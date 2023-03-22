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Экономика Война и деньги

А долги – после победы? Нужно ли возвращать кредиты во время военного положения

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Сейчас у банков нет обязанности предоставлять кредитные каникулы, то есть требовать их предоставления заемщик не может.

Военное положение послужило поводом для некоторых заемщиков отложить на потом возврат долга. Фокус выяснил, как сейчас решаются вопросы возврата кредитов в банках и могут ли клиенты остаться без имущества вследствие сознательной невыплаты займа.

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Из-за войны в банках растет объем неработающих кредитов. В НБУ отмечают, что к 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла до 38%.

"Объем неработающих кредитов за март — декабрь 2022 года увеличился на 127 млрд грн до 432 млрд грн. Около 75% NPL сектора сконцентрировано в государственных банках, в том числе, более 40% приходится на Приватбанк", — сообщили в НБУ.

Юристы подчеркивают – действующее законодательство не освобождает должников от выплаты кредитов, полученных до начала вторжения или уже во время действия в Украине военного положения.

"В целом, на сегодняшний день законодательство Украины не освобождает заемщика от обязанности вернуть полученные кредитные средства и уплатить проценты кредитору. В случае, если заемщик не может своевременно платить задолженность по кредиту, этот вопрос необходимо обсуждать с банком, в том числе, о возможности реструктуризации выплат или введении кредитных каникул", — объясняет Оксана Волынец, старший юрист ЮФ Wolf Theiss.

Кредиты и каникулы. Имеет ли право заемщик прекратить выплачивать кредит

Как пояснил директор департамента сбора и урегулирования кредитов ОТП Банка Олег Коробкин, с начала действия военного положения в Украине 100% заемщиков получили кредитные каникулы в зависимости от ситуации на период от 3 до 6 месяцев с полной отсрочкой по уплате процентов и тела кредита.

"Сегодня заемщики также могут получить кредитные каникулы или реструктуризацию, если на это есть веские причины, — пострадали от военных действий, потеряли работу и прочее. Каждый запрос рассматривается индивидуально", — говорит Олег Коробкин. По его словам, сейчас обратиться за отсрочкой клиенты могут даже через приложение, а также через форму на сайте банка. Также оформить каникулы можно через отделение или контакт-центр.

В банках напоминают – сейчас для банков нет обязанности предоставлять кредитные каникулы, то есть, требовать их предоставления заемщик не может.

"Сейчас срок действия таких каникул истек, в то же время, в банке действуют разные программы реструктуризации, которыми могут воспользоваться должники. При наличии аргументированных оснований (снижение уровня дохода и т.п.) банк готов проводить реструктуризацию. Мы постоянно совершенствуем и расширяем линейку продуктов реструктуризации, работаем над тем, чтобы адаптировать ее к текущим условиям (вводим дистанционную реструктуризацию и т.п.)", — говорят в пресс-службе Ощадбанка.

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Получить отсрочку по уплате процентов по кредиту можно в банке, если предоставить подтверждение, что клиент не имеет возможности платить
Фото: Getty Images

Дмитрий Дудник, директор департамента розничного бизнеса ПУМБ, отмечает – даже во время войны обязанность возвращать кредит и платить проценты остается.

"В случаях, если заемщик не имеет просроченных обязательств по кредиту, но испытывает трудности с погашением кредита по графику, он может обратиться за поддержкой в банк и оформить кредитные каникулы", — говорит Дудник. По его словам, обращения от заемщиков относительно реструктуризации кредитов участились, однако это нормальная практика, когда ответственные клиенты, понимая свое финансовое состояние, свои планы на будущее и учитывая другие факторы, обращаются в банк с просьбой реструктуризации.

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В банках говорят, что кредитными каникулами клиенты активно пользовались в прошлом году – первые шесть месяцев после вторжения. А вот программы рефинансирования востребованы меньшим количеством заемщиков. "Мы продолжаем поддерживать наших клиентов и предоставляем возможность воспользоваться одной из нескольких возможных опций рефинансирования долга в зависимости от индивидуальной ситуации клиента", — сообщила Юлия Кадулина, заместитель председателя правления, директор по вопросам потребительского кредитования Укрсиббанка.

Штраф за просроченную выплату. Имеют ли право банки штрафовать клиентов

Если выплата кредита – это обязанность заемщика, а кредитные каникулы – право банка, и банк может в таком праве отказать, то налагать штрафы за просрочку кредита банкам запретили. Об этом говорится в Законе Украины №2120-IX.

"В настоящее время действует правило об освобождении от ответственности за просрочку кредитных обязательств. Так, в течение действия военного положения и 30 дней после его завершения, кредиторы не имеют права начислять штрафные санкции. Законом также предусмотрено, что начисленные штрафные санкции с 24 февраля 2022 года за просрочка кредитных обязательств подлежат списанию", — сообщил Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Оксана Волынец, старший юрист ЮФ Wolf Theiss, добавляет — законом также запрещается увеличивать процентную ставку в случае нарушения обязательств по потребительскому кредиту в этот период, кроме случая, когда кредитным договором предусмотрена меняющаяся процентная ставка.

Банки не имеют права начислять штрафы за просрочку заемщиком выплат по кредиту

"Действия кредитора в нарушение этих требований законодательства могут быть обжалованы заемщиком. Можно посоветовать, прежде всего, обратиться в финансовое учреждение с письменным требованием об устранении нарушения. В случае отказа необходимо отправить электронное обращение в Национальный банк Украины, воспользовавшись такой возможностью на сайте регулятора", — говорит Оксана Волынец.

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Во время действия военного положения банки не имеют права начислять штрафы на просроченную задолженность
Фото: УНИАН

В банках говорят, что требования законодательства соблюдают и заемщиков не штрафуют.

