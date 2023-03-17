Пополнение, снятие, банкинг. Что происходит с платежными картами и будут ли банки менять тарифы

Карта без кредитного лимита – это личный кошелек и важный инструмент, который необходим для оплаты счетов, пополнения мобильного, покупок и переводов. Фокус узнал, во сколько обойдется оформление карты и какие тарифы банки пересматривают в сторону роста.

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За последние 10 лет объем карточных платежей в Украине существенно вырос. Ведь произошло резвое инфраструктурное развитие рынка – практически во всех заведениях общепита и торговли есть терминалы, а, кроме того, украинцы оформляют дебетные и кредитные карты самостоятельно в банках, которые предлагают десятки вариантов как по типу платежной карты, так и по условиям обслуживания и тарифам. Для сравнения, по данным НБУ, в 2021 году в Украине было совершено 7,82 млн операций с использованием платежных карт на сумму 5,09 млрд грн. А еще в 2016 году показатели были куда скромнее: 2,5 млн операций с картами банков на сумму 1,6 млрд. грн.

Фокус узнал, сколько стоит оформить платежную карту, можно ли сделать это дистанционно и какими услугами и тарифами порадуют крупные украинские банки держателей платежных карт.

Мгновенная или именная. Сколько стоит обслуживание дебетной карты в 2023 году

Многие банки в последние пару лет отказались от тарифа на оформление платежной карты. Обычно мгновенная дебетная карта оформляется в отделении всего за 15-20 минут, и за нее банки редко берут оплату. А вот карта, на которой есть имя и фамилия клиента, заказывается в отделении, а выдается клиенту спустя 3-10 рабочих дней. Кроме того, именно за именную карту банки могут брать разовую оплату в размере 100-250 грн. А сумма, которую банки устанавливают, как ежемесячный платеж за обслуживание, часто зависит от уровня пакета услуг: самые простые карты уровня MC Debit World и Visa Rewards могут обслуживаться без отдельной ежемесячной платы, тогда как за пакет уровня Gold придется заплатить, например, порядка 350-900 грн. (в год).

"Условия использования и стоимость обслуживания карт класса Classic, Electron и Gold могут отличаться, это зависит, в рамках какого пакета услуг оформлена карта. При выборе карты лучше ориентироваться на основные потребности, для чего она нужна, и выбирать условия, которые лучше всего покрывают эти потребности. При этом, класс карты может быть на втором плане. Также следует обращать внимание на дополнительные привилегии, доступные по карте, различные программы лояльности. Важными факторами при выборе пакета услуг является удобный и функциональный интернет-банкинг и клиентоориентированная служба поддержки пользователей", — напоминают в пресс-службе Райффайзен Банка.

Неименную платежную карту в банке могут оформить в течение 10-15 минут Фото: Pexels

В банках также есть оформление так называемой виртуальной карты – такая карта не выпускается на пластике, но подтягивается в интернет-банкинге, этот счет можно пополнить переводом со своего другого счета, а затем использовать виртуальную карту для оплаты товаров в Интернете.

При оформлении карты в отделении банка, клиенту обязательно нужно иметь при себе паспорт и код ИНН.

"Именная карта оформляется за 3-5 дней в обычном режиме, изготовление именной карты в срочном порядке занимает до одного дня. Изготовление карты в срочном порядке производится по запросу клиента, а также в премиальном сегменте такое изготовление бесплатно. В рамках карточного пакета есть возможность оформить также неименную карту. Чтобы открыть счет в банке, новому клиенту нужно обратиться в отделение с документами: паспорт и ИНН – принимаются бумажные и электронные версии", — объяснил Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.

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Важная тенденция, которая заметна на рынке платежных карт с 2022 года, — популярность дистанционного оформления карты. Часто банки готовы дистанционно оформить карту тем клиентам, у кого ранее уже был открыт счет в банке, но срок действия карты, увы, подошел к концу.

"Если у клиента есть приложение "Дія.Подпись", то для оформления карты достаточно заполнить форму на сайте. Виртуальная карта станет доступна через 10 минут. Карту можно добавить в Google Pay/Apple Pay", — подсказали в Райффайзен Банке.

"Самый главный тренд последних 6-8 месяцев – спрос на полноценное онлайн-оформление карт. С одной стороны, это связано с блэкаутами и воздушными тревогами, что существенно усложнило доступ клиентов к обслуживанию в отделениях, особенно, осенью прошлого года. С другой – из-за выезда значительной части украинцев за границу", — прокомментировал Сергей Савка, директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка.

