонують займи до 50 тис. грн від 2,5% в день (912,5% річних).

Мікрокредити - це досить дорогі позики, але їх умови отримання у компаніях - простіші, ніж в банках Фото: Flickr

За спостереженнями Василя Гаращака, умови споживчих кредитів протягом повномасштабної війни майже не змінилися, а відсоткові ставки, як правило, навіть стали меншими. При цьому деякі компанії відновили практику "акційних" відсотків, що додатково стимулює попит. Мається на увазі ставки 0,01% в день для першого займу і т.і.

Про старі борги МФО не забувають, і як свідчать опитані Фокусом експерти, продовжують їх успішно повертати.

Вартість кредитів у небанківських установах сягає 900% річних, а інколи і понад 1000%

"Фінансові компанії активно працюють в перемовинах зі споживачами щодо погашення кредитів, які були простроченими ще до початку повномасштабного вторгнення. Це також вносить свій вклад в отримання компаніями доходу, адже кредити починають повертатися, а відсотки сплачуватись, що і є прибутком компаній", — коментує Василь Гаращак.

Відповідно й новим позичальникам не варто сподіватися, на неповернення заборгованості. Адже за наявності проблем за них дуже швидко візмуться колектори.

"Вирішення питання погашення простроченої заборгованості часто відбувається через колекторські компанії, які починають телефонувати вже з першого дня прострочення, — попереджає Василь Гаращак. — Деякі фінансові компанії не залучають колекторів, а задіюють власних фахівців зі стягнення проблемної заборгованості, які здебільшого не в повному обсязі розуміють, як правильно вести перемовини з клієнтами. В результаті цих дій споживач з метою недопущення відповідних порушень звертається до регуляторів та просить вжити заходів".

За словами Ростислава Кравця, на сьогодні фактичні порушення в роботі МФО полягають в необгрунтованих відсотках та комісіях за користування коштами та нарахуванні відсотків військовослужбовцям тих категорій, які на даний час звільнені від цього за законом.

Найближчим часом Кравець очікує значного скорочення кількості ломбардів та МФО й монополізації ринку двома, трьома фінансовими групами, через що для споживачів ситуація тільки погіршиться.

Також Фокус писав, що борги українців за електроенергію можуть почати вносити у кредитну історію.