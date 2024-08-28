Українські військові можуть не платити відсотки за кредитами: як це зробити

Щоб скористатися правом на кредитні пільги, військовослужбовець має звернутися до свого банку з письмовим повідомленням про проходження військової служби.

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Українські військовослужбовці можуть бути звільнені від сплати відсотків, штрафів і пені за кредитами, якщо заборгованість з'явилася після 24 лютого 2022 року. Також вони можуть подати заяву в банк на реструктуризацію боргу. Для отримання цих пільг необхідно надати документи, що підтверджують факт проходження військової служби. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) у коментарі виданню "Судово-юридична газета".

Відповідно до чинного законодавства, військовослужбовці мають право на звільнення від сплати відсотків, штрафів та пені за прострочення виконання кредитних зобов'язань.

Варто зазначити, що ці пільги застосовні тільки до заборгованостей, що виникли після 24 лютого 2022 року. Однак вони не поширюються на кредити на житло та автомобілі, а стосуються виключно споживчих кредитів.

Як отримати кредитні пільги?

Для отримання права на кредитні пільги військовослужбовцю потрібно подати у свій банк письмове повідомлення про проходження військової служби. Для підтвердження потрібно надати один із таких документів:

військовий квиток (перша сторінка з особистими даними та остання з відміткою про призов);

наказ або виписку з наказу, видані ТЦК і СП або військовою частиною;

лист або довідку, видані відповідними органами;

повідомлення про мобілізацію (не повістка).

Звернення до банку потрібно подавати особисто, але в деяких випадках це можна зробити через представників близьких родичів. Також це можна зробити за допомогою адвокатів або за довіреністю.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.