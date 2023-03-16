В США в течение нескольких дней обвалились два банка, что вызвало большой резонанс и панические настроения на мировых рынках. Угрожает ли ситуация устойчивости доллара и какие будут последствия для мировой экономики и Украины.

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После того, как финансовые регуляторы штата Калифорния (США) 10 марта 2023 года объявили о введении временной администрации Федеральной корпорации страхования депозитов в Silicon Valley Bank (SVB) с активами около $209 млрд, мировые финансовые круги охватило беспокойство. СМИ начали вспоминать 2008 год, вошедший в историю, как период мирового финансового кризиса. Ведь SVB — крупнейший банк, обанкротившийся с тех пор.

Страсти и хайп на теме банкротства подогрело еще и то, что через два дня после краха SVB Федеральная корпорация по страхованию депозитов также взяла под свой контроль другой американский банк Signature Bank с активами в размере $110,36 млрд.

К слову, оба банка не выступают системообразующими в масштабах банковского рынка США и являются специализированными. О специфике банка SVB красноречиво свидетельствует его название, которое переводится как "Банк Кремниевой долины" — ведущего мирового центра высокотехнологичных стартапов. Тем временем, Signature Bank пользовался популярностью среди владельцев криптовалют.

Обанкротившиеся банки специализировались на секторе высокотехнологичных стартапов и криптовалют Фото: unsplash.com

Механика обрушения. Почему обанкротились Silicon Valley Bank и Signature Bank

В качестве главных предпосылок банкротства банков в США Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков, называет быстрый рост процентных ставок, в том числе, по ипотечным бумагам в США. Уточним, чтобы обуздать инфляцию, достигшую пикового уровня в 9,1% в июне 2022 года, Федеральная резервная система (ФРС) постепенно повысила учетную ставку до 4,75% – наивысшего уровня с 2008 года. Но стратегия SVB, по всей видимости, не учитывала возможное ускорение инфляции в США и соответствующую коррекцию ставки со стороны ФРС.

Ради борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) постепенно повысила учетную ставку до 4%

"SVB 5-7 лет назад очень активно вкладывался в ипотечные бумаги и облигации сроком обращения 5-10 лет. Ставки были очень низкими 1,5-2%, поэтому банк выбирал долгосрочные ценные бумаги с более высокими ставками. Когда ФРС начала бороться с инфляцией и увеличивать свою ставку, на рынке ставки повысились, стоимость портфеля ценных бумаг SVB снизилась на 17-20%, и эти убытки от переоценки банк не смог покрыть капиталом", — детализирует Шапран.

Как объяснил действие механизма Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, повышение процентных ставок по облигациям означает, что рыночная цена подобных облигаций в обращении уменьшается, что заставляет банки делать переоценку таких активов и фиксировать убыток от инвестиций.

Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU добавляет, что повышение ставок ФРС привело не только к снижению стоимости облигаций, но и к снятию корпоративными клиентами депозитов ради поиска более высоких процентов в других местах.

"Из-за роста ставок и падения стоимости облигаций SVB понес $1,8 млрд убытков. Отчаянная попытка продать акции тоже провалилась: отток депозитов превратился в паническое бегство, а акции банка упали на 60% в первый же день", — описывает развитие событий собеседник Фокуса. На следующий день деятельность банка была прекращена. И, по словам Мартыненко, из-за неудачной стратегии формирования активов и пассивов подобная судьба вскоре постигла и второй небольшой американский банк – Signature.

Silicon Valley Bank пострадал из-за неудачной стратегии формирования активов и пассивов

Дмитрий Чурин ситуацию с банкротством также объясняет тем, что депозитная база Silicon Valley Bank и Signature Bank состояла, в основно, из средств венчурных инвесторов, которые начали резко снимать вклады на фоне ухудшения деловых ожиданий. При этом, собеседник Фокуса подчеркивает, что в целом финансовая система США остается очень устойчивой, а физлица, которые держали счета в обанкротившихся банках, получат компенсацию вкладов.

