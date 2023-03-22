А борги — після перемоги? Чи потрібно повертати позики під час дії воєнного стану

Воєнний стан став причиною для деяких позичальників відкласти на потім повернення боргу. Фокус з’ясував, як зараз вирішуються питання повернення кредитів у банках і чи можуть клієнти залишитись без майна внаслідок свідомої несплати за своєю позикою.

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У банках внаслідок війни зростає обсяг непрацюючих кредитів. В НБУ зазначили, що На 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі зросла до 38%. "Обсяг непрацюючих кредитів за березень – грудень 2022 року збільшився на 127 млрд грн до 432 млрд грн. Близько 75% NPL сектору сконцентровано в державних банках, зокрема понад 40% припадає на Приватбанк", — повідомили в НБУ.

Юристи підкреслюють – чинне законодавство не звільняє боржників від виплати кредитів, отриманих до початку вторгнення або вже під час дії в Україні воєнного стану.

"В цілому, на сьогодні законодавство України не звільняє позичальника від обов'язку повернути отримані кредитні кошти та сплатити проценти кредитору. У разі якщо позичальник не може своєчасно сплачувати заборгованість за кредитом, це питання необхідно обговорювати з банком, в тому числі, щодо можливості реструктуризації виплат або запровадження кредитних канікул", — пояснила Оксана Волинець, старший юрист ЮФ Wolf Theiss.

Кредити та канікули. Чи має право позичальник припинити виплачувати кредит

Як пояснив директор департаменту збору та врегулювання кредитів ОТП Банку Олег Коробкін, з початку дії воєнного стану в Україні 100% позичальників отримали кредитні канікули, залежно від ситуації, на період від 3 до 6 місяців з повною відстрочкою по сплаті відсотків та тіла кредиту.

"Сьогодні позичальники також мають змогу отримати кредитні канікули або реструктуризацію, якщо на це є вагомі причини — постраждали від військових дій, втратили роботу та інше. Кожен запит розглядається індивідуально", — каже Олег Коробкін. За його словами, зараз звернутися за відтермінуванням клієнти можуть навіть через додаток, а також через форму на сайті банку. Також оформити канікули можна через відділення або контакт-центр.

В банках нагадують – зараз для банків немає обов’язку надавати кредитні канікули, тобто, вимагати їх надання позичальник не може.

"Наразі строк дії таких канікул закінчився, в той же час в банку діють різні програми реструктуризації, якими можуть скористатися боржники. За наявності аргументованих підстав (зниження рівня доходу, тощо) банк готовий проводити реструктуризацію. Ми постійно вдосконалюємо та розширюємо лінійку продуктів реструктуризації, працюємо над тим, щоб адаптувати її до поточних умов (запроваджуємо дистанційну реструктуризацію тощо)", — кажуть в прес-службі Ощадбанку.

Отримати відтермінування зі сплати відсотків за кредитом можна у банку, якщо надати підтвердження того, що клієнт не має можливості платити Фото: Getty Images

Дмитро Дудник, директор департаменту роздрібного бізнесу ПУМБ, наголошує – навіть під час війни обов’язок повертати кредит та сплачувати проценти залишається.

"У випадках, якщо позичальник не має прострочених зобов’язань по кредиту, але відчуває труднощі з погашенням кредиту за графіком, він може звернутися за підтримкою до банку і оформити кредитні канікули", — каже Дудник. За його словами, наразі звернення від позичальників щодо реструктуризації кредитів почастішали, проте це нормальна практика, коли відповідальні клієнти, розуміючи свій фінансовий стан, свої плани на майбутнє та інші фактори звертаються до банку із проханням реструктуризації.

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У банках кажуть, що кредитними канікулами клієнти активно користувались минулого року – у перші шість місяців після вторгнення. А от програми рефінансування затребувані меншою кількістю позичальників. "Ми продовжуємо надалі підтримувати наших клієнтів і надаємо можливість скористатись однієї з кількох можливих опцій рефінансування боргу в залежності від індивідуальної ситуації клієнта", — повідомила Юлія Кадуліна, заступник голови правління, директор з питань споживчого кредитування Укрсиббанку.

Штраф за прострочену виплату. Чи мають право банки штрафувати клієнтів

Якщо виплата кредиту – це обов’язок позичальника, а кредитні канікули – право банку, і банк може в такому праві відмовити, то накладати штрафи за прострочення кредиту банкам заборонили. Про це йдеться в Законі України №2120-IX.

"Наразі діє правило щодо звільнення від відповідальності за прострочення кредитних зобов’язань. Так, протягом дії воєнного стану та 30 днів після його завершення, кредитори не мають права нараховувати штрафні санкції. Законом також передбачено, що нараховані штрафні санкції з 24 лютого 2022 року за прострочення кредитних зобов’язань підлягають списанню", — повідомив Іван Маринюк, юрист юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Оксана Волинець, старший юрист ЮФ Wolf Theiss, додає — законом також забороняється збільшувати процентну ставку у випадку порушення зобов'язань за споживчим кредитом у цей період, крім випадку, коли кредитним договором передбачена змінювана процентна ставка.

Банки не мають права нараховувати штрафи за прострочення позичальником виплат за кредитом

"Дії кредитора в порушення цих вимог законодавства можуть бути оскаржені позичальником. Можна порадити насамперед звернутися до фінансової установи з письмовою вимогою про усунення порушення. У разі відмови необхідно надіслати електронне звернення до Національного банку України, скориставшись такою можливістю на сайті регулятора", — каже Оксана Волинець.

Під час дії воєнного стану банки не мають права нараховувати штрафи на прострочену заборгованість Фото: УНІАН

У банках кажуть, що вимог законодавства дотримуються і позичальників не штрафують.

