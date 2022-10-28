Українці можуть отримати нове житло за допомогою "Дії": умови та інструкція

Проєкт "єОселя" працює у тестовому режимі, але іпотеку видадуть справжню.

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У додатку "Дія" почали тестувати нову послугу "єОселя", яка дозволяє українцям отримати кредит на купівлю житла із вигідними умовами. Деталі розкрила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Через вторгнення Росії багато українців втратили житло, тому держава запустила програму пільгового кредитування на купівлю нових квартир і будинків. Вона передбачає видачу іпотеки під 3% річних терміном до 20 років за умови мінімального першого платежу щонайменше 20% від суми.

На першому етапі у ній можуть взяти участь такі категорії населення:

військовослужбовці за контрактом

мобілізовані військові

співробітники силових структур та члени їх сімей

медики

педагоги

вчені, які працюють у державних чи комунальних організаціях

Важлива умова: учасник не повинен мати власне житло площею понад 52,5 кв. м плюс 21 кв.м на кожного члена сім'ї. Крім того, програма не поширюється на тих, хто вже має інші пільгові іпотеки.

Під час тестування кожну заяву реально розглядатимуть за затвердженою процедурою, а банки прийматимуть це рішення. Тобто учасники зможуть отримати реальну іпотеку та купити нове житло за допомогою держави.

Для участі в бета-тесті та отримання іпотеки необхідно дотримуватися інструкцій:

Зареєструватися на сайті;

Отримати листа з посиланням;

Відкрити тестовий додаток "Дія";

Вибрати послугу "єОселя";

Вказати необхідну інформацію;

Вибрати банки-партнери;

Надіслати заявку на розгляд.

"Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, знаєте, що це досить складний процес. Ми ж спростили його до кнопки "Почати" у послузі "єОселя" у меню послуг "Дії". Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично", — розповів голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Він додав, що з січня 2023 року у програмі кредитування зможуть брати участь та інші категорії населення, зазначені у постанові Кабміну №856: ветерани війни та члени їхніх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Їм нададуть кредит під 7% річних.

Михайло Федоров розповів, що ініціатором програми "єОселя" став президент України Володимир Зеленський. Мінцифри розробляє послугу у співпраці з міністерством економіки та фінансовою житловою компанією "Укрфінжитло".

Раніше "Дія" запустила нові послуги для внутрішньо переміщених осіб. Тепер переселенці можуть швидко змінити місце проживання або зняти статус ВПО після повернення додому.