Украинские военные могут не платить проценты по кредитам: как это сделать

Чтобы воспользоваться правом на кредитные льготы, военнослужащий должен обратиться в свой банк с письменным уведомлением о прохождении военной службы.

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Украинские военнослужащие могут быть освобождены от уплаты процентов, штрафов и пени по кредитам, если задолженность появилась после 24 февраля 2022 года. Также они могут подать заявление в банк на реструктуризацию долга. Для получения этих льгот необходимо предоставить документы, подтверждающие факт прохождения военной службы. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) в комментарии изданию "Судебно-юридическая газета".

В соответствии с действующим законодательством, военнослужащие имеют право на освобождение от уплаты процентов, штрафов и пени за просрочку исполнения кредитных обязательств.

Стоит отметить, что эти льготы применимы только к задолженностям, возникшим после 24 февраля 2022 года. Однако они не распространяются на кредиты на жилье и автомобили, а касаются исключительно потребительских кредитов.

Как получить кредитные льготы?

Для получения права на кредитные льготы военнослужащему нужно подать в свой банк письменное уведомление о прохождении военной службы. Для подтверждения потребуется предоставить один из следующих документов:

военный билет (первая страница с личными данными и последняя с отметкой о призыве);

приказ или выписку из приказа, выданные ТЦК и СП или воинской частью;

письмо или справку, выданные соответствующими органами;

уведомление о мобилизации (не повестка).

Обращение в банк нужно подавать лично, но в некоторых случаях это можно сделать через представителей близких родственников. Также это можно сделать с помощью адвокатов или по доверенности.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.