Владельцы смартфонов могут подтянуть карту в кошелек, чтобы оплачивать покупки с помощью телефона Фото: Pexels

Оформляя платежную карту, важно обратить внимание на чип возможность бесконтактной оплаты.

"Задачу получения зарплаты или других выплат, покупок онлайн или в магазинах, оплаты коммунальных услуг может выполнять любая из карточек. В целом, мы рекомендуем обращать внимание на другие характеристики карты – наличие чипа, технологии PayPass/PayWave, наличие в интернет-банкинге нужных функций (к примеру, изменение ПИН-кода), а также хорошо ознакомиться с тарифами продукта, чтобы в процессе пользования не возникало неприятных неожиданностей", — говорит Евгений Грубый, начальник управления развития карточного бизнеса и кросс-продаж ОТП Банка.

Снятие и пополнение. Какие тарифы в банках Украины на ключевые карточные услуги

В банках Фокусу рассказали, что в последние несколько месяцев никакого изменения тарифов по дебетным картам не было. Хотя такой пересмотр тарифов и возможен. Что точно уже заметно: банки снижают размер процентной ставки, которая установлена для начисления на остаток.

"Произошедшее и запланированное повышение норм резервирования по остаткам на текущих счетах заставляет большинство банков менять отдельные условия обслуживания карт. Прежде всего, следует отметить общую тенденцию на снижение ставок по остаткам. Если осенью прошлого года финучреждения повышали проценты по остаткам, то сейчас идет обратный тренд. Также есть некоторые изменения и в тарифной политике, но общий тренд здесь выделить почти невозможно. Одни банки увеличивают комиссии за выдачу наличных денег в банкоматах, особенно зарубежных банков, другие пересматривают условия ежемесячной абонентской платы, третьи повышают комиссионное вознаграждение за дополнительные услуги, вроде выписок и справок", — рассказал Сергей Савка.

Условия обслуживания дебетных карт в крупных банках Украины

№ Банк Пакет Тип карты Цена оформления /годового обслуживания Комиссия за снятие в Украине/ за рубежом, % суммы Комиссия за перевод на карту другого банка, % суммы Ставка по онлайн-депозиту в гривне*, % годовых 1 ПриватБанк Универсальная MasterCard Debit 0 грн 1% / 2% 0,50% 2,5% 2 Ощадбанк Моя картка MC Debit World и Visa Rewards 0 грн до 20 тыс грн нет, свыше - 1% / 1,5% +35 грн до 20 тыс грн нет, свыше - 1% 3% 3 Райффайзен Банк Райфкартка Visa Reward Visa Reward 0 грн нет / 2% 0,5% + 5 грн 2,25% 4 Универсал Банк (monobank) Чорна картка Visa Reward 0 грн 0,9% / 2% нет 0,1% 5 Сенс Банк White Debit World MasterCard / Visa

Rewards 0 грн./ 300 грн или 0 грн при остатке 50 тыс грн До 20 тыс грн нет, свыше 3% min 25 грн нет 6,5% 6 ПУМБ ВсеКарта Visa Rewards PayWave/ Mastercard World PayPass Debit 0 грн 0%/ 1,5% + экв. 4 USD нет 5% 7 УкрСиббанк NEW Card Mastercard World PayPass Debit 0 грн 1%/2-3% 1% 1% 8 Укрэксимбанк Пакет "Оптимальный" Visa Classic payWave MC Debit payPass 1 грн./ 12-180 грн** 0,8% мин. 5 грн/ 2% 10 грн 0% 9 Укргазбанк PRO-Запас Mastercard World PayPass Debit 0 грн 0,5% +1,00 грн/ 1,5% min 5 евро 0,5%+5,00грн 5% 10 ОТП Банк Visa Classic Visa Classic 0 грн/ 180 грн 1%/ 1,8% + 40 грн 1%+5 грн 3,75%

Источник: данные банков, в таблице – ТОП-10 банков Украины по объему средств физлиц на счетах на 1.02.2023, согласно данным НБУ

*вклад со свободным пополнением и снятием **зависит от суммы ежемесячных трат в торгово-сервисной сети

Банки по-разному подходят к формированию тарифа на снятие личных средств с карты в банкоматах. Одни устанавливают нулевую комиссию, как Райффайзен Банк или ПУМБ, другие устанавливают комиссию в размере 0,5-1% от суммы снятия. Часто есть лимит по сумме. Например, до 20 тыс грн или до 50 тыс грн в течение месяца можно получить в банкомате банка без комиссии, а свыше этого лимита – уже с комиссией.