"Предпосылками банкротства банков может быть низкая рентабельность активов, неправильный риск-менеджмент, недостаточная капитализация и неудачные инвестиции. Пандемия COVID-19 также может быть признана предпосылкой крушения некоторых банков, поскольку она повлекла за собой значительный экономический спад и турбулентность на финансовых рынках", — заключает Павел Матияш, генеральный директор финансовой компании Activitis. Собеседник Фокуса добавляет, что обанкротившиеся банки обслуживали большое количество криптовалютных компаний, были достаточно активными участниками этого рынка, что делало их уязвимыми и рискам, связанным с изменениями на рынке криптовалют.

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Эффект домино. Будет ли в США и ЕС волна банкротств других банков

Виталий Шапран отмечает, что, очевидно, не только в SVB не рассчитывали на влияние COVID и "путинской" инфляции, которая в США и ЕС остается высокой, в том числе, из-за войны в Украине. Дмитрий Чурин подтверждает, что сейчас, как минимум, происходит ухудшение финансового положения некоторых западных банков из-за того, что повышение процентных ставок со стороны центробанков приводит к падению цен на уже выпущенные в обращение долговые инструменты с фиксированной доходностью.

Однако опрошенные Фокусом эксперты не ожидают массового банкопада. "Пока нет понимания, когда цикл повышения процентных ставок завершится. Поэтому сохраняется неопределенность относительно будущей стоимости многих типов активов, что создает дополнительный риск для банков. В любом случае, отдельные банки будут время от времени покидать рынок, но о сценарии систематического банкротства западных банков речь не идет", — продолжает Чурин.

Более того, собеседник Фокуса подчеркивает абсолютное отсутствие каких-либо параллелей с тем, что происходило во время кризиса 2008 года, так как сейчас банкротства испытали локальные специализированные банки, не оказывающие влияния на финансовую систему США.

"Сравнение с началом мирового финансового кризиса 2008 года неуместно, поскольку эти две ситуации имеют существенные отличия. Финансовый кризис 2008 года был вызван проблемами в секторе недвижимости и связан со сложными финансовыми инструментами, такими как ипотечные облигации, производные от них и кредитные деривативы", — продолжает Павел Матияш. То есть, любые разговоры об угрозе развертывания мирового финансового кризиса, как это было в 2008 году, выглядят откровенно спекулятивными.

Финансовый кризис 2008 года был спровоцирован проблемами в секторе недвижимости и аналогии с ним сегодня не уместны

Однако банкротство банков все же не пройдет бесследно. Виталий Шапран выделяет три основных последствия прецедента:

снижение доходности бумаг правительства США, ЕС, Японии и других надежных заемщиков;

отток депозитов из спекулятивных банков в более надежные;

отказ ФРС на некоторое время от дальнейшего повышения учетной ставки и возможное следование этому примеру Европейским Центробанком, поскольку и у его подопечных есть похожие проблемы.

"Рынки уже и так достаточно расстроены из-за возможных разрушительных последствий сверхвысокого темпа повышения ставок центробанками. А сейчас, после новостей о закрытии двух небольших банков, даже в надежных крупных финучреждениях под страхом неизвестного может начаться бегство депозитов", — подтверждает Александр Мартыненко. Этот вызов, по мнению собеседника Фокуса, потребует решительных действий регуляторов и властей, которые должны продемонстрировать, что вложениям ничего не угрожает.

По всей видимости, на самом высоком уровне осознают серьезность ситуации — этому прецеденту 13 марта посвятил умиротворяющее выступление президент США Джо Байден. "Американцы могут быть уверены, что банковская система в безопасности. Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", – цитирует Байдена Reuters. Издание также сообщает, что Байден пообещал усилить регулирование банков, ведь некоторые законы, принятые после финансового кризиса 2008 года, чтобы предотвратить его повторение, были отменены республиканцами при бывшем президенте Дональде Трампе.

Президент США Джо Байден поспешил успокоить соотечественников, взволнованных банкротством банков Фото: CNN

Круги на воде. Коснется ли эхо банкротства американских банков Украины

События вокруг краха финучреждений в США получили широкий резонанс в мире. В частности, большое беспокойство охватило технологическую отрасль. Как пишет Bloomberg, основатели стартапов в Калифорнии паникуют по поводу доступа к деньгам и оплаты труда работников. "Потеря депозитов может нанести ущерб сектору и вернуть экосистему на 20 лет назад", — говорится в письме представителей отрасли, которое цитирует Bloomberg.

