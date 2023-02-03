Заробити відсотки за сім днів: ставки за депозитами в банках різко зростуть

Через нові нормативи щодо резервування банкам доведеться зменшити ставки за гнучкими депозитами з можливістю зняття й поповнення, а також запропонувати нові продукти — депозити на 7 і 14 днів із пролонгацією.

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Нові норми резервування для банків, затверджені нещодавно Нацбанком, призведуть до підвищення банками ставок за строковими депозитами в гривні та в іноземній валюті. Ставки за строковими депозитами в гривні банки через нові нормативи резервування збільшать на 2-3,5 в.п. І якщо сьогодні у великих банках України із топ 20 процентна ставка за вкладом для фізосіб на шість місяців — 7-12,5% річних, то до кінця лютого ставки зростуть до 9-15% річних. У середніх і невеликих банках ставки будуть ще вищими — близько 18-19% річних. Про це пише Фокус у статті "Гроші дорожчають. Кому вигідні нові правила для банків і чому ставки за депозитами зростуть".

Унаслідок посилення нормативів резервування для банків на ринку з'являться короткі депозити на 7 і 14 днів. За такими вкладами ставки в банках будуть, імовірно, на 0,2-1,5 в.п. вище, ніж за середньостроковими й довгостроковими вкладами. Справа в тому, що НБУ підвищив норматив резервування за коштами на поточних рахунках фізичних і юридичних осіб, що робить для банків невигідними великі обсяги коштів клієнтів на карткових рахунках і депозитних рахунках на вимогу.

Сергій Кучерявий, директор департаменту контролю ліквідності й цінних паперів "Кредобанку", каже, що зростання ставок обов'язкового резервування знизить для банків привабливість клієнтських коштів на поточних рахунках, а доцільність залучення валютних коштів узагалі буде під питанням, зокрема щодо євро. Тобто існує висока ймовірність, що деякі банки ухвалюватимуть рішення відмовитися від такого продукту як поточний рахунок в іноземній валюті (насамперед від рахунків у євро).

"Банкам стає вигідно пропонувати клієнтам строкові депозити замість поточних рахунків і коштів "на вимогу". І, в тому числі, за рахунок підвищення ставок за депозитами й оновлення лінійки продуктів — наприклад, банкам стає вигідно вводити короткі й ультракороткі депозити (7 днів, 14 днів) із автоматичною пролонгацією”, — вважає асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Іван Світек, голова правління "Юнекс Банку", зазначає, що рішення НБУ посилити нормативи резервування зможе радикально змінити ситуацію на ринку.

"За часів таких масштабних криз люди вважають за краще створювати фінансову подушку безпеки. Але водночас хочуть зберігати вільний доступ до своїх коштів. Саме тому ми й спостерігаємо цей феномен: кошти фізосіб у банківських пасивах зростають рекордними темпами навіть попри війну, водночас частка коштів за вимогою минулого року зросла майже до 70% у загальному портфелі коштів фізосіб, зрозуміло, що регулятор зі свого боку повинен впливати на ситуацію, але, на мою думку, тут слід діяти дуже обережно, адже надмірне підвищення норм резервування негативно впливатиме на прибутковість банківської системи. А це дуже важливе питання", — зазначив Іван Світек.

На думку Івана Свитека, підвищення норм резервування призведе до різкого зменшення привабливості коштів на вимогу для банків. Також у банках, імовірно, зростуть ставки за строковими депозитами.

Раніше Фокус писав, що депозит із конвертацією в долари користується популярністю попри ставку за таким вкладом на рівні 0,1% річних.

Нагадаємо, щоб скоротити вплив грошей у банківській системі на курс і зростання цін, НБУ ухвалив рішення посилити вимоги до обов'язкових резервів банків.