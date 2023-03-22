А долги – после победы? Нужно ли возвращать кредиты во время военного положения

Военное положение послужило поводом для некоторых заемщиков отложить на потом возврат долга. Фокус выяснил, как сейчас решаются вопросы возврата кредитов в банках и могут ли клиенты остаться без имущества вследствие сознательной невыплаты займа.

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Из-за войны в банках растет объем неработающих кредитов. В НБУ отмечают, что к 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла до 38%.

"Объем неработающих кредитов за март — декабрь 2022 года увеличился на 127 млрд грн до 432 млрд грн. Около 75% NPL сектора сконцентрировано в государственных банках, в том числе, более 40% приходится на Приватбанк", — сообщили в НБУ.

Юристы подчеркивают – действующее законодательство не освобождает должников от выплаты кредитов, полученных до начала вторжения или уже во время действия в Украине военного положения.

"В целом, на сегодняшний день законодательство Украины не освобождает заемщика от обязанности вернуть полученные кредитные средства и уплатить проценты кредитору. В случае, если заемщик не может своевременно платить задолженность по кредиту, этот вопрос необходимо обсуждать с банком, в том числе, о возможности реструктуризации выплат или введении кредитных каникул", — объясняет Оксана Волынец, старший юрист ЮФ Wolf Theiss.

Кредиты и каникулы. Имеет ли право заемщик прекратить выплачивать кредит

Как пояснил директор департамента сбора и урегулирования кредитов ОТП Банка Олег Коробкин, с начала действия военного положения в Украине 100% заемщиков получили кредитные каникулы в зависимости от ситуации на период от 3 до 6 месяцев с полной отсрочкой по уплате процентов и тела кредита.

"Сегодня заемщики также могут получить кредитные каникулы или реструктуризацию, если на это есть веские причины, — пострадали от военных действий, потеряли работу и прочее. Каждый запрос рассматривается индивидуально", — говорит Олег Коробкин. По его словам, сейчас обратиться за отсрочкой клиенты могут даже через приложение, а также через форму на сайте банка. Также оформить каникулы можно через отделение или контакт-центр.

В банках напоминают – сейчас для банков нет обязанности предоставлять кредитные каникулы, то есть, требовать их предоставления заемщик не может.

"Сейчас срок действия таких каникул истек, в то же время, в банке действуют разные программы реструктуризации, которыми могут воспользоваться должники. При наличии аргументированных оснований (снижение уровня дохода и т.п.) банк готов проводить реструктуризацию. Мы постоянно совершенствуем и расширяем линейку продуктов реструктуризации, работаем над тем, чтобы адаптировать ее к текущим условиям (вводим дистанционную реструктуризацию и т.п.)", — говорят в пресс-службе Ощадбанка.

Получить отсрочку по уплате процентов по кредиту можно в банке, если предоставить подтверждение, что клиент не имеет возможности платить Фото: Getty Images

Дмитрий Дудник, директор департамента розничного бизнеса ПУМБ, отмечает – даже во время войны обязанность возвращать кредит и платить проценты остается.

"В случаях, если заемщик не имеет просроченных обязательств по кредиту, но испытывает трудности с погашением кредита по графику, он может обратиться за поддержкой в банк и оформить кредитные каникулы", — говорит Дудник. По его словам, обращения от заемщиков относительно реструктуризации кредитов участились, однако это нормальная практика, когда ответственные клиенты, понимая свое финансовое состояние, свои планы на будущее и учитывая другие факторы, обращаются в банк с просьбой реструктуризации.

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В банках говорят, что кредитными каникулами клиенты активно пользовались в прошлом году – первые шесть месяцев после вторжения. А вот программы рефинансирования востребованы меньшим количеством заемщиков. "Мы продолжаем поддерживать наших клиентов и предоставляем возможность воспользоваться одной из нескольких возможных опций рефинансирования долга в зависимости от индивидуальной ситуации клиента", — сообщила Юлия Кадулина, заместитель председателя правления, директор по вопросам потребительского кредитования Укрсиббанка.

Штраф за просроченную выплату. Имеют ли право банки штрафовать клиентов

Если выплата кредита – это обязанность заемщика, а кредитные каникулы – право банка, и банк может в таком праве отказать, то налагать штрафы за просрочку кредита банкам запретили. Об этом говорится в Законе Украины №2120-IX.

"В настоящее время действует правило об освобождении от ответственности за просрочку кредитных обязательств. Так, в течение действия военного положения и 30 дней после его завершения, кредиторы не имеют права начислять штрафные санкции. Законом также предусмотрено, что начисленные штрафные санкции с 24 февраля 2022 года за просрочка кредитных обязательств подлежат списанию", — сообщил Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Оксана Волынец, старший юрист ЮФ Wolf Theiss, добавляет — законом также запрещается увеличивать процентную ставку в случае нарушения обязательств по потребительскому кредиту в этот период, кроме случая, когда кредитным договором предусмотрена меняющаяся процентная ставка.

Банки не имеют права начислять штрафы за просрочку заемщиком выплат по кредиту

"Действия кредитора в нарушение этих требований законодательства могут быть обжалованы заемщиком. Можно посоветовать, прежде всего, обратиться в финансовое учреждение с письменным требованием об устранении нарушения. В случае отказа необходимо отправить электронное обращение в Национальный банк Украины, воспользовавшись такой возможностью на сайте регулятора", — говорит Оксана Волынец.

Во время действия военного положения банки не имеют права начислять штрафы на просроченную задолженность Фото: УНИАН

В банках говорят, что требования законодательства соблюдают и заемщиков не штрафуют.