Финансовые круги тоже взволнованы.

"Банкротство двух откровенно специализированных банков в США получило широкое обсуждение внутри инвестиционного сообщества и мнения инвесторов были разные. Именно поэтому на биржевых площадках во всем мире происходила активизация торгов отдельными активами. Наиболее показательным примером стало повышение спроса на золото в качестве относительно безопасного актива, что дало импульс к росту цен на него на глобальном рынке с $1810 долларов за унцию до $1910 долларов за унцию (приблизительно +5,5% меньше чем за неделю)", — рассказал Дмитрий Чурин.

После банкротства банков в США в мире начало дорожать золото Фото: РБК

Павел Матияш обращает внимание, что фондовый рынок отреагировал на инцидент падением стоимости акций финучреждений, которые выступают основными столпами финансовой системы США, и теперь стоит ожидать коррекции, которая даст понимание о том, насколько действия регуляторов и власти были эффективны и смогли защитить систему от падения.

Как сообщает Reuters, из-за опасений в кругах инвесторов новых банкротств, основные банки США потеряли около $90 млрд на фондовом рынке в понедельник 13 марта и за следующие три торговые сессии нарастили потери до почти $190 млрд. При этом, больше всего пострадали региональные банки, акции некоторых из их упали более чем на 60%. В Reuters добавляют, что Европа также почувствовала ударную волну и немецкий Commerzbank упал на 12,7%, а Credit Suisse – на 9,6%.

Интересно, что резонанс от событий в США докатился и до Украины, где некоторые граждане начали выражать беспокойство по поводу устойчивости доллара, который выступает для них основным направлением вложения и хранения средств. Но опрошенные Фокусом эксперты успокоили, что американской валюте в среднесрочной перспективе мало что угрожает.

В Украине на фоне банкротства банков США украинцы начали боятся обвала доллара Фото: Flickr

Дмитрий Чурин уточняет, что опасения по поводу проблем в финансовой системе США несколько отразилась на девальвации американского доллара по отношению к другим основным мировым валютам и даже в Украине частичной причиной укрепления наличного курса гривни к доллару стала именно слабость доллара на мировом рынке. Виталий Шапран считает, что нельзя исключать разве что краткосрочных колебаний доллара, поскольку оперативные решения ФРС и изменение ее стратегии может позитивно повлиять на рынок в течение месяца.

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"Если кризис будет распространяться, ФРС может даже принять решение снизить ставки, как она уже неоднократно делала в сложных ситуациях. ", – продолжает Александр Мартыненко. По мнению собеседника Фокуса, успокоить рынки вполне возможно, но ценой будет еще более устойчивая инфляция и более высокая неопределенность.

"Во-первых, бумаги со спекулятивным рейтингом сейчас будут терять популярность, по ним будет расти доходность. Во-вторых, поскольку ФРС, а следом и ЕЦБ, быстро откажутся от дальнейшего поднятия учетной ставки теми темпами, которые анонсировали ранее, глобальная инфляция и инфляция в европейском регионе будет еще какое-то время влиять и на Украину, где основным фактором инфляции в 2022 году была девальвация гривны и высокая внутренняя инфляция в ЕС", — объясняет Виталий Шапран. То есть, так называемый "импорт инфляции" может усилить воздействие на динамику розничных цен в Украине.

С другой стороны, Александр Мартыненко заверяет, что на фоне тяжелых испытаний войны, проблемы американского банковского сектора и волатильности финансовых рынков украинской экономикой практически не будут ощущаться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Собеседник Фокуса добавляет, что и котировки украинских еврооблигаций пока остаются без особых изменений – в диапазоне 17-24 центов за доллар.

За украинские банки тоже не стоит беспокоиться. Павел Матияш добавляет, что влияние банкротств банков в США на украинский финансовый сектор ограничено, поскольку украинские банки не имеют значительного присутствия на мировых финансовых рынках.

Фактически, на фоне огромных потерь, которые сейчас несет Украина из-за войны с Россией, эхо банкротства банков в США вряд ли будет заметно. Однако нельзя исключать некоторое усиление инфляционного давления. Но и без этого нового фактора инфляция в Украине в 2023 году будет двузначной.

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