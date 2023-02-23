Самую большую прибыль в 2022 году получил ПриватБанк, а самый крупный убыток – Сенс Банк

За первый год войны украинские банки заработали 24,7 млрд грн чистой прибыли, что более чем в три раза меньше, чем в 2021 году.

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Из-за войны банки в прошлом году получили меньше прибыли, а более 20 банков сработали с убытком. Об этом пишет Фокус в новом обзоре "Убытки, отток валюты, фиксированный курс. Как банки пережили первый год войны".

"Война – главный и единственный фактор. Из-за вторжения пострадали бизнес и население, ухудшилось финансовое состояние и возможность обслуживать взятые ранее кредиты. Следствие – рост объемов неработающих кредитов и рост отчислений в резервы по кредитному убытку. Эти резервы и "съели" доходность банков в 2022 году", — отмечает ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз.

Как сообщил Фокусу исполнительный директор Кредобанка Орест Кореновский, наибольшее влияние оказали резервы на потенциальные убытки, обусловленные ухудшением качества кредитных портфелей и ростом проблемных кредитов.

"За 2022 год банковская система в целом сформировала резервы на 118,8 млрд. грн (против 3,4 млрд. грн в 2021 году). Именно этот фактор является определяющим, так как операционный доход банков в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 38,3%, а операционные расходы выросли несущественно (+3,9%)", — говорит заместитель главы правления банка "Південний" Максим Цымбал.

Какие банки получили в 2022 году наибольшую прибыль

Банк Прибыль, млрд грн ПриватБанк 30,25 Укрсиббанк 3,53 Ситибанк 2,82 Универсал Банк 2,4 Райффайзен Банк 1,55

Источник: НБУ

За 2022 год 46 украинских банков получили прибыль, и 21 банк получил по итогам года убыток. Самыми прибыльным стал по итогам года государственный ПриватБанк – его чистая прибыль достигла 30,25 млрд грн, а самым убыточным – "Сенс Банк" (в прошлом — Альфа Банк Украина), чей отрицательный финансовый результат составил около 7 млрд грн.

Какие банки получили в 2022 году самый крупный убыток

Банк Убыток, млрд грн Сенс Банк -6,96 Укрэксимбанк -6,88 Укргазбанк -2,76 ПроКредит Банк -1,65 Идея Банк -0,65

Источник: НБУ

Ранее Фокус писал, что количество отделений банков в Украине сокращается — из-за полномасштабной войны с Россией с 24 февраля 2022 года банки уже закрыли свое каждое пятое отделение.