Кредити на паузі: чи дозволено під час війни не виплачувати позики

У банках готові йти назустріч та переглядати графік виплати за кредитом, а також надання кредитних канікул. Деяким категоріям позичальників доступні пільгові умови погашення заборгованості.

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В Україні у 2023 році кредитні канікули, які може отримати позичальник, надаються лише зі згоди банку, адже прописаного законодавчо правила надавати такі преференції тим, хто сплачує за споживчим кредитом, немає. Про це пише Фокус у новій статті "А борги — після перемоги? Чи потрібно повертати позики під час дії воєнного стану".

"З початку воєнного стану в Україні 100% позичальників отримали кредитні канікули, залежно від ситуації, на період від 3 до 6 місяців з повною відстрочкою по сплаті відсотків та тіла кредиту. На сьогодні позичальники також мають змогу отримати кредитні канікули або реструктуризацію, якщо на це є вагомі причини (постраждали від військових дій, втратили роботу та інше) — кожен запит розглядається індивідуально. Звернутися клієнти можуть через додаток OTP Bank UA, заповнивши форму на веб сайті, через контакт центр, через месенджери, вайбер та телеграм або мережу відділень", — пояснив директор департаменту збору та врегулювання кредитів ОТП Банку Олег Коробкін.

У банках пояснюють: зараз існують спеціальні програми реструктуризації, мета яких – зниження навантаження на клієнта.

"Здебільшого наразі отримати преференції та пільги від фінустанови позичальнику не так вже важко. Всі чудово розуміють складність ситуації, в якій опинилися мільйони українців, тому майже в кожному банку є як цілком системні програми реструктуризації, так і готовність до застосування індивідуальних умов. Ми, наприклад, в межах такої програми пропонуємо кілька варіантів для позичальника, як окремо, так і в комбінації: лонгація кредиту на термін до 7 років, встановлення тримісячного пільгового періоду, коли позичальник сплачує лише відсотки, зниження відсоткової ставки та часткове прощення боргу. Головне в цьому питанні – готовність позичальника до співпраці", — розповів Юрій Мельничук, директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку.

Деяким категоріям позичальників банки готові тимчасово припинити нараховувати відсотки за кредитом, про що йдеться в законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У банках кажуть - подати заявку на послаблення умов виплат за кредитом можна через контакт-центр або додаток банку

"Відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, не мають нараховуватися проценти за користування кредитними коштами (крім кредитних договорів щодо придбання житлової нерухомості (об'єкта незавершеного житлового будівництва) та автомобіля). Для отримання цієї пільги, необхідно письмово повідомити банк про проходження військової служби та надати документи, що підтверджують право на пільгу", — розповіла Оксана Волинець, старший юрист ЮФ Wolf Theiss.

Як раніше писав Фокус, банки в Україні встановлюють добовий ліміт на отримання готівки в банкоматах. Згідно з затвердженими НБУ правилами, клієнти-фізособи можуть на день отримати готівкою зі свого рахунку не більше 100 тис. грн. Але зазвичай ліміт банків зі зняття у банкоматі — 10-50 тис. грн на добу.

Також Фокус писав, що минулого року банки-партнери в межах державної програми пільгового іпотечного кредитування видавали кредити на купівлю житла зі ставкою 3% річних.