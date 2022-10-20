"Дія" запускає нові послуги для ВПО: як змінити статус чи місце проживання

Будь-який охочий може зареєструватися на бета-тест за наявності цифрової довідки про статус ВПО.

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20 жовтня розробники сервісу "Дія" почали тестувати нові послуги, які дозволять внутрішньо переміщеним особам швидко змінювати статус та місце проживання. Пресслужба Міністерства цифрової трансформації розповіла подробиці у Telegram.

Українці зможуть змінити адресу фактичного місця проживання або скасувати статус ВПО після повернення додому у кілька кліків. Зараз будь-хто може приєднатися до бета-тестування послуги, подавши заявку на реєстрацію на офіційному порталі — інструкцію з подальшими кроками відправлять на електронну пошту. Згодом біженці зможуть скористатися цією послугою і у додатку "Дія".

[ + – ] Форма для реєстрації на бета-тестування у "Дії" Фото: Скриншот

Скористатися нею зможуть лише ті, хто має цифрову довідку про набуття статусу ВПО в "Дії". Також для зміни місця проживання користувачеві доведеться включити геолокацію та фізично перебувати за новою адресою, щоб підтвердити своє розташування. Розробники закликали українців залишати відгуки про роботу сервісу, щоб команда могла виправити помилки та недоліки нової системи.

[ + – ] Скріншоти нової послуги у додатку "Дія" Фото: Скриншот

"Після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйона осіб подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в Дії. Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або скасувати статус ВПО у додатку", — прокоментував нововведення глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

З вересня до "Дії" повернули перегляд та оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Відновлення послуг пов'язане із запуском державних реєстрів, які раніше були відключені з метою безпеки.

Віднедавна через портал "Дія" можна подати заяву на усиновлення дитини. У Мінцифри запевняють, що завдяки цифровізації процедура оформлення займає лише 30 хвилин замість тижнів.