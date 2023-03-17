Поповнення, зняття, банкінг. Що відбувається з платіжними картками і чи банки змінюватимуть тарифи

Картка без кредитного ліміту – це особистий гаманець та важливий інструмент, який необхідний для оплати рахунків, поповнення мобільного, покупок та переказів. Фокус дізнався, скільки коштуватиме оформлення картки і які тарифи банки переглядають у бік зростання.

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За останні 10 років обсяг карткових платежів в Україні суттєво зріс. Адже стався швидкий інфраструктурний розвиток ринку — практично у всіх закладах громадського харчування та торгівлі є термінали, а, крім того, українці оформляють дебетні та кредитні картки самостійно в банках, які пропонують десятки варіантів як за типом платіжної картки, так і за умовами обслуговування та тарифами. Для порівняння, за даними НБУ, у 2021 році в Україні було здійснено 7,82 млн. операцій з використанням платіжних карток на суму 5,09 млрд. грн. А ще в 2016 році показники були набагато скромнішими: 2,5 млн операцій з картками банків на суму 1,6 млрд. грн.

Фокус дізнався, скільки коштує оформити платіжну картку, чи можна зробити це дистанційно і якими послугами та тарифами потішать великі українські банки власників платіжних карток.

Миттєва чи іменна. Скільки коштує обслуговування дебетної картки у 2023 році

Багато банків в останні кілька років відмовилися від тарифу на оформлення платіжної картки. Зазвичай миттєва дебетна карта оформляється у відділенні лише за 15-20 хвилин, і за неї банки рідко беруть оплату. А ось карта, на якій є ім'я та прізвище клієнта, замовляється у відділенні, а видається клієнтові через 3-10 робочих днів. Крім того, саме за іменну картку банки можуть брати разову оплату у розмірі 100–250 грн. А сума, яку банки встановлюють, як щомісячний платіж за обслуговування, часто залежить від рівня пакету послуг: найпростіші карти рівня MC Debit World та Visa Rewards можуть обслуговуватися без окремої щомісячної плати, тоді як за пакет рівня Gold доведеться заплатити, наприклад, близько 350-900 грн. (на рік).

"Умови використання та вартість обслуговування карток класу Classic, Electron та Gold можуть відрізнятися, це залежить, в межах якого пакету послуг оформлена картка. При виборі картки краще орієнтуватися на основні потреби, для чого вона потрібна, і вибирати умови, які найкраще покривають ці При цьому клас карти може бути на другому плані. Також слід звертати увагу на додаткові привілеї, доступні по карті, різні програми лояльності. нагадують у пресслужбі Райффайзен Банку.

Неіменну платіжну картку у банку можуть оформити протягом 10-15 хвилин Фото: Pexels

У банках також є оформлення так званої віртуальної картки — така карта не випускається у пластику, але підтягується в інтернет-банкінгу, цей рахунок можна поповнити переказом зі свого іншого рахунку, а потім використати віртуальну картку для оплати товарів в Інтернеті.

При оформленні картки у відділенні банку, клієнту обов'язково потрібно мати при собі паспорт та код ІПН.

"Іменна картка оформлюється за 3-5 днів у звичайному режимі, виготовлення іменної картки в терміновому порядку займає до одного дня. Виготовлення картки в терміновому порядку здійснюється за запитом клієнта, а також у преміальному сегменті таке виготовлення безкоштовно. У межах карткового пакету є можливість оформити також неминучу карту. Щоб відкрити рахунок у банку, новому клієнту потрібно звернутися до відділення з документами: паспорт та ІПН — приймаються паперові та електронні версії", — пояснив Дмитро Коваленко, директор з маркетингу та продуктів Креді Агріколь Банку.

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Важлива тенденція, помітна на ринку платіжних карток з 2022 року, — популярність дистанційного оформлення картки. Часто банки готові дистанційно оформити картку тим клієнтам, у кого раніше вже було відкрито рахунок у банку, але термін дії картки, на жаль, добіг кінця.

"Якщо у клієнта є додаток "Дія.Підпис", то для оформлення картки достатньо заповнити форму на сайті. Віртуальна карта стане доступною через 10 хвилин. Карту можна додати в Google Pay/Apple Pay", — підказали в Райффайзен Банку.

"Найголовніший тренд останніх 6-8 місяців — попит на повноцінне онлайн-оформлення карт. З одного боку, це пов'язано з блекаутами та повітряними тривогами, що суттєво ускладнило доступ клієнтів до обслуговування у відділеннях, особливо восени минулого року. З іншого — з через виїзд значної частини українців за кордон", — прокоментував Сергій Савка, директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку.

