Деньги дорожают. Кому выгодны новые правила для банков и почему ставки по депозитам вырастут

Национальный банк повысил требования к резервам банков, и теперь не обойтись без последствий – как для клиентов, так и для банков. Ставки по срочным вкладам физлиц будут расти, а вот от гривны и валюты на текущих счетах банкам придется избавиться. В то же время, новые нормы мотивируют банки финансировать дефицит госбюджета через покупку бенчмарк-ОВГЗ.

Related video

Сложные времена требуют новых решений. Вероятно, так рассуждало правление НБУ, принимая очередное решение об ужесточении требований к обязательным резервам банков.

По данным Нацбанка, с 11 февраля на 5 п. п. (с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте) увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц.

Затем в марте произойдет еще одно повышение нормативов – с 11 марта будут повышены на 10 п. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам "до востребования" и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в гривне, так и в иностранных валютах.

"Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе. Это, со своей стороны, побуждает банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и росту доли срочных депозитов", — говорится в сообщении НБУ.

Фокус выяснил, что означают новые нормы резервирования для банков и клиентов, и почему ставки по срочным вкладам могут подрасти, а банкам важно будет избавляться от чрезмерных объемов денег клиентов на текущих счетах.

Отрицательная доходность. Почему банкам приказали избавляться от денег на текущих счетах

По мнению Нацбанка, в банках Украины уже накоплено слишком много денег, что оказывает негативное влияние на валютный рынок, а также способствует раскручиванию маховика инфляции. Чтобы сократить влияние денег в банковской системе на курс и рост цен, было принято решение ужесточить требования к резервам банков.

С одной стороны, это может заставить банки активнее привлекать средства на срочные вклады, то есть, будет мотивировать банки повышать ставки по срочным депозитам, тогда как условия по текущим счетам (счетам "до востребования") могут меняться не в лучшую для клиента сторону. Более того, банки могут и будут ужесточать условия по обслуживанию текущих счетов — комиссии за обслуживание карточных текущих счетов вырастут, могут и меняться и условия по снятию средств с текущих счетов.

"НБУ хочет связать избыточную ликвидность банковской системы, в т.ч. для уменьшения давления на валютный рынок. Изменение требований по резервам приведет к необходимости стимулирования привлечения срочных средств и, соответственно, их размещение в срочные финансовые инструменты. В целом новшества приведут к увеличению резервирования банками в феврале на сумму около 50 млрд грн.", — объяснил Сергей Кучерявый, директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка.

Важно

Банки в порядке: блэкауты в Украине не привели к потере украинцами своих денег

По мнению аналитика стратегического развития банка "Пивденный" Константина Хведчука, повышение обязательных резервов по средствам "до востребования" снижает маржу, которую банки зарабатывают на этих средствах. Поэтому вполне вероятно, что банки снизят ставки, которые платят по средствам "до востребования" и будут пытаться привлекать деньги на срочные вклады.

"Можно ожидать определенное повышение ставок банков как по гривневым срочным депозитам, так и по валютным. Впрочем, если говорить о системе в целом, то избыточная ликвидность будет оставаться и сдерживать приближение ставок по депозитам к ставкам НБУ", — говорит Константин Хведчук.

[ + – ] Ставки по валютным вкладам сейчас составляют 0,01-0,1% годовых, и повышать их банкам невыгодно Фото: Flickr

Вообще ставки в банках по продуктам с условием получения денег в любой момент (вклады "до востребования") сегодня и так не лишком высоки. Например, в ПриватБанке ставка — 2,5% годовых, в Райффайзен Банке – 3,75% годовых, в ОТП Банке – 3,75% годовых. Это — условия для гривны. Если размещать на вкладах "до востребования" валюту, ставка, скорее всего, будет 0,01% годовых.

Скорее всего, новые нормы резервирования заставят банки пересмотреть эти ставки – кто-то вовсе уберет из своей линейки продуктов вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, а кто-то сократит доходность до 0,1-1% годовых.

[ + – ] Основной вопрос — как банки будут менять условия обслуживания карточных счетов из-за новых нормативов резервирования Фото: УНИАН

"В итоге повышение норм резервирования приведет к резкому уменьшению привлекательности средств "до востребования" для банков. Финучреждения, в принципе, предпочитают привлечение срочных средств, а при растущих нормативах резервирования этот вопрос становится особенно острым. Но не следует забывать о другой стороне этого вопроса – клиентах банков. Которые даже несмотря на огромную разницу между ставками "до востребования" и срочными вкладами выбирают первые", — говорит Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка. По его словам, в последние недели на рынке обсуждались разные варианты реакции на новые нормативы – даже применение отрицательной ставки, как вариант мотивации клиентов переместить средства с текущего счета на срочный депозит. Однако Иван Свитек отмечает, что пока никто из банков на такой шаг не отважился, ведь подобные решения банкир называет "опасной репутационной стратегией".

