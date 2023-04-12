Українські банки змінюють правила: скільки зараз коштує оформити кредит

Оформити кредит українцям, як свідчать дані Нацбанку, стало ще дорожче. Так, у березні 2023 року ставки за новими позиками для клієнтів банків збільшились на 0,4 в.п. та становлять 36,4% річних.

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Національний банк України (НБУ) розрахував процентні ставки за новими кредитами банків для українців на березень-квітень 2023 року у національній валюті. Як повідомляє пресслужба НБУ, середні відсоткові ставки становили 36,4% річних.

Які зараз ставки за кредитами у банках

За інформацією Нацбанку, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1 до 2,6% річних.

У НБУ показали відсоткові ставки за кредитами в українських банках

А ставки за гривневими кредитами для підприємств у березні знизилися з 20,5% до 20,2% річних, за валютними навпаки зросли з 5,5% до 6,2%.

Кредитний портфель фінустанов за підсумками березня скоротився на 1,3% і наразі складає 973 млрд гривень. Для населення кредитний портфель став меншим на 0,2%, скоротившись до 205 млрд гривень, а для підприємств знизився на 1,5% до 755 млрд гривень.

Нагадаємо також, що з 11 березня 2023 року в Україні діють нові нормативи формування банками резервів за коштами "до запитання" у банках. За інформацією НБУ, зниження обсягу вільних коштів у банківській системі спонукатиме банки до більш активної конкуренції саме за термінові кошти фізичних осіб та до подальшого підвищення ставок за гривневими депозитами.

"Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зростанню частки термінових депозитів у системі та мінімізації ризиків для курсової та цінової стійкості України", — зазначили у пресслужбі регулятора.

При цьому опитані Фокусом у березні експерти вважали, що посилення вимог щодо резервів у результаті позначиться на умовах банків за депозитами та поточними (картковими) рахунками для клієнтів-фізосо.

"Банківська система в нинішньому вигляді, коли кошти на вимогу — це близько 80% роздрібного фондування, дуже вразлива до кризи ліквідності. Будь-яке посилення панічних настроїв може спровокувати відтік коштів. Тому НБУ намагається стимулювати банки до збільшення терміновості депозитів, робить так, щоб банкам було менш вигідно тримати кошти населення "до запитання", і вигідніше було пропонувати термінові депозити, що призведе до того, що банки підвищуватимуть ставки за депозитами та розширюватимуть лінійку депозитних продуктів", — розповів Фокусу асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Також раніше Фокус писав, з першого дня війни та впродовж 2022 року Нацбанк ухвалив низку рішень, що стабілізують відтік грошей з банків і дозволили банкам надалі нарощувати ліквідність.