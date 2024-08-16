Комунальні пільги УБД: чи має на них право його дружина та діти від першого шлюбу

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються членам сім'ї учасника бойових дій, включно з неповнолітніми дітьми, які проживають разом із ним.

Related video

З початку війни, розв'язаної Росією, багато військовослужбовців стали на захист України. Держава надає учасникам бойових дій (УБД) певні пільги. Зокрема, вони можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Про це йдеться в ПФУ.

За даними джерела, чи поширюється ця пільга, що надається учаснику бойових дій, на його дружину та її дітей від попереднього шлюбу, якщо вони проживають спільно з пільговиком.

Відповідно до Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасникам бойових дій надають 75-відсоткову знижку на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

З урахуванням частини п'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України така пільга надається членам сім'ї пільговика, до яких належать, зокрема, дружина (чоловік), неповнолітні діти до 18 років.

Тобто, пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім'ї, зокрема неповнолітнім дітям, які проживають однією сім'єю з учасником бойових дій.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.