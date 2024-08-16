Коммунальные льготы УБД: имеет ли на них право его жена и дети от первого брака

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи участника боевых действий, включая несовершеннолетних детей, которые проживают вместе с ним.

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С начала войны, развязанной Россией, многие военнослужащие стали на защиту Украины. Государство предоставляет участникам боевых действий (УБД) определенные льготы. В частности, они могут воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом говорится в ПФУ.

По данным источника, распространяется ли эта льгота, предоставляемая участнику боевых действий, на его жену и ее детей от предыдущего брака, если они проживают совместно с льготником.

В соответствии с Законом Украины от 22.10.1993 № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий предоставляется 75-процентная скидка на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

С учетом части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины такая льгота предоставляется членам семьи льготника, к которым относятся, в частности, супруга (супруг), несовершеннолетние дети до 18 лет.

То есть, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи, в том числе несовершеннолетним детям, проживающим одной семьей с участником боевых действий.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.