"Нарахування та стягування пені та штрафів прямо заборонено законодавством. З одного боку, це спрощує для позичальників обслуговування кредиту, особливо зважаючи на випадки, коли він об’єктивно не мав змоги сплачувати за позикою. Наприклад, через втрату роботу, зміну місця проживання тощо. З іншого, нерідко цим послабленням користуються недобросовісні позичальники", — говорить Юрій Мельничук, директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку.

Іпотека та зруйноване житло. Що каже закон про сплату кредитів в таких випадках

В минулому році парламент ухвалив законопроект № 7441-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України". Закон вступив в дію 28 січня 2023 року.

В цьому законі йдеться про звільнення позичальників на період дії воєнного стану в Україні від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором іпотечного кредиту, якщо майно (предмет забезпечення) пошкоджене внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Крім того, в законі йде мова про можливість анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, якщо предметом забезпечення за таким договором є нерухоме майно, що знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Спеціальний закон дозволяє оформити призупинення сплати за іпотечним кредитом, якщо майно, яке є заставою, було знищене Фото: Наталія Богута

В Ощадбанку повідомили, що для отримання призупинення сплати за кредитом або анулювання заборгованості потрібно, насамперед, подати до банку заяву. Олег Коробкін з ОТП Банку теж каже про необхідність звернення до банку позичальника за кредитом, де предмет іпотеки знищений або пошкоджений.

"Головне, що треба зробити позичальнику, це – офіційно звернутися до банку та подати документи щодо нерухомого майна, які підтверджують факт його пошкодження або факт його знищення", — каже Коробкін.

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Юристи пояснюють: потрібні докази, що майно, яке є предметом забезпечення, дійсно було знищене.

"Звичайно, для підтвердження факту знищення майна потрібні докази. Збирати всі документи потрібно завчасно. Спочатку повідомити про факт знищення майна, наприклад, скориставшись застосунком "Дія" чи звернувшись до ЦНАПу або нотаріуса, яке потім це фіксується у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Крім цього, варто отримати протоколи про вчинений злочин щодо майна або інші документи від військово-цивільних адміністрацій, ДСНС чи поліції. І після цього повідомити кредитора про знищення майна. Строк для подання таких заявок до кредитора охоплюється періодом воєнного стану та трьома місяцями після дня його скасування", — коментує Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

У банках кажуть — готові прийняти заяви від клієнтів щодо призупинення сплати за іпотечним кредитом

Хоча закон про призупинення сплати кредитів діє вже майже два місяці, Кабмін досі не прийняв потрібні для його повноцінної дії нормативно-правові акти. Як зазначила Оксана Волинець, реалізація положень закону вимагає прийняття низки нормативно-правових актів, і, зокрема, щодо документів, якими підтверджуються факт знищення чи пошкодження майна. "До їхнього прийняття необхідно користуватися вже прийнятими нормативними документами, в тому числі щодо подання повідомлення про пошкоджене або знищене нерухоме майно через Портал "Дія", — пояснює юристка.

А в Ощадбанку уточнили, що очікується прийняття КМУ таких нормативно-правових документів, які:

визначатимуть перелік територій, на яких ведуться воєнні (бойові) дії та територій, які тимчасово окуповані збройними формуваннями РФ, затвердять перелік, форми та порядок видачі документів, що підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії РФ.

Суди та примусове стягнення. Чи можуть банки забрати майно, що є заставою по кредиту

Хоча в Україні діє воєнний стан, банки не позбавлені права стягнення заборгованості в судовому порядку під час дії воєнного стану, в тому числі за споживчими кредитами і, зокрема, тими, що забезпечуються іпотекою. "Проте фактичне виконання судового рішення зараз може бути ускладнене у зв'зку із введеним тимчасовим обмеженням на звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію, інші доходи боржника, яке передбачене Законом України "Про виконавче провадження" на період дії воєнного стану", — каже Оксана Волинець.

Примусове стягнення боргу під час дії воєнного стану законом не заборонене

У банках Фокусу повідомили, що робота з примусового стягнення заборгованості ведеться.

"Така робота ведеться на регулярній основі. Але лише у тих випадках, коли ми фіксуємо відверто шахрайські ознаки у поведінці клієнта. Якщо позичальник йде на контакт, демонструє намір знайти рішення, яке дозволить обслуговувати кредит, до суду справа не дійде", — повідомив Юрій Мельничук.

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Банки мають право в судовому порядку вимагати сплати кредиту, а от щодо стягнення предмету застави діють певні обмеження, що передбачено законом України №2120-ІХ від 15.03.2022, де зупинена дія норм Закону України "Про іпотеку".

Іван Маринюк пояснює: протягом дії воєнного стану та 30 днів після його завершення банк, як іпотекодержатель, не може реалізувати своє право права на набуття права власності на предмет іпотеки (нерухоме майно, що належить фізичній особі). Тобто, відсудити у боржника квартиру, що є предметом завтави, протягом дії воєнного стану банк не може. Проте це правило не діє якщо:

майно оформлено в іпотеку після 17.03.2022;

після 17.03.2022 до кредитних договорів за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій.

Також діють обмеження на примусове виконання судових рішень на деяких територіях України. "Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану" №2455-IX від 27.07.2022, введена заборона у період дії воєнного стану на примусове виконання виконавчих написів нотаріусів, забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади", — розповіли в прес-службі Ощадбанку. Тобто, якщо боржник мешкає в районі проведення бойових дій або на окупованій території, то навіть за наявності рішення суду про примусове стягнення боргу фактично такого стягнення до закінчення дії воєнного стану не відбуватиметься.

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