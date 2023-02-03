Заработать проценты за семь дней: ставки по депозитам в банках резко вырастут

Из-за новых нормативов по резервированию банкам придется уменьшить ставки по гибким депозитам с возможностью снятия и пополнения, а также предложить новые продукты – депозиты на 7 и на 14 дней с пролонгацией.

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Новые нормы резервирования для банков, утвержденные недавно Нацбанком, приведут к повышению банками ставок по срочным депозитам в гривне и в иностранной валюте. Ставки по срочным депозитам в гривне банки из-за новых нормативов резервирования увеличат на 2-3,5 п.п. И если сегодня в крупных банках Украины из ТОП-20 процентная ставка по вкладу для физлиц на шесть месяцев – 7-12,5% годовых, то к концу февраля ставки вырастут до 9-15% годовых. В средних и небольших банках ставки будут еще выше – порядка 18-19% годовых. Об этом пишет Фокус в статье "Деньги дорожают. Кому выгодны новые правила для банков и почему ставки по депозитам вырастут".

Вследствие ужесточения нормативов резервирования для банков на рынке появятся короткие депозиты на 7 и 14 дней. По таким вкладам ставки в банках будут, вероятно, на 0,2-1,5 п.п. выше, чем по среднесрочным и долгосрочным вкладам. Все дело в том, что НБУ повысил норматив резервирования по средствам на текущих счетах физических и юридических лиц, что делает для банков невыгодными большие объемы средств клиентов на карточных счетах и депозитных счетах "до востребования".

Сергей Кучерявый, директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка, говорит, что рост ставок обязательного резервирования снизит для банков привлекательность клиентских средств на текущих счетах, а целесообразность привлечения валютных средств вообще будет под вопросом, в том числе, по евро. То есть, существует высокая вероятность, что некоторые банки будут принимать решение отказаться от такого продукта как текущий счет в иностранной валюте (в первую очередь, от счетов в евро).

"Банкам становится выгодно предлагать клиентам срочные депозиты вместо текущих счетов и средств "до востребования". И, в том числе, за счет повышения ставок по депозитам и обновления линейки продуктов – например, банкам становится выгодно вводить короткие и ультракороткие депозиты (7 дней, 14 дней) с автоматической пролонгацией", — считает ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка, отмечает, что решение НБУ ужесточить нормативы резервирования сможет радикально изменить ситуацию на рынке.

"Во времена столь масштабных кризисов люди предпочитают создавать финансовую подушку безопасности. Но при этом хотят сохранять свободный доступ к своим средствам. Именно поэтому мы и наблюдаем этот феномен: средства физлиц в банковских пассивах растут рекордными темпами даже несмотря на войну, при этом доля средств по требованию в прошлом году возросла почти до 70% в общем портфеле средств физлиц. Понятно, что регулятор со своей стороны должен влиять на ситуацию, но, по моему мнению, здесь следует действовать очень осторожно. Ведь чрезмерное повышение норм резервирования будет негативно влиять на прибыльность банковской системы. А это очень важный вопрос", — отметил Иван Свитек.

По мнению Ивана Свитека, повышение норм резервирования приведет к резкому уменьшению привлекательности средств "до востребования" для банков. Также в банках, вероятно, вырастут ставки по срочным депозитам.

Ранее Фокус писал, что депозит с конвертацией в доллары пользуется популярностью, несмотря на ставку по такому вкладу на уровне 0,1% годовых.

Напомним, чтобы сократить влияние денег в банковской системе на курс и рост цен, НБУ принял решение ужесточить требования к обязательным резервам банков.