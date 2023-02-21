Закрыт каждый 5-й банк: в НБУ рассказали, насколько устойчива банковская система Украины

Наибольшее сокращение отделений произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области. Из-за боевых действий также уменьшилось число банкоматов.

Related video

Украинским банкам из-за полномасштабной войны с Россией с 24 февраля 2022 года пришлось закрыть свое каждое пятое отделение. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Чаще всего банковские отделения прекращали работу:

в Харьковской области;

Донецкой;

Херсонской;

Киеве.

Количество банкоматов также уменьшилось. Так, в НБУ фиксируют сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% — с 33,6 тыс. до 28,3 тыс.

Сеть POS-терминалов за 2022 год сократилась с 439 тыс. до 368 тыс. Количество активных платежных карт за год осталось не изменилось — 46,3 млн.

В IV квартале, несмотря на обстрелы объектов энергетики, продолжали работать более двух третей банковских отделений.

Энергетический террор

В конце декабря 2022 года в НБУ отмечали, что банковская система на фоне ракетных ВС РФ по энергосистеме Украины, в целом оставалась высоколиквидной, а по отдельным показателям ликвидность достигла рекордных уровней.

Кроме того, банки разработали и смогли реализовать комплекс мероприятий, благодаря которым сохранили непрерывность работы даже в условиях продолжительных блэкаутов.

В Нацбанке подчеркивали, что системе удалось избежать серьезных проблем благодаря регулярным и значительным поступлениям государственных выплат на банковские счета населения.

Напомним, в конце прошлого года в Украине заработала общая банковская сеть – Power Banking, в которую вошли системные банки. Сеть будет работать в критических ситуациях, например, во время возможного блэкаута.

Также Фокус рассказывал, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, прибыль украинских банков сократилась более чем в пять раз.