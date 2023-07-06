Льготная ипотека станет доступной: кто в Украине сможет получить кредит на жилье

Правительство хочет ускорить процесс выдачи ипотек украинцам, которые нуждаются в собственном жилье. С 1 августа программа "єОселя" станет более доступной в пяти банках страны.

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Кабмин Украины расширил действие программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" на всех граждан Украины, у которых нет собственного жилья. Программа станет доступной уже с 1 августа 2023 года, сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, правительство отменяет ограничения по профессиям, для представителей которых сначала запускали программу.

"С 1 августа присоединиться к программе смогут все желающие граждане Украины, не имеющие собственного жилья, или в собственности которых меньше 52,5 кв. м для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи", — объяснил политик.

По информации Гетманцева, условия программі будут следующими:

первый взнос – от 20%;

срок кредитования – до 20 лет;

процентная ставка – 7%;

купить можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Кому подходит программа "єОселя"

Согласно критериям правительства, воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования могут:

граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет;

платежеспособные граждане

лица, которые владеют недвижимостью менее 52,5 кв м (дополнительно – 21 кв. м на каждого следующего члена семьи);

лица, которые не находятся под санкциями

лица, которые не участвуют в других похожих государственных программах

Напомним, программа льготного кредитования для покупки новых квартир и домов "єОселя" заработала в октябре 2022 года. Услугою можно воспользоваться в приложении "Дія". Согласно тогдашним условиям, выдача кредита на покупку жилья выдавалась под 3% годовых на срок до 20 лет при взносе со стороны заемщика не менее 20% от стоимости объекта недвижимости. Партнерами по данной программе являются пять украинских банков:

Ощадбанк.

Приватбанк.

Укргазбанк.

Скай банк.

Банк "Глобус".

По данным НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Ранее Фокус писал, что в Украине ввели обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с временно оккупированных территорий