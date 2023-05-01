Швидкі кредити під контролем: як у НБУ хочуть посилити умови видачі мікрокредитів

У Національному банку наголошують, що фінансові компанії, які видають українцям мікрокредити, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення.

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В Україні планують на законодавчому рівні обмежити ставки щодо мікрокредитів фінансових компаній. Наразі вони в середньому становлять 1500% річних, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

У регуляторі вважають, що фінансові компанії, які видають українцям мікрокредити, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій. Тобто, вони пропонують "миттєве вирішення" фінансових проблем малозабезпеченим громадянам, особам без постійного доходу, студентам і так далі.

"Основним каналом продажу таких споживчих кредитів є дистанційні канали, тобто онлайн-кредитування за лічені хвилини, доступне 24/7. Це лише посилює проблему. Водночас, оскільки оцінка кредитоспроможності позичальників практично не проводиться, ставка за такими кредитами в середньому сягає 1500% річних", — сказано у повідомленні.

Проаналізувавши звернення громадян та інформацію, отриману під час нагляду, Нацбанк з'ясував, що багато договорів на отримання так званих "швидких онлайн-позик" укладаються вночі з метою зробити ставку в онлайн-казино.

Як у Національному банку хочуть вирішити проблему

У НБУ хочуть внести правки до закону "Про споживче кредитування", а саме:

встановити граничні розміри відсоткові ставки. Це стала практика органів регулювання в країнах ЄС, Великобританії та США. Максимальний розмір реальної денної процентної ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у відсотках за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% на день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить середньому 2,5%;

зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Для цього пропонується надати НБУ право встановлювати мінімальні вимоги до перевірки кредитоспроможності позичальника. Оскільки на сьогодні окремі фінансові компанії не мають подібних вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не проводиться. У той самий час сам кредитор свідомо вибирає бізнес-модель, коли він сумлінний позичальник платить надхмарні відсотки як за себе, а й тих, хто виконує свої зобов'язання;

запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог, оскільки правила без відповідальності за їхнє порушення зазвичай не діють.

Раніше Фокус розповідав, як у квітні 2023 року змінилися умови видачі кредитів українцям банками. Ще Фокус пояснював, чи українці можуть під час війни не повертати позики.