Банки устанавливают дневные лимиты на снятие наличных с карты, но их можно менять с помощью интернет-банкинга или приложения

Еще одна важная услуга – перевод в интернет-банкинге или через приложение на карту в этом или в другом банке Украины. За эту услугу некоторые банки не берут оплаты, а другие устанавливают комиссию 0,5-1% суммы перевода.

"Радикальных изменений на этом рынке мы не наблюдаем. Средний размер комиссии – 0,7-1%. А у некоторых банков вообще нет комиссии на такую операцию. Например, Кредобанк не взимает собственную комиссию при переводе средств с карточек банка, однако может взиматься комиссия стороннего сервиса или другого банка, проводящего операцию", — говорит Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

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У банков также есть суточный лимит на получение наличных в банкоматах. Согласно утвержденным НБУ правилам, клиенты-физлица могут в день получить наличными со своего счета не более 100 тыс. грн. Но банки обычно лимит по снятию в банкомате устанавливают на уровне 10-20 тыс грн в день.

За снятие наличных в банкоматах и кассах банков обычно установлена комиссия порядка 0,5-1% от суммы Фото: УНИАН

"В зависимости от уровня карты дневной базовый лимит по стандартным картам — 10 тыс грн, по картам премиум и голд — 25 тыс грн, по картам Private banking — 50 тыс грн. Менять лимит можно через контакт центр или в мобильном приложении. Максимум — 50 тыс. грн в сутки в банкомате и 50 тыс. грн в кассе банка", — объяснил Марьян Хомин, начальник департамента маркетинга Укрсиббанка. Устанавливая лимиты на снятие, банки следуют правилам системы безопасности, а, кроме того, мотивируют клиентов чаще использовать безналичные платежи.

Некоторые карточные услуги в банках будут в 2023 году дорожать. Однако эксперты считают, что повышения комиссий на получение наличных тренд вряд ли коснется. "Скорее всего, общий тренд на подорожание услуг будет сохраняться в ближайшие месяцы. Особенно это касается валютных карт, поскольку дальнейшее увеличение норм резервирования делает остатки на таких картах потенциально убыточными для финучреждений. Чтобы избежать отрицательных ставок, думаю, банки будут искать компенсацию за счет разных тарифов и комиссий. Но уверен, что стоимость базовых услуг у большинства банков останется неизменной", — рассуждает Сергей Савка.

Все в приложении. Какие опции доступны владельцам карт в смартфоне

Огромное количество операций банки предлагают клиентам проводить через интернет-банкинг или мобильное приложение для смартфона. Как правило, во многих банках и в банкинге, и в приложении доступны такие услуги как переводы с карты на карту, платежи по реквизитам на счета физлиц и юрлиц, оплата коммунальных услуг, оформление онлайн-депозита. Могут быть и другие услуги – оформление онлайн-кредита, покупка страховки или билетов на транспорт. Отдельной платы за интернет-банкинг в банках нет, комиссии установлены на отдельные услуги через сервисы – переводы на карты других банков, пополнение мобильного, безналичные платежи по реквизитам.

У многих банков есть специальные мобильные приложения, где владельцы карт могут совершать платежи и переводы Фото: pexels.com

"Наличие и функционал приложения сегодня, а также возможность удаленного открытия счета в условиях активных боевых действий России против Украины является чрезвычайно важным фактором, который, действительно, влияет на решение клиента по дальнейшему сотрудничеству с банком. Исходя из нашей статистики, за год войны существенно выросли переводы между карточками, разнообразные платежи в приложении (например, оплата коммунальных услуг). Также популярны открытие депозитов и кредитов онлайн", — прокомментировал Дмитрий Коваль, директор департамента-Трайб некредитных продуктов ПУМБ.

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Дмитрий Коваленко констатирует: на банковском рынке Украины количество пользователей мобильных приложений банков возросло с 61% до 65%, а веб-версии интернет-банкинга – с 32% до 38%.

Сегодня можно не только проводить переводы или гасить кредиты онлайн, в приложениях можно формировать выписки по счетам, а также открывать депозиты

Важно и то, что через приложение клиент может быстро получить консультацию сотрудника контактного центра банка.

"Чаще всего онлайн проводятся операции по переводу средств, оплате коммунальных, пополнение мобильного. Также важно контролировать движение средств, а в этом помогают выписка по счетам, а также ПФМ (персональный финансовый менеджер) – программа анализа доходов и расходов в приложении. Также есть возможность обратиться к финансовому консультанту в чате для решения вопросов через защищенный канал коммуникации, открыть виртуальную карту, чтобы беспрепятственно пользоваться и производить оплаты, а также оформить карту "єПідтримка" для получения социальных выплат", — рассказал Марьян Хомин.

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