"Начисление и взимание пени и штрафов прямо запрещено законодательством. С одной стороны, это упрощает для заемщика обслуживание кредита, особенно ввиду случаев, когда он объективно не имел возможности платить по займу. Например, из-за потери работы, смены места жительства и т.д. С другой стороны, нередко этим послаблением пользуются недобросовестные заемщики", — говорит Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка.

Ипотека и разрушенное жилье. Что говорит закон о выплате кредита в таких случаях

В прошлом году парламент принял законопроект № 7441-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ против Украины". Закон вступил в силу 28 января 2023 года.

В этом законе идет речь об освобождении заемщиков на период действия военного положения в Украине от обязанности уплаты денежного обязательства по договору ипотечного кредита, если имущество (предмет обеспечения) повреждено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Кроме того, в законе идет речь о возможности аннулирования задолженности по договору о потребительском кредите, если предметом обеспечения по такому договору является недвижимое имущество, уничтоженное в результате агрессии.

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Специальный закон позволяет оформить приостановление уплаты по ипотечному кредиту, если имущество, являющееся залогом, было уничтожено
Фото: Наталия Богута

В Ощадбанке сообщили, что для получения приостановки уплаты по кредиту или аннулирования задолженности нужно, прежде всего, подать заявление в банк. Олег Коробкин из ОТП Банка тоже говорит о необходимости обращения в банк заемщика по кредиту, где предмет ипотеки уничтожен или поврежден.

"Главное, что нужно сделать заемщику, это – официально обратиться в банк и подать документы о недвижимом имуществе, которые подтверждают факт его повреждения или факт его уничтожения", — говорит Коробкин.

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Юристы объясняют: нужны доказательства, что имущество, являющееся предметом обеспечения, действительно было уничтожено.

"Конечно, для подтверждения факта уничтожения имущества нужны доказательства. Собирать все документы нужно заранее. Сначала сообщить о факте уничтожения имущества, например, воспользовавшись приложением "Дія" или обратившись в ЦНАП или к нотариусу, что затем фиксируется в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. После этого следует получить протоколы о совершенном преступлении в отношении имущества или другие документы от военно-гражданских администраций, ГСЧС или полиции", — комментирует Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

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В банках говорят — готовы принять заявления от клиентов по приостановке уплаты по ипотечному кредиту

Хотя закон о приостановлении уплаты кредитов действует уже почти два месяца, Кабмин до сих пор не принял нужные для его полноценного действия нормативно-правовые акты. Как отметила Оксана Волынец, реализация положений закона требует принятия ряда нормативно-правовых актов и, в частности, документов, подтверждающих факт уничтожения или повреждения имущества.

"До их принятия необходимо пользоваться уже принятыми нормативными документами, в том числе, о предоставлении уведомления о поврежденном или уничтоженном недвижимом имуществе через Портал "Дія", — объясняет юрист.

А в Ощадбанке уточнили, что ожидается принятие КМУ таких нормативно-правовых документов, которые:

  1. будут определять перечень территорий, на которых ведутся военные (боевые) действия, и территорий, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ,
  2. утвердят список, формы и порядок выдачи документов, подтверждающих факт повреждения либо уничтожения недвижимого имущества вследствие вооруженной агрессии РФ.

Суды и принудительное взыскание. Могут ли банки забрать имущество, являющееся залогом по кредиту

Хотя в Украине действует военное положение, банки не лишены права взыскания задолженности в судебном порядке во время действия военного положения, в том числе, по потребительским кредитам и, в частности, обеспеченных ипотекой.

"Однако фактическое исполнение судебного решения сейчас может быть усложнено в связи с введенным временным ограничением на обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию, другие доходы должника, предусмотренное Законом Украины "Об исполнительном производстве" на период действия военного положения", — говорит Оксана Волынец.

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Принудительное взыскание долга во время действия военного положения законом не запрещено

В банках Фокусу сообщили, что работа по принудительному взысканию задолженности ведется.

"Такая работа ведется на регулярной основе. Но только в тех случаях, когда мы фиксируем откровенно мошеннические признаки в поведении клиента. Если заемщик идет на контакт, демонстрирует намерение найти решение, которое позволит обслуживать кредит, до суда дело не дойдет", — сообщил Юрий Мельничук.

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Банки имеют право в судебном порядке требовать уплаты кредита, а вот по взысканию предмета залога действуют определенные ограничения, предусмотренные законом Украины №2120-ІХ от 15.03.2022, где остановлено действие норм Закона Украины "Об ипотеке".

Иван Маринюк объясняет: в течение действия военного положения и 30 дней после его завершения банк, как ипотекодержатель, не может реализовать свое право права на приобретение права собственности на предмет ипотеки (недвижимое имущество, принадлежащее физическому лицу). То есть, отсудить у должника квартиру, являющуюся предметом залога, в течение действия военного положения банк не может. Однако это правило не действует, если:

  • имущество оформлено в ипотеку после 17.03.2022;
  • после 17.03.2022 в кредитные договоры по согласованию сторон вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов, штрафных санкций.

Также действуют ограничения на принудительное исполнение судебных решений на некоторых территориях Украины.

"Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности частных исполнителей и принудительном исполнении судебных решений, решений других органов (должностных лиц) в период действия военного положения" №2455-IX от 27.07.2022, введен запрет в период действия военного положения на принудительное исполнение исполнительных надписей нотариусов, запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), в соответствии с перечнем, утвержденным центральным органом исполнительной власти", — рассказали в пресс-службе Ощадбанка. То есть, если должник проживает в районе проведения боевых действий или на оккупированной территории, то даже при наличии решения суда о принудительном взыскании долга фактически такого взыскания до окончания действия военного положения не произойдет.

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