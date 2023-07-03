Украинцам реструктуризируют кредиты из-за войны: что это означает и кого коснется

Известно, что реструктуризация будет доступна во время военного положения и еще 30 дней после его отмены.

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Президент Владимир Зеленский подписал законы об обязательной реструктуризации потребительских кредитов для граждан с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с временно оккупированных территорий. Это проекты № 9051 и № 9052.

Таким образом в Украине во время военного положения появилась обязательная рассрочка по займам, которые не обеспечены залогом. По условиям, реструктуризация будет доступна во время военного положения и 30 дней после него.

Кому одобрят реструктуризацию

Согласно законам, необходимо отвечать хотя бы одному из следующих дополнительных критериев:

государственная и социальная материальная помощь или пенсионное обеспечение, благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;

потребитель является отцом или матерью в многодетной семье, получающей субсидию на оплату коммунальных услуг;

потребитель или член семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и начисленный за три месяца средний ежемесячный доход не превышает размера двух минимальных заработных плат (13 400 грн).

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Также у потребителя, который хочет получить отсрочку по кредиту, не должно быть задолженностей по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

По информации Национального банка Украины, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов, а общая их сумма составила 1,96 млрд грн. Если сравнивать с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

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Но если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам из-за отсутствия спроса, то со второго полугодия 2022 года и дальше ситуация на рынке кредитов для потребителей начала улучшаться.

Напомним, в Украине с 9 мая 2023 года больше не действует постановление Кабмина, в рамках которого Государственной исполнительной службе запрещалось арестовывать счета украинцев на сумму менее 100 тысяч гривен во время военного положения. Причина: вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Также Фокус объяснял, могут ли украинцы во время войны не возвращать займы.