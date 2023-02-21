Закрито кожен 5-й банк: в НБУ розповіли, наскільки стійка банківська система України

Найбільше скорочення відділень відбулося в Харківській і Донецькій областях, Києві та Херсонській області. Через бойові дії також зменшилася кількість банкоматів.

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Українським банкам через повномасштабну війну з Росією із 24 лютого 2022 року довелося закрити своє кожне п'яте відділення. Про це свідчать дані Національного банку України.

Найчастіше банківські відділення припиняли роботу:

у Харківській області;

Донецькій;

Херсонській;

м. Києві.

Кількість банкоматів також зменшилась. Так, в НБУ фіксують скорочення платіжної інфраструктури (програмно-технічних комплексів самообслуговування та платіжних терміналів) на 16% — з 33,6 тис. до 28,3 тис.

Мережа POS-терміналів за 2022 рік скоротилася з 439 тис. до 368 тис. Кількість активних платіжних карток за рік залишилася незмінна — 46,3 млн.

У IV кварталі, незважаючи на обстріл об'єктів енергетики, продовжували працювати понад дві третини банківських відділень.

Енергетичний терор

Наприкінці грудня 2022 року в НБУ зазначали, що банківська система на тлі ракетних атак ЗС РФ по енергосистемі України, загалом залишалася високоліквідною, а за окремими показниками ліквідність сяглнула рекордних рівнів.

Крім того, банки розробили та змогли реалізувати комплекс заходів, завдяки яким зберегли безперервність роботи навіть в умовах тривалих блекаутів.

У Нацбанку наголошували, що системі вдалося уникнути серйозних проблем завдяки регулярним та значним надходженням державних виплат на банківські рахунки населення.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Україні почала працювати спільна банківська мережа – Power Banking, до якої увійшли системні банки. Мережа працюватиме у критичних ситуаціях, наприклад, під час можливого блекауту.

Також Фокус розповідав, що з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, прибуток українських банків скоротився більш ніж у п'ять разів .