Короткие депозиты, высокие ставки. Что произойдет на рынке вкладов уже в феврале 2023 года

Новые нормы резервирования однозначно приведут к повышению банками ставок по срочным депозитам в гривне и в иностранной валюте. Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг Укрсиббанка, говорит, что теперь повышение ставок по гривне и валюте требует от банков для сохранения доходности портфеля клиентских вкладов уменьшить уровень процентных ставок по текущим счетам в национальной валюте, или уменьшить уровень остатков на текущих счетах клиентов, а также увеличить процентные ставки по депозитам.

"Следствием увеличения процентных ставок по депозитам для "миграции" средств с текущих счетов на депозитные вклады будет увеличение убытков для банков по таким депозитам. Здесь будет важным вопросом, какие убытки больше (убытки от увеличения резервирования по текущим счетам или убытки от повышения процентной ставки по депозитам). Некоторые банки могут пойти на шаг по повышению комиссий за хранение валютных средств или, возможно, к практике изменения процентных ставок", — считает Игорь Левченко.

Важно

Заработать на процентах. Есть ли смысл размещать свободные средства на срочном вкладе

Вполне вероятно, что ставки по срочным депозитам в гривне банки вследствие новых нормативов резервирования увеличат на 2-3,5 п.п. То есть, если сегодня в крупных банках ставка по депозиту на шесть месяцев – 7-12,5% годовых, то уже в конце февраля ставки могут быть в пределах 9-15% годовых. В средних и небольших банках ставки могут быть выше – до 18-19% годовых.

[ + – ] Глава НБУ Андрей Пышный считает, что новые нормативы резервирования заставят банки повысить ставки по срочным депозитам Фото: УНИАН

Есть и еще одно возможное следствие новых нормативов для банков – это появление на рынке коротких депозитов на 7 и 14 дней. По таким вкладам ставки в некоторых банках могут быть на 0,2-1,5 п.п. выше, чем по среднесрочным вкладам.

По мнению Сергея Кучерявого, рост ставок обязательного резервирования снизит для банков привлекательность клиентских средств на текущих счетах, а целесообразность привлечения валютных средств вообще будет под вопросом, в том числе, по евро. То есть, существует высокая вероятность, что некоторые банки будут принимать решение отказаться от такого продукта как текущий счет в иностранной валюте (в первую очередь, от счетов в евро).

"Банкам становится выгодно предлагать клиентам срочные депозиты вместо текущих счетов и средств "до востребования". И, в том числе, за счет повышения ставок по депозитам и обновления линейки продуктов – например, банкам становится выгодно вводить короткие и ультракороткие депозиты (7 дней, 14 дней) с автоматической пролонгацией", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

По его мнению, в текущих условиях – неизменность ключевой ставки НБУ (25%), ставок по депозитным сертификатам НБУ (23%) и ставок за бенчмарк-ОВГЗ (19,25%) — банки могут поднять ставки по депозитам до 2,5 процентных пунктов по сравнению с текущими. А если Минфин снизит ставку по новым выпускам бенчмарк-ОВГЗ, то банкам выгодно будет еще увеличивать ставки по депозитам – до 3-3,5% по сравнению с существующими.

Впрочем, эксперты сомневаются, что с помощью ужесточения норм резервирования Нацбанку действительно удастся повлиять на объем средств на текущих счетах в банках.

[ + – ] Огромные накопленные средства на счетах в банках — это результат роста бюджетных выплат военным и населению в виде соцпрограмм, а также итог неуверенности граждан, что деньги стоит тратить во время войны Фото: Наталия Богута

"Я не думаю, что это решение НБУ сможет радикально изменить ситуацию на рынке. Прежде всего, следует признать, что рост доли средств на текущих счетах в общей структуре пассивов – это естественная реакция людей на неопределенность, вызванная войной. Во времена столь масштабных кризисов люди предпочитают создавать финансовую подушку безопасности. Но при этом хотят сохранять свободный доступ к своим средствам. Именно поэтому мы и наблюдаем этот феномен: средства физлиц в банковских пассивах растут рекордными темпами даже несмотря на войну, при этом доля средств "до востребования" в прошлом году возросла почти до 70% в общем портфеле средств физлиц. И это при том, что крупнейшие банки удерживают ставки по средствам "до востребования" на уровнях, близких к нулю, а инфляция только в прошлом году съела 26,6% гривневых сбережений. Поэтому надо констатировать, что классическая ценовая мотивация не работает", — объяснил Иван Свитек.

Новые нормативы косвенно заденут рынок кредитования. Ставки по кредитам подрастут на 1,5-3 п.п.

Евгений Дубогрыз считает, что Нацбанку удастся через нормативы повлиять на соотношение доли средств "до востребования" к общему объему средств клиентов.

"Текущие счета населения будут расти в любом случае – за счет постоянных выплат зарплат военным, социальной помощи и т.д. Следовательно, в абсолютных значениях суммы текущих счетов будут расти. Однако должна уменьшиться их доля в общем фондировании, которое банки получают от населения. Сейчас это больше 65%, если удастся снизить ее до "довоенных" 51-52%, это будет успешным результатом", — уверен Евгений Дубогрыз.