"Начисление и взимание пени и штрафов прямо запрещено законодательством. С одной стороны, это упрощает для заемщика обслуживание кредита, особенно ввиду случаев, когда он объективно не имел возможности платить по займу. Например, из-за потери работы, смены места жительства и т.д. С другой стороны, нередко этим послаблением пользуются недобросовестные заемщики", — говорит Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка.

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В прошлом году парламент принял законопроект № 7441-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ против Украины". Закон вступил в силу 28 января 2023 года.

В этом законе идет речь об освобождении заемщиков на период действия военного положения в Украине от обязанности уплаты денежного обязательства по договору ипотечного кредита, если имущество (предмет обеспечения) повреждено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Кроме того, в законе идет речь о возможности аннулирования задолженности по договору о потребительском кредите, если предметом обеспечения по такому договору является недвижимое имущество, уничтоженное в результате агрессии.

Специальный закон позволяет оформить приостановление уплаты по ипотечному кредиту, если имущество, являющееся залогом, было уничтожено Фото: Наталия Богута

В Ощадбанке сообщили, что для получения приостановки уплаты по кредиту или аннулирования задолженности нужно, прежде всего, подать заявление в банк. Олег Коробкин из ОТП Банка тоже говорит о необходимости обращения в банк заемщика по кредиту, где предмет ипотеки уничтожен или поврежден.

"Главное, что нужно сделать заемщику, это – официально обратиться в банк и подать документы о недвижимом имуществе, которые подтверждают факт его повреждения или факт его уничтожения", — говорит Коробкин.

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Юристы объясняют: нужны доказательства, что имущество, являющееся предметом обеспечения, действительно было уничтожено.

"Конечно, для подтверждения факта уничтожения имущества нужны доказательства. Собирать все документы нужно заранее. Сначала сообщить о факте уничтожения имущества, например, воспользовавшись приложением "Дія" или обратившись в ЦНАП или к нотариусу, что затем фиксируется в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. После этого следует получить протоколы о совершенном преступлении в отношении имущества или другие документы от военно-гражданских администраций, ГСЧС или полиции", — комментирует Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

В банках говорят — готовы принять заявления от клиентов по приостановке уплаты по ипотечному кредиту

Хотя закон о приостановлении уплаты кредитов действует уже почти два месяца, Кабмин до сих пор не принял нужные для его полноценного действия нормативно-правовые акты. Как отметила Оксана Волынец, реализация положений закона требует принятия ряда нормативно-правовых актов и, в частности, документов, подтверждающих факт уничтожения или повреждения имущества.

"До их принятия необходимо пользоваться уже принятыми нормативными документами, в том числе, о предоставлении уведомления о поврежденном или уничтоженном недвижимом имуществе через Портал "Дія", — объясняет юрист.

А в Ощадбанке уточнили, что ожидается принятие КМУ таких нормативно-правовых документов, которые:

будут определять перечень территорий, на которых ведутся военные (боевые) действия, и территорий, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ, утвердят список, формы и порядок выдачи документов, подтверждающих факт повреждения либо уничтожения недвижимого имущества вследствие вооруженной агрессии РФ.

Суды и принудительное взыскание. Могут ли банки забрать имущество, являющееся залогом по кредиту

Хотя в Украине действует военное положение, банки не лишены права взыскания задолженности в судебном порядке во время действия военного положения, в том числе, по потребительским кредитам и, в частности, обеспеченных ипотекой.

"Однако фактическое исполнение судебного решения сейчас может быть усложнено в связи с введенным временным ограничением на обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию, другие доходы должника, предусмотренное Законом Украины "Об исполнительном производстве" на период действия военного положения", — говорит Оксана Волынец.

Принудительное взыскание долга во время действия военного положения законом не запрещено

В банках Фокусу сообщили, что работа по принудительному взысканию задолженности ведется.

"Такая работа ведется на регулярной основе. Но только в тех случаях, когда мы фиксируем откровенно мошеннические признаки в поведении клиента. Если заемщик идет на контакт, демонстрирует намерение найти решение, которое позволит обслуживать кредит, до суда дело не дойдет", — сообщил Юрий Мельничук.

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Банки имеют право в судебном порядке требовать уплаты кредита, а вот по взысканию предмета залога действуют определенные ограничения, предусмотренные законом Украины №2120-ІХ от 15.03.2022, где остановлено действие норм Закона Украины "Об ипотеке".

Иван Маринюк объясняет: в течение действия военного положения и 30 дней после его завершения банк, как ипотекодержатель, не может реализовать свое право права на приобретение права собственности на предмет ипотеки (недвижимое имущество, принадлежащее физическому лицу). То есть, отсудить у должника квартиру, являющуюся предметом залога, в течение действия военного положения банк не может. Однако это правило не действует, если:

имущество оформлено в ипотеку после 17.03.2022;

после 17.03.2022 в кредитные договоры по согласованию сторон вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов, штрафных санкций.

Также действуют ограничения на принудительное исполнение судебных решений на некоторых территориях Украины.

"Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности частных исполнителей и принудительном исполнении судебных решений, решений других органов (должностных лиц) в период действия военного положения" №2455-IX от 27.07.2022, введен запрет в период действия военного положения на принудительное исполнение исполнительных надписей нотариусов, запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), в соответствии с перечнем, утвержденным центральным органом исполнительной власти", — рассказали в пресс-службе Ощадбанка. То есть, если должник проживает в районе проведения боевых действий или на оккупированной территории, то даже при наличии решения суда о принудительном взыскании долга фактически такого взыскания до окончания действия военного положения не произойдет.

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