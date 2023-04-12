Украинские банки меняют правила: сколько сейчас стоит оформить кредит

Оформить кредит украинцам, как свидетельствуют данные Нацбанка, стало еще дороже. Так, в марте 2023 года ставки по новым займам для клиентов банков увеличились на 0,4 п.п. и составляют 36,4% годовых.

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Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал процентные ставки по новым кредитам банков для украинцев на март-апрель 2023 года в национальной валюте. Как сообщает пресс-служба НБУ, средние процентные ставки составляли 36,4% годовых.

Какие сейчас ставки по кредитам в банках

По информации Нацбанка, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых.

В НБУ показали процентные ставки по кредитам в украинских банках

А ставки по гривневым кредитам для предприятий в марте снизились с 20,5% до 20,2% годовых, по валютным наоборот — выросли с 5,5 % до 6,2%.

Кредитный портфель финучреждений по итогам марта сократился на 1,3% и теперь составляет 973 млрд гривен. Для населения кредитный портфель стал меньшим на 0,2%, сократившись до 205 млрд гривен, а для предприятий снизился на 1,5% до 755 млрд гривен.

Напомним также, что с 11 марта 2023 года в Украине действуют новые нормативы формирования банками резервов по средствам "до востребования" в банках. По информации НБУ, снижение объема свободных средств в банковской системе будет побуждать банки к более активной конкуренции именно за срочные средства физических лиц и к дальнейшему повышению ставок по гривневым депозитам.

"Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать росту доли срочных депозитов в системе и минимизации рисков для курсовой и ценовой устойчивости Украины", — отметили в пресс-службе регулятора.

При этом опрошенные Фокусом в марте эксперты считали, что ужесточение требований по резервам в итоге отразится на условиях банков по депозитам и текущим (карточным) счетам для клиентов-физлиц.

"Банковская система в нынешнем виде, когда средства по требованию — это около 80% розничного фондирования, очень уязвима к кризису ликвидности. Любое усиление панических настроений может спровоцировать отток средств. Поэтому НБУ пытается стимулировать банки к увеличению срочности депозитов, делает так, чтобы банкам было менее выгодно держать средства населения "до востребования", и выгоднее было предлагать срочные депозиты, что приведет к тому, что банки будут повышать ставки по депозитам и расширять линейку депозитных продуктов", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Также ранее Фокус писал, с первого дня войны и в течение 2022 года Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.