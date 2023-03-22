Кредиты на паузе: разрешено ли во время войны не выплачивать займы

В банках готовы идти навстречу и пересматривать график выплаты по кредиту, а также предоставление кредитных каникул. Некоторым категориям заемщиков доступны льготные условия погашения задолженности.

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В Украине в 2023 году кредитные каникулы, которые может получить заемщик, предоставляются только с согласия банка, ведь прописанного законодательно правила предоставлять такие преференции тем, кто платит по потребительскому кредиту, нет. Об этом пишет Фокус в новой статье "А долги — после победы? Нужно ли возвращать ссуды во время действия военного положения".

"С начала военного положения в Украине 100% заемщиков получили кредитные каникулы, в зависимости от ситуации, на период от 3 до 6 месяцев с полной отсрочкой по уплате процентов и тела кредита. На сегодняшний день заемщики также имеют возможность получить кредитные каникулы или реструктуризацию, если на это есть веские причины (пострадали от военных действий, потеряли работу и прочее) — каждый запрос рассматривается индивидуально. Обратиться клиенты могут через приложение OTP Bank UA, заполнив форму на веб-сайте, через контакт центр, через мессенджеры, вайбер и телеграмм или сеть отделений", — объяснил директор департамента по сбору и урегулированию кредитов ОТП Банка Олег Коробкин.

В банках объясняют: сейчас есть специальные программы реструктуризации, цель которых – снижение нагрузки на клиента.

"В большинстве случаев получить преференции и льготы от финучреждения заемщику не так уж трудно. Все прекрасно понимают сложность ситуации, в которой оказались миллионы украинцев, поэтому почти в каждом банке есть как вполне системные программы реструктуризации, так и готовность к применению индивидуальных условий. Мы, например, в рамках такой программы предлагаем несколько вариантов для заемщика, как отдельно, так и в комбинации: лонгация кредита на срок до 7 лет, установление трехмесячного льготного периода, когда заемщик платит только проценты, снижение процентной ставки и частичное прощение долга. Главное в это вопросе — готовность заемщика к сотрудничеству", — рассказал Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка.

Некоторым категориям заемщиков банки готовы временно прекратить начислять проценты по кредиту, о чем говорится в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

В банках говорят – подать заявку на послабление условий выплат по кредиту можно через контакт-центр или приложение банка

"Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва не должны начисляться проценты за пользование кредитными средствами (кроме кредитных договоров о приобретении жилой недвижимости (объекта незавершенного жилищного строительства) и автомобиля) .Для получения этой льготы, необходимо письменно уведомить банк о прохождении военной службы и предоставить документы, подтверждающие право на льготу", — рассказала Оксана Волынец, старший юрист ЮФ Wolf Theiss.

Как ранее писал Фокус, банки в Украине устанавливают суточный лимит на обналичивание в банкоматах. Согласно утвержденным НБУ правилам, клиенты-физлица могут в день получить наличными со своего счета не более 100 тыс. грн. Но обычно лимит банков по снятию в банкомате – 10-50 тыс. грн в сутки.

Также Фокус писал, что в прошлом году банки-партнеры в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования выдавали кредиты на покупку жилья со ставкой 3% годовых.