Власники смартфонів можуть підтягнути картку в гаманець, щоб оплачувати покупки за допомогою телефону Фото: Pexels

Оформляючи платіжну картку, важливо звернути увагу на можливість безконтактної оплати.

"Задачу отримання зарплати або інших виплат, покупок онлайн або в магазинах, оплати комунальних послуг може виконувати будь-яка з карток. Загалом, ми рекомендуємо звертати увагу на інші характеристики картки — наявність чипа, технології PayPass/PayWave, наявність в інтернет-банкінгу потрібних функцій (наприклад, зміна ПІН-коду), а також добре ознайомитися з тарифами продукту, щоб у процесі користування не виникало неприємних несподіванок", — каже Євген Грубий, начальник управління розвитку карткового бізнесу та крос-продажів ОТП Банку.

Зняття та поповнення. Які тарифи у банках України на ключові карткові послуги

У банках Фокусу розповіли, що останні кілька місяців жодної зміни тарифів за дебетними картами не було. Хоча такий перегляд тарифів і можливий. Що вже помітно: банки знижують розмір відсоткової ставки, встановленої нарахування на залишок.

"Відбулося і заплановане підвищення норм резервування щодо залишків на поточних рахунках змушує більшість банків змінювати окремі умови обслуговування карток. Насамперед слід відзначити загальну тенденцію на зниження ставок по залишках. Якщо восени минулого року фінустанови підвищували відсотки по залишках, то зараз йде зворотний тренд. Одні банки збільшують комісії за видачу готівки в банкоматах, особливо зарубіжних банків, інші переглядають умови щомісячної абонентської плати, треті підвищують комісійну винагороду за додаткові послуги, на кшталт виписок та довідок", — розповів Сергій Савка.

Умови обслуговування дебетних карток у великих банках України

№ Банк Пакет Тип картки Ціна оформлення /річного обслуговування Комісія за зняття в Україні/ за кордоном, % суми Комісія за переказ на картку іншого банку, % суми Ставка за онлайн-депозитом у гривні*, % річних 1 ПриватБанк Універсальна MasterCard Debit 0 грн. 1% / 2% 0,50% 2,5% 2 Ощадбанк Моя картка MC Debit World и Visa Rewards 0 грн. до 20 тис. грн. немає, більше - 1% / 1,5% +35 грн до 20 тис. грн. немає, більше - 1% 3% 3 Райффайзен Банк Райфкартка Visa Reward Visa Reward 0 грн. немає / 2% 0,5% + 5 грн 2,25% 4 Універсал Банк (monobank) Чорна картка Visa Reward 0 грн. 0,9% / 2% немає 0,1% 5 Сенс Банк White Debit World MasterCard / Visa

Rewards 0 грн./ 300 грн. або 0 грн. з залишком 50 тис. грн До 20 тис. грн. немає, більше - 3% min 25 грн. немає 6,5% 6 ПУМБ ВсеКарта Visa Rewards PayWave/ Mastercard World PayPass Debit 0 грн. 0%/ 1,5% + екв. 4 USD немає 5% 7 УкрСиббанк NEW Card Mastercard World PayPass Debit 0 грн. 1%/2-3% 1% 1% 8 Укрексімбанк Пакет "Оптимальний" Visa Classic payWave MC Debit payPass 1 грн./ 12-180 грн.** 0,8% мін. 5 грн./ 2% 10 грн. 0% 9 Укргазбанк PRO-Запас Mastercard World PayPass Debit 0 грн. 0,5% +1,00 грн/ 1,5% min 5 евро 0,5%+5 грн 5% 10 ОТП Банк Visa Classic Visa Classic 0 грн./ 180 грн. 1%/ 1,8% + 40 грн. 1%+5 грн. 3,75%

Джерело: дані банків, у таблиці — топ 10 банків України за обсягом коштів фізосіб на рахунках на 1.02.2023, згідно з даними НБУ

*вклад із вільним поповненням та зняттям **залежить від суми щомісячних витрат у торговельно-сервісній мережі

Банки по-різному підходять до формування тарифу на зняття власних коштів із картки в банкоматах. Одні встановлюють нульову комісію, як Райффайзен Банк або ПУМБ, інші встановлюють комісію у розмірі 0,5-1% суми зняття. Часто є ліміт за сумою. Наприклад, до 20 тис. грн або до 50 тис. грн протягом місяця можна отримати в банкоматі банку без комісії, а понад цей ліміт — вже з комісією.

Банки встановлюють денні ліміти на зняття готівки з картки, але їх можна міняти за допомогою інтернет-банкінгу або програми

Ще одна важлива послуга — переказ в інтернет-банкінгу або через додаток на картку у цьому чи іншому банку України. За цю послугу деякі банки не беруть оплати, інші встановлюють комісію 0,5-1% суми переказу.

