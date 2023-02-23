Найбільший прибуток у 2022 році отримав ПриватБанк, а найбільший збиток – Сенс Банк

За перший рік війни українські банки заробили 24,7 млрд грн чистого прибутку, що більш ніж утричі менше, ніж у 2021 році.

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Через війну банки в минулому році отримали менше прибутку, а понад 20 банків працювали зі збитками. Про це пише Фокус у новому огляді "Збитки, відтік валюти, фіксований курс. Як банки пережили перший рік війни" .

"Війна — головний та єдиний фактор. Через вторгнення постраждали бізнес та населення, погіршився фінансовий стан та можливість обслуговувати взяті раніше кредити. Наслідок — зростання обсягів непрацюючих кредитів і зростання відрахувань у резерви за кредитним збитком. Ці резерви й "з'їли" прибутковість банків у 2022 році", — зазначає асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз.

Як повідомив Фокусу виконавчий директор Кредобанку Орест Кореновський, найбільший вплив чинили резерви на потенційні збитки, зумовлені погіршенням якості кредитних портфелів та зростанням проблемних кредитів.

"За 2022 рік банківська система загалом сформувала резерви на 118,8 млрд грн (проти 3,4 млрд грн у 2021 році). Саме цей фактор є визначальним, тому що операційний дохід банків у 2022 році зріс порівняно з 2021 роком на 38,3%, а операційні витрати зросли несуттєво (+3,9%)", — каже заступник голови правління банку "Південний" Максим Цимбал.

Які банки отримали у 2022 році найбільший прибуток

Банк Прибуток, млрд грн ПриватБанк 30,25 Укрсиббанк 3,53 Сітібанк 2,82 Універсал Банк 2,4 Райффайзен Банк 1,55

Джерело: НБУ

За 2022 рік 46 українських банків отримали прибуток, і 21 банк отримав за підсумками року збитки. Найприбутковішим став за підсумками року державний ПриватБанк — його чистий прибуток досяг 30,25 млрд грн, а найбільш збитковим — "Сенс Банк" (у минулому — Альфа Банк Україна), чий негативний фінансовий результат становив майже 7 млрд грн.

Які банки отримали у 2022 році найбільший збиток

Банк Збиток, млрд грн Сенс Банк -6,96 Укрексімбанк -6,88 Укргазбанк -2,76 ПроКредит Банк -1,65 Ідея Банк -0,65

Джерело: НБУ

Раніше Фокус писав, що кількість відділень банків в Україні скорочується — через повномасштабну війну з Росією з 24 лютого 2022 року банки вже закрили своє кожне п'яте відділення.