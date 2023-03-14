Інфляція і доллар. Чому зміцнення курсу гривні в обмінниках не приборкає зростання цін

Українці, коли сьогодні перераховують свої зарплати за готівковим курсом долара, радіють збільшенню своїх доходів у валютному еквіваленті. Але, як з’ясував Фокус, їх купівельна спроможність продовжить зменшуватись.

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Укріплення курсу гривні в касах банків й обмінних пунктах, яке спостерігається останній місяць, має обмежений вплив на споживчі ціни. Адже гривня міцнішає лише в окремих сегментах валютного ринку — зокрема, в готівковому. До таких висновків приходять експерти, яких Фокус опитав під час підготовки свого нового огляду про рівень інфляції в Україні в 2023 році.

Нагадаємо, влітку 2022 року Нацбанк заборонив обмінним пунктам виставляти табло з курсами валют. На такий крок регулятор пішов, щоб не нагнітати паніку, яка виникала у громадян від спостерігання постійної зміни курсу в бік ослаблення гривні.

Але протягом останнього місяця табло обмінних пунктів мали би діяти на населення, як заспокійливе. Зокрема, 13 березня на них можна було би побачити курс 38,15 — 38,60 UAH/USD (покупка / продаж). Для порівняння, на піку ослаблення гривні на готівковому ринку в вересні 2022 року курс становив 42,00 — 42,95 UAH/USD (покупка / продаж). Таким чином, українець, який отримує зарплату в 15 тис. грн, в вересні в валютному еквіваленті мав біля $350, а тепер — майже $390.

Назад в минуле. Готівковий курс валют в Україні зараз відповідає березню минулого року Фото: УНИАН

Проте, як зауважила у коментарі Фокусу Олена Білан, директорка аналітичного департаменту і головна економістка інвесткомпанії Dragon Capital, фактично відбувається не фундаментальне укріплення гривні, а лише зближення курсів на окремих сегментах валютного ринку, яке навряд чи суттєво вплине на динаміку інфляції за результатом року. Між тим, на міжбанківському ринку, де купують валюту імпортери, за словами співрозмовниці видання, курс залишається фіксованим [біля рівня 36,5686 UAH/USD] і зберігається високий дефіцит іноземної валюти, який фінансується міжнародною допомогою.

Віталій Шапран, ексчлен Ради НБУ додає, що поточне укріплення гривні є незначним і багато хто з імпортерів не вірить, що воно буде тривалим. Відповідно його вплив на ціни дуже обмежений.

Позитивний вплив актуальної тенденції на валютному ринку на інфляцію можна прослідкувати в психологічній площині. Як зазначає Дмитро Чурин, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, укріплення готівкового курсу гривні надає сподівання на стійкість національної валюти до поточних складних економічних умов, що у свою чергу формує адекватні інфляційні очікування.

В свою чергу, Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU зазначає, що завдяки практиці подвійних курсів – готівкового та безготівкового – у імпортерів маржа протягом 2022 року суттєво зросла маржа. Відповідно, щодо цін на окремі імпортні товари можна відмітити певний потенціал для зниження.

Варто підкреслити, що попри обнадійливі тенденції на готівковому ринку, на кінець року багато хто з експертів очікує корективу фіксованого курсу НБУ в бік ослаблення. Зокрема, в Dragon Capital на кінець року прогнозують курс 43 UAH/USD. Й це не найгірші очікування для нацвалюти.

Деякі експерти очікують до кінця року корективи офіційного курсу НБУ в бік ослаблення гривні Фото: "Укрінформ"

В консенсус-прогнозі українських експертів та компаній, який оприлюднили в "Центрі економічної стратегії" (ЦЕС), мінімальний рівень курсу на кінець року складає 36,6 UAH/USD, максімальний — 45 UAH/USD. Середнє значення — 41,3 UAH/USD. Консенсус-прогноз побудували на основі опитування сімох провідних аналітичних команд — Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій спільно з German Economic Team.

Очікування експертів відносно ослаблення курсу гривні пояснюються відсутності передумов для укріплення нацвалюти на тлі глибокої кризи в економіці й просідання показників експорту. Звісно, коригування офіційного курсу в бік ослаблення гривні відіб’ється на показнику інфляції, який у 2023 році за усіма прогнозами обіцяє бути двозначним.

Але Віталій Шапран впевнений, що розставляючи пріоритети між приборканням інфляції та стимулюванням економічного зростання варто надати перевагу останньому. "Перемогти ворога з високою інфляцією можна, а з слабкою економікою малоймовірно", — підсумовує в коментарі Фокусу Віталій Шапран.

Детальніше про ціни в Україні й прогнози відносно рівня інфляції в 2023 році Фокус розповідає в своєму новому огляді "Кіло цибулі, як десяток яєць. Ціни в Україні продовжують рости, але є хороші новини". Раніше Фокус розбирався чому на готівковому ринку укріплюється гривня.