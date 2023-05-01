Быстрые кредиты под контролем: как в НБУ хотят ужесточить условия выдачи микрокредитов

В Национальном банке отмечают, что финансовые компании, которые выдают украинцам микрокредиты, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения.

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В Украине планируют на законодательном уровне ограничить ставки по микрокредитам финансовых компаний. Сейчас они в среднем составляют 1500% годовых, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

В регуляторе считают, что финансовые компании, которые выдают украинцам микрокредиты, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, часто не осознающим последствий своих действий. То есть они предлагают "мгновенное решение" финансовых проблем малообеспеченным гражданам, лицам без постоянного дохода, студентам и так далее.

"Основным каналом продажи таких потребительских кредитов являются дистанционные каналы, то есть онлайн-кредитование за считанные минуты, доступное 24/7. Это только усугубляет проблему. В то же время, поскольку оценка кредитоспособности заемщиков практически не проводится, ставка по таким кредитам в среднем достигает 1500% годовых", — сказано в сообщении.

Проанализировав обращения граждан и информацию, полученную во время надзора, Нацбанк выяснил, что многие договора на получение так называемых "быстрых онлайн-займов" заключаются ночью с целью сделать ставку в онлайн-казино.

Как в Национальном банке хотят решить проблему

В НБУ хотят внести правки в закон "О потребительском кредитовании", а именно:

установить предельные размеры процентных ставок. Это устоявшаяся практика органов регулирования в странах ЕС, Великобритании и США. Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%;

уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого предлагается предоставить НБУ право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика. Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не проводится. В то же время сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, при которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и тех, кто не выполняет свои обязательства;

ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований, поскольку правила без ответственности за их нарушение обычно не действуют.

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