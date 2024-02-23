Індексація пенсій: Кабмін порахував, на скільки зростуть виплати

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перерахунок виплат торкнеться понад 10 мільйонів громадян — 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств і майже 100 тисяч "чорнобильців".

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У п'ятницю, 23 лютого, на засіданні кабінету міністрів було ухвалено рішення про запровадження індексації пенсій із 1 березня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії будуть підвищені майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", — сказав прем'єр.

Зазначається, що індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян, включно з 9,5 мільйонами цивільних пенсіонерів, майже 600 тисячами пенсіонерів силових відомств і майже 100 тисячами "чорнобильців".

Додатково, згідно із заявою Шмигаля, з 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу. Крім того, 2024 року буде вдруге поспіль проведено індексацію найнижчих пенсій.

"Тобто, незважаючи на всі виклики, незважаючи на всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, а й розширюємо її периметр", — наголосив глава уряду.

Нагадаємо, що розмір відповідного підвищення розраховується за спеціальною формулою. Половину від рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника зростання заробітної плати. Зокрема, враховуються при виплатах і дані за останні три роки. Таким чином індексація в Україні очікується на рівні показника в 13%. Прожитковий мінімум і розмір мінімальної зарплати у 2023 році не переглядали.