Нацбанк ужесточил нормативы для банков: что теперь будет с депозитами и карточками

Нацбанк ужесточает требования формирования банками обязательных резервов по средствам "до востребования" и денежным средствам на текущих счетах физических лиц — нормативы дополнительно повышаются на 10 п.п. Фокус выяснил, на что повлияет такое решение НБУ.

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НБУ с 11 марта ужесточает нормативы формирования банками резервов по средствам "до востребования" в банках. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины со ссылкой на решение правления НБУ от 23 февраля 2023 №71-рш.

"Снижение объема свободных средств в банковской системе будет побуждать банки к более активной конкуренции именно за срочные средства физических лиц и к дальнейшему повышению ставок по гривневым депозитам. Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать росту доли срочных депозитов в системе и минимизации рисков для курсовой и ценовой устойчивости Украины", — сообщили в НБУ.

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что ужесточение требований по резервам в итоге отразится на условиях банков по депозитам и текущим (карточным) счетам для клиентов-физлиц.

"Банковская система в нынешнем виде, когда средства по требованию — это около 80% розничного фондирования, очень уязвима к кризису ликвидности. Любое усиление панических настроений может спровоцировать отток средств. Поэтому НБУ пытается стимулировать банки к увеличению срочности депозитов, делает так, чтобы банкам было менее выгодно держать средства населения "до востребования", и выгоднее было предлагать срочные депозиты, что приведет к тому, что банки будут повышать ставки по депозитам и расширять линейку депозитных продуктов", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Из-за усиления нормативов банки будут предлагать новые депозитные продукты – даже депозит сроком на несколько дней с автоматической прологнацией.

"НБУ четко дал понять в последней коммуникации по результатам заседания монетарного комитета — либо банки будут предлагать рыночные ставки по депозитам, либо НБУ будет и дальше повышать резервы. Поэтому в первом полугодии 2023 года мы будем наблюдать рост ставок по депозитам населения в национальной и иностранной валюте, дальнейший рост остатков средств населения (срочные и текущие счета) и изменение структуры фондирования банковской системы (возрастет удельный вес срочных вкладов)", — считает заместитель председателя правления банка "Пивденный" Максим Цымбал .

Как сообщил недавно в интервью Фокусу председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов, после повышения требований к резервированию в банках Украины произойдет ощутимый рост процентных ставок по депозитам.

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"Чего добивается Нацбанк? Трансмиссии, чтобы справиться с инфляционным давлением — это первое. Второе: структура портфеля пассивов в банках должна быть более диверсифицированной. То есть, объем срочных депозитов должен превышать объем средств на текущих счетах. Поэтому регулятор увеличил резервирование по текущим счетам. Банкам теперь нужно поощрять клиентов к размещению средств на срочных депозитах, однако не все клиенты к этому готовы, ведь хотят иметь постоянный доступ к средствам, так что задача банков — сделать такой депозит, чтобы клиентам стало интересно размещать средства на определенный срок. Если НБУ и дальше усилит требования, то ставки будут активнее расти, но и кредиты станут дороже. Однако будут ли ставки по депозитам 20-25%, я не уверен", — отметил Сергей Наумов.

Условия размещения депозитов в гривне в некоторых крупных банках Украины

ПриватБанк : вклад на 3 мес. — 7% годовых;

: вклад на 3 мес. — 7% годовых; Ощадбанк : вклад на 3 мес. — 9% годовых;

: вклад на 3 мес. — 9% годовых; Райффайзен Банк : вклад в 3 мес. — 6,5% годовых;

: вклад в 3 мес. — 6,5% годовых; ОТП Банк : вклад на 3 мес. — 8% годовых;

: вклад на 3 мес. — 8% годовых; Креди Агриколь Банк : вклад на 3 мес. — 8% годовых;

: вклад на 3 мес. — 8% годовых; Кредобанк : вклад в 3 мес. — 12% годовых;

: вклад в 3 мес. — 12% годовых; Сенс Банк: вклад на 3 мес. — 14% годовых.

Источник: данные официальных сайтов банков на 28.02.2023.

Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка, сообщил Фокусу, что в течение 2023 года банки будут предлагать своим клиентам постепенное увеличение процентных ставок по депозитам в национальной валюте на среднесрочные периоды (до 6 месяцев), а также частичное повышение процентных ставок по вкладам в иностранной валюте.

Как ранее писал Фокус, с первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.

Ранее сообщалось, что ставки по срочным депозитам в гривне банки из-за новых нормативов резервирования увеличат на 2-3,5 п.п.