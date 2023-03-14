Инфляция и доллар. Почему укрепление курса гривни в обменниках не обуздает рост цен

Украинцы, которые сегодня пересчитывают свои зарплаты по наличному курсу доллара, радуются увеличению своих доходов в валютном эквиваленте. Но, как выяснил Фокус, их покупательная способность продолжит уменьшаться.

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Укрепление курса гривни в кассах банков и обменных пунктах, наблюдаемое в последний месяц, имеет ограниченное влияние на потребительские цены. Ведь гривня крепнет только в отдельных сегментах валютного рынка — в частности, в наличном. К таким выводам приходят эксперты, которых Фокус опросил во время подготовки своего нового обзора об уровне инфляции в Украине в 2023 году.

Напомним, летом 2022 года Нацбанк запретил обменным пунктам выставлять табло с курсами валют. На такой шаг регулятор пошел, чтобы не нагнетать среди граждан панику от наблюдения постоянного изменения курса в сторону ослабления гривны.

Но в течение последнего месяца табло обменных пунктов могли бы действовать на население, как успокоительное. В частности, 14 марта на них можно было бы увидеть курс 38,15 — 38,60 UAH/USD (покупка/продажа). Для сравнения, на пике ослабления гривны на наличном рынке в сентябре 2022 года курс составлял 42,00 – 42,95 UAH/USD (покупка/продажа). Таким образом, украинец, получающий зарплату в 15 тыс. грн, в сентябре в валютном эквиваленте имел около $350, а теперь почти $390.

Обратно в прошлое. Наличный курс валют в Украине сейчас соответствует марту прошлого года Фото: УНИАН

Однако, как отметила в комментарии Фокусу Елена Билан, директор аналитического департамента и главная экономистка инвесткомпании Dragon Capital, фактически происходит не фундаментальное укрепление гривны, а лишь сближение курсов на отдельных сегментах валютного рынка, которое вряд ли существенно повлияет на динамику инфляции по результатам года. Между тем, на межбанковском рынке, где покупают валюту импортеры, по словам собеседницы издания, курс остается фиксированным [возле уровня 36,5686 UAH/USD] и сохраняется высокий дефицит иностранной валюты, финансируемый международной помощью.

Виталий Шапран, эксчлен Совета НБУ, добавляет, что текущее укрепление гривни незначительно и многие импортеры не верят, что оно будет длительным. Соответственно, его влияние на цены очень ограничено.

Положительное влияние актуальной тенденции на валютном рынке на инфляцию можно проследить в психологической плоскости. Как отмечает Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, укрепление наличного курса гривни дает надежду на устойчивость национальной валюты к текущим сложным экономическим условиям, что в свою очередь формирует адекватные инфляционные ожидания.

В свою очередь Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU отмечает, что благодаря практике двойных курсов – наличного и безналичного – у импортеров в течение 2022 года существенно выросла маржа. Соответственно, относительно цен на отдельные импортные товары можно отметить определенный потенциал для понижения.

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на обнадеживающие тенденции на наличном рынке, на конец года многие эксперты ожидают корректировки фиксированного курса НБУ в сторону ослабления. В частности, в Dragon Capital к концу года прогнозируют курс 43 UAH/USD. И это не самые плохие ожидания для нацвалюты.

Некоторые эксперты ожидают до конца года коррективы официального курса НБУ в сторону ослабления гривны Фото: "Укринформ"

В консенсус-прогнозе украинских экспертов и компаний, обнародованных в Центре экономической стратегии (ЦЭС), минимальный уровень курса на конец года составляет 36,6 UAH/USD, максимальный — 45 UAH/USD. Среднее значение – 41,3 UAH/USD. Консенсус-прогноз был построен на основе опроса семи ведущих аналитических команд — Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank и Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с German Economic Team.

Ожидания экспертов по поводу ослабления курса гривны объясняются отсутствием предпосылок для укрепления нацвалюты на фоне глубокого кризиса в экономике и проседания показателей экспорта. Конечно, корректировка официального курса в сторону ослабления гривни отразится на показателе инфляции, которая в 2023 году по всем прогнозам обещает быть двузначной.

Но Виталий Шапран уверен, что расставляя приоритеты между укрощением инфляции и стимулированием экономического роста следует отдать предпочтение последнему. "Победить врага с высокой инфляцией можно, а со слабой экономикой маловероятно ", — заключает в комментарии Фокуса Виталий Шапран.

Детальнее о ценах в Украине и прогнозах относительно уровня инфляции в 2023 году Фокус рассказывает в своем новом обзоре " Кило лука, как десяток яиц. Цены в Украине продолжают расти, но есть хорошие новости ". Раньше Фокус разбирался почему на наличном рынке укрепляется гривна.