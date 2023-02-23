Банкопада не будет: что спасло украинские банки от банкротства в военное время

С первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, которые стабилизировали отток денег из банков и позволили банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.

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Национальный банк Украины в день вторжения Росси в Украину год назад 24 февраля предпринял ряд шагов, чтобы не допустить кризиса в банковском секторе. Среди таких мер, в частности, была фиксация курса на уровне 29,25 грн за доллар, ограничение на снятие наличных на уровне 100 тыс. грн в день, запрет на выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей. Об этом пишет Фокус в статье "Убытки, отток валюты, фиксированный курс. Как банки пережили первый год войны".

Заместитель главы правления банка "Південний" Максим Цымбал уверен: к началу войны банковский сектор подошел очень подготовленным в вопросах управления ключевыми рисками, присущими банкам (кредитный риск, риск ликвидности, риски достаточности капитала, риск прибыльности).

"Банки подошли к кризису со значительным запасом капитала и ликвидности, операционно устойчивыми и эффективными, имели планы действий на случай неблагоприятных событий", — считает Цымбал.

Эксперт отметил несколько важнейших прошлогодних решений, которые повлияли на банки (удержали ситуацию под контролем):

широкомасштабная программа поддержки банковской системы ликвидностью в первые дни войны (на самом деле, как стало понятно через 2-3 месяца, большинству банков такая поддержка не понадобилась и большинство банков впоследствии вернули кредиты рефинансирования);

фиксация обменного курса;

ограничение на вывод валюты за границу;

повышение учетной ставки.

Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек сообщил, что с начала войны Нацбанком было принято очень много правильных решений.

"Это и мгновенное беззалоговое рефинансирование, чтобы покрыть вероятный отток средств физлиц, и фиксирование курса, необходимого в начале агрессии, запуск кредитных каникул для заемщиков и ослабление требований к банкам. Резкое повышение учетной ставки стало шоком для банковской системы, но в дальнейшем НБУ придерживается тактики прогнозируемости по монетарным решениям, и это также является позитивом. Быстрое реагирование на временный логистический кризис по поставке наличной валюты достаточно быстро стабилизировало валютный рынок. Конечно, не все решения банковское сообщество приветствует. Например, очередное решение о существенном повышении норм резервирования по остаткам на текущих счетах, на мой взгляд, является чрезмерным", — отметил Иван Свитек.

[ + – ] Фиксация курса позволила и ограничение на вывод валюты позволили избежать широкомасштабного кризиса в банках Украины Фото: Наталия Богута

Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка, уверен, что решения НБУ позволили нивелировать валютный риск, затормозить массовый вывод капитала и предотвратить кризис ликвидности.

"Возвращение в начале июня к использованию учетной ставки в качестве основного инструмента монетарной политики было достаточно профессиональным шагом, ведь золотовалютные резервы сжигались очень быстро. И это уже рассматривалось, как сильная угроза для макрофинансовой стабильности. Банкопада в Украине не произошло, а с рынка были выведены либо банки, имевшие серьезные проблемы еще до войны, либо связанные со страной-агрессором", — отмечает Сергей Колодий.

Как сообщалось, Нацбанк объединил 14 системно важных банков и создал общую банковскую сеть – Power Banking.

Ранее Фокус писал, что за 2022 год 46 украинских банков получили прибыль, и 21 банк получил по итогам года убыток. Самыми прибыльным стал по итогам года государственный ПриватБанк – его чистая прибыль достигла 30,25 млрд грн.