Рост ставок по депозитам в банках повлияет на стоимость кредитов, однако в условиях, когда кредитование и так идет "со скрипом" из-за чрезмерно высоких рисков (из-за войны, прежде всего), это не окажет существенного влияния на рынок кредитования. В то же время, некоторые банки могут начать активнее искать возможности для вливания свободной ликвидности в займы для бизнеса.

"Банкам необходимо будет чем-то компенсировать потерю части доходов. Следовательно, они будут заинтересованы в поиске новых клиентов, которым могли бы быть интересны короткие кредиты на пополнение оборотного капитала и для покрытия кассовых разрывов", — считает Евгений Дубогрыз.

Помочь госбюджету, но не печатать гривну. Почему банкам разрешили вкладывать в бенчмарк-ОВГЗ

Есть еще одно важное последствие новых нормативов резервирования – это потенциальный рост вложений банков в приобретение бенчмарк-ОВГЗ, специальных выпусков Минфина государственных облигаций, которыми банки смогут покрывать часть резервов – до 50% обязательных резервов банки могут формировать с использованием бенчмарк-облигаций. Фактически, НБУ мотивирует банки пополнять портфели новыми объемами гособлигаций, что означает потенциальный рост спроса на ценные бумаги Минфина, а значит, и покрытие дефицита государственного бюджета за счет инвестиций в бенчмарк-ОВГЗ со стороны банков.

"Повышение требований обязательного резервирования наряду с внедрением механизма бенчмарк-ОВГЗ, применяемых для покрытия таких требований, в краткосрочной перспективе повысит спрос на государственные ценные бумаги со стороны банков", — отметили в пресс-службе Ощадбанка.

В январе Минфин от размещения ОВГЗ привлек 41,4 млрд грн. Потенциально спрос банков на бенчмарк-ОВГЗ превышает 100 млрд грн.

"В финансовом секторе Украины сложилась следующая ситуация: с одной стороны, банки обладают избыточной ликвидностью (не инвестируемой в полном объеме в реальный сектор экономики по многим объективным и субъективным причинам), с другой, государство нуждается в финансировании дефицита бюджета. Таким образом, банки имеют возможность инвестировать часть средств в ОВГЗ, по которым есть доходность, и покрывать этими ценными бумагами часть обязательных резервов НБУ", — объяснил Фокусу Игорь Левченко.

Важно

Второй военный год. Откуда Украине брать деньги на пенсии и зарплаты в 2023 году

По словам Ивана Свитека, покрытие части резервов бенчмарк-ОВГЗ – неплохая идея.

"Разумеется, банкиры вообще хотели бы избежать повышения норм резервирования, но если считать этот шаг неизбежным, то возможность получить процентную прибыль хотя бы от части зарезервированных средств – очень положительная опция. В выигрыше и Министерство финансов, которое таким образом получило дополнительный источник финансирования дефицита бюджета. Что касается спроса на бенчмарк-ОВГЗ, то он существенно превышает предложение", — отметил Иван Свитек.

[ + – ] То, что банки будут активно покупать бенчмарк-ОВГЗ, позволит Минфину финансировать дефицит госбюджета, в частности, дотировать Пенсионный фонд Фото: УНИАН

Минфин уже провел несколько аукционов по продаже бенчмарк-ОВГЗ. На первом аукционе в начале января 2023 года ведомство разместило бумаги на 20 млрд. грн. при спросе банков на 45,4 млрд. грн. На следующем аукционе 24 января Минфин продал банкам гособлигаций на сумму 11,21 млрд грн, а 31 января – на 11,21 млрд. грн. Впрочем, это – только начало, ведь банкам необходимо намного больше бенчмарк-ОВГЗ.

Фактически, теперь банки будут выкупать бенчмарк-облигации, обеспечивая стабильный приток средств для покрытия дефицита госбюджета, но при этом, не будет использоваться механизм прямой эмиссии (печати денег). Ожидается, что банки профинансируют таким образом госбюджет Украины на сумму порядка 105-110 млрд грн. – об этом на брифинге НБУ в конце января заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

[ + – ] Замглавы НБУ Юрий Гелетий: через бенчмарк-ОВГЗ банки профинансируют госбюджет Украины на сумму порядка 105-110 млрд грн. Фото: УНИАН

"Полагаю, финансирование госбюджета — не главная цель решения повысить нормы резервирования. Главная цель – усиливать срочность, делать фондирование банков более устойчивым и предсказуемым. Но как вторая задача – да, должен вырасти спрос банков на ОВГЗ. Это позволит не "печатать" дополнительные средства. Должен вырасти портфель гособлигаций в банках. Возможно, портфель (бенчмарк-ОВГЗ в банках, – Фокус) вырастет больше, чем на 130 млрд грн.", — считает Евгений Дубогрыз.

Важно