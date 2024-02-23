Пенсии в Украине: какую выплату получают украинцы без необходимого стажа

В 2024 году будущему пенсионеру, желающему оформить выплаты в 60-летнем возрасте, необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

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Выплаты украинцам, которые не накопили достаточного стажа для пенсии, для трудоспособных лиц не могут превышать 100% прожиточного минимума, который сейчас составляет 3 028 грн. Об этом сообщило издание "На пенсії".

Ежегодно минимальное количество лет страхового стажа в Украине растет. Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2024 году будущему пенсионеру нужно для получения соответствующих пенсионных выплат накопить 31 год стажа.

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Украинцам предоставят социальную помощь: кто и какие выплаты получит в этом году

Украинцы без соответствующего страхового стажа имеют право на социальную помощь. Такая денежная помощь государством предоставляется людям, которые достигли пенсионного возраста и не успели накопить необходимый стаж.

Размер таких социальных выплат равен разнице между средним доходом на каждого члена семьи за предыдущие полгода, а также прожиточным минимумом для тех, кто потерял трудоспособность.

Для получения социальной помощи по возрасту украинским гражданам следует обратиться в территориальные органы социальной защиты по месту регистрации. Для этого нужно подать определенный перечень документов:

заявление;

паспорт;

сведения о доходах и имущественном состоянии за полгода до даты обращения за помощью;

ИНН;

справка о страховом стаже из Пенсионного фонда.

Каждые шесть месяцев государственная социальная помощь по возрасту пересчитывается. Изменения в среднемесячном совокупном доходе семьи и имущественном состоянии при этом учитываются.

Напомним, 24 декабря стало известно, что не все лица, которым не выплачивается пенсия из-за недостаточного страхового стажа, могут получать временную социальную помощь. Если человек получает другие выплаты, работает или имеет другие источники дохода, то ему государственные инстанции могут отказать в получении такого вида помощи.