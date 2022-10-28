Украинцы могут получить новое жилье с помощью "Дії": условия и инструкция

Проект "єОселя" работает в тестовом режиме, но ипотеку выдадут настоящую.

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В приложении "Дія" начали тестировать новую услугу "єОселя", которая позволяет украинцам получить кредит на покупку жилья с выгодными условиями. Подробности раскрыла пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Из-за вторжения России многие украинцы лишились жилья, поэтому государство запустило программу льготного кредитования для покупку новых квартир и домов. Она предусматривает выдачу ипотеки под 3% годовых на срок до 20 лет при условии минимального первого платежа не менее 20% от суммы.

На первом этапе в ней могут принять участие такие категории населения:

военнослужащие по контракту

мобилизованные военные

сотрудники силовых структур и члены их семей

медики

педагоги

ученые, работающие в государственных или коммунальных организациях.

Важное условие: у участника не должно быть собственного жилья площадью более 52,5 кв. м плюс 21 кв.м на каждого члена семьи. Кроме того, программа не распространяется на тех, у кого уже есть другие льготные ипотеки.

Во время тестирования каждое заявление будут реально рассматривать по утвержденной процедуре, а банки будут принимать настоящее решение. То есть, участники смогут получить реальную ипотеку и купить новое жилье с помощью государства.

Для участия в бета-тесте и получения ипотеки необходимо следовать инструкции:

Зарегистрироваться на сайте;

Получить письмо со ссылкой;

Открыть тестовое приложение "Дія";

Выбрать услугу "єОселя";

Указать требуемую информацию;

Выбрать банки-партнеры;

Отправить заявку на рассмотрение.

"Если вы уже пытались получить ипотеку, знаете, что это довольно сложный процесс. Мы же упростили его до кнопки "Начать" в услуге "эОселя" в меню услуг "Дії". Далее ваши данные подтягиваются из реестров автоматически", — рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

Он добавил, что с января 2023 года в программе кредитования смогут участвовать и другие категории населения, указанные в постановлении Кабмина №856: ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Им предоставят кредит под 7% годовых .

Михаил Федоров рассказал, что инициатором программы "єОселя" стал президент Украины Владимир Зеленский. Минцифры разрабатывает услугу в сотрудничестве с министерством экономики и финансовой жилищной компанией "Укрфинжилье".

Ранее "Дія" запустила новые услуги для внутренне перемещенных лиц. Теперь переселенцы могут быстро изменить место проживания или снять статус ВПЛ после возвращения домой.