"Радикальних змін на цьому ринку ми не спостерігаємо. Середній розмір комісії — 0,7-1%. А деякі банки взагалі не мають комісії на таку операцію. Наприклад, Кредобанк не стягує власну комісію при переказі коштів з карток банку, однак може стягуватися комісія стороннього сервісу або іншого банку, який проводить операцію", — говорить Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

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Банки також мають добовий ліміт на отримання готівки в банкоматах. Згідно з затвердженими НБУ правилами, клієнти-фізособи можуть на день отримати готівкою зі свого рахунку не більше 100 тис. грн. Але банки зазвичай ліміт зі зняття у банкоматі встановлюють на рівні 10-20 тис. грн на день.

За зняття готівки у банкоматах та касах банків зазвичай встановлено комісію близько 0,5-1% від суми Фото: УНИАН

"Залежно від рівня картки денний базовий ліміт за стандартними картками — 10 тис грн, за картами преміум і голд — 25 тис грн, за картами Private banking — 50 тис грн. Міняти ліміт можна через контакт центр або в мобільному додатку. Максимум — 50 тис. грн на добу у банкоматі та 50 тис. грн у касі банку", — пояснив Мар'ян Хомін, начальник департаменту маркетингу Укрсиббанку. Встановлюючи ліміти на зняття, банки дотримуються правил системи безпеки, а, крім того, мотивують клієнтів частіше використовувати безготівкові платежі.

Деякі карткові послуги в банках 2023 року дорожчатимуть. Проте експерти вважають, що підвищення комісій на отримання готівкових тренд навряд чи торкнеться. "Швидше за все, загальний тренд на подорожчання послуг зберігатиметься в найближчі місяці. Особливо це стосується валютних карток, оскільки подальше збільшення норм резервування робить залишки на таких картках потенційно збитковими для фінустанов. Щоб уникнути негативних ставок, думаю, банки шукатимуть компенсацію за рахунок різних тарифів та комісій. Але впевнений, що вартість базових послуг у більшості банків залишиться незмінною", — розмірковує Сергій Савка.

Все у додатку. Які опції доступні власникам карток у смартфоні

Безліч операцій банки пропонують клієнтам проводити через інтернет-банкінг або мобільний додаток для смартфона. Як правило, у багатьох банках і в банкінгу, і в додатку доступні такі послуги як перекази з картки на картку, платежі за реквізитами на рахунки фізосіб та юросіб, оплата комунальних послуг, оформлення онлайн-депозиту. Можуть бути й інші послуги — оформлення онлайн-кредиту, купівля страховки чи квитків на транспорт. Окремої плати за інтернет-банкінг у банках немає, комісії встановлені на окремі послуги через сервіси — перекази на карти інших банків, поповнення мобільного, безготівкові платежі за реквізитами.

У багатьох банків є спеціальні мобільні додатки, де власники карток можуть здійснювати платежі та перекази Фото: pexels.com

Наявність та функціонал додатка сьогодні, а також можливість віддаленого відкриття рахунку в умовах активних бойових дій Росії проти України є надзвичайно важливим фактором, який справді впливає на рішення клієнта щодо подальшої співпраці з банком. Виходячи з нашої статистики, за рік війни істотно зросли перекази між картками, різноманітні платежі у додатку (наприклад, оплата комунальних послуг). Також популярні відкриття депозитів та кредитів онлайн", — прокоментував Дмитро Коваль, директор департаменту-Трайб некредитних продуктів ПУМБ.

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Дмитро Коваленко констатує, що на банківському ринку України кількість користувачів мобільних додатків банків зросла з 61% до 65%, а вебверсії інтернет-банкінгу — з 32% до 38%.

Сьогодні можна не тільки проводити перекази чи гасити кредити онлайн, у додатках можна формувати виписки за рахунками, а також відкривати депозити

Важливо й те, що через програму клієнт може швидко отримати консультацію співробітника контактного центру банку.

Найчастіше онлайн проводяться операції з переказу коштів, оплаті комунальних, поповнення мобільного. Також важливо контролювати рух коштів, а у цьому допомагають виписка за рахунками, а також ПФМ (персональний фінансовий менеджер) — програма аналізу доходів та витрат у додатку. Також є можливість звернутися до фінансового консультанта у чаті для вирішення питань через захищений канал комунікації, відкрити віртуальну картку, щоб безперешкодно користуватись та здійснювати оплати, а також оформити картку "ЄПідтримка" для отримання соціальних виплат", — розповів Мар'ян Хомін.

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