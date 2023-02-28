Нацбанк посилив нормативи для банків: що тепер буде з депозитами та картками

Нацбанк посилює вимоги формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб — нормативи додатково підвищуються на 10 в. п. Фокус з’ясував, на що впливатиме таке рішення.

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НБУ з 11 березня посилює нормативи формування банками резервів за коштами на вимогу в банках. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України з посиланням на рішення правління НБУ від 23 лютого 2023 року №71-рш.

"Зниження обсягу вільних коштів у банківській системі спонукатиме банки до активнішої конкуренції саме за строкові кошти фізичних осіб та до подальшого підвищення ставок за гривневими депозитами. Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зростанню частки строкових депозитів по системі та мінімізації ризиків для курсової та цінової стійкості України", — повідомили в НБУ.

Опитані Фокусом експерти кажуть, що посилення вимог щодо резервів врешті відобразиться на умовах банків за депозитами та поточними (картковими) рахунками для клієнтів-фізосіб.

"Банківська система у нинішньому вигляді, коли кошти на вимогу — це близько 80% роздрібного фондування, дуже вразлива до кризи ліквідності. Будь-яке посилення панічних настроїв може спровокувати відплив коштів. Тому НБУ намагається стимулювати банки до збільшення строковості депозитів, робить так, аби банкам було менш вигідно тримати кошти населення до запитання, і вигідніше було б пропонувати строкові депозити. Це призведе до того, що банки підвищуватимуть ставки за депозитами та будуть розширювати лінійку депозитних продуктів. В тому числі, пропонуватимуть ультракороткі депозити — буквально від 1 дня з автопролонгацією", — розповів Фокусу асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Через посилення нормативів банки пропонуватимуть нові депозитні продукти -навіть депозит строком на кілька днів з автоматичною прологнацією

"НБУ чітко дав зрозуміти в останній комунікації за результатами засідання монетарного комітету — або банки пропонуватимуть ринкові ставки за депозитами, або НБУ буде і далі підвищувати резерви. Тому в першому півріччі 2023 року ми будемо спостерігати зростання ставок за депозитами населення в національній і іноземній валюті, подальше зростання залишків коштів населення (строкові та поточні рахунки) та зміну структури фондування банківської системи (буде зростати питома вага строкових вкладів)", — вважає заступник голови правління банку "Південний" Максим Цимбал.

Як повідомив нещодавно у інтерв’ю Фокусу голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, після підвищення вимог до резервування у банках України станеться відчутне зростання відсоткових ставок за депозитами.

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"Чого прагне Нацбанк? Трансмісії, щоб упоратись з інфляційним тиском — це перше. Друге: структура портфеля пасивів у банках має бути більш диверсифікованою. Тобто обсяг строкових депозитів має перевищувати обсяг коштів на поточних рахунках. Тому регулятор збільшив резервування за поточними рахунками. Банкам тепер потрібно заохочувати клієнтів до розміщення коштів на строкових депозитах. Проте не всі клієнти до цього готові, адже хочуть мати постійний доступ до коштів. Отже, завдання банків — зробити такий депозит, щоб клієнтам стало цікаво розміщувати кошти на певний термін. Ставки мають бути привабливими. Якщо НБУ і надалі посилить вимоги, то ставки активніше зростатимуть, але й кредити стануть дорожчими. Проте чи будуть ставки по депозитах 20-25%, я не впевнений", — зазначив Сергій Наумов.

Умови розміщення депозитів у гривні в деяких великих банках України

ПриватБанк : вклад на 3 міс. — 7% річних

: вклад на 3 міс. — 7% річних Ощадбанк : вклад на 3 міс. — 9% річних

: вклад на 3 міс. — 9% річних Райффайзен Банк : вклад на 3 міс. — 6,5% річних

: вклад на 3 міс. — 6,5% річних ОТП Банк : вклад на 3 міс. — 8% річних

: вклад на 3 міс. — 8% річних Креді Агріколь Банк : вклад на 3 міс. — 8% річних

: вклад на 3 міс. — 8% річних Кредобанк : вклад на 3 міс. — 12% річних

: вклад на 3 міс. — 12% річних Сенс Банк: вклад на 3 міс. — 14% річних

Джерело: дані офіційних сайтів банків станом на 28.02.2023.

Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку, повідомив Фокусу, що протягом 2023 року банки пропонуватимуть своїм клієнтам поступове збільшення відсоткових ставок за депозитами у національній валюті на середньострокові періоди (до 6 місяців), а також часткове підвищення відсоткових ставок за вкладами в іноземній валюті.

Як раніше писав Фокус, з першого дня війни й надалі у 2022 році Нацбанк ухвалив низку рішень, які стабілізували відтік грошей із банків та дозволили банкам надалі нарощувати ліквідність.

Раніше повідомлялось, що ставки за строковими депозитами в гривні банки через нові нормативи резервування збільшать на 2-